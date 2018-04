Na pražskou burzu míří pojišťovna

VIG na pražskou burzu

Vienna Insurance Group je pojišťovna, která je v České republice zastoupena pojišťovnami Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna. Na pražskou burzu vstupuje v duálním listingu, přičemž nejsou emitovány nové akcie. Manažerem vstupu je Česká spořitelna, která navíc připravila pro své klienty akci, v níž mohou nakoupit akcie VIG za poplatek ve výši 1 Kč.

Rozhodnutí o zařazení akcií Vienna Insurance Group bude učiněno do 28. ledna a obchodování s novým titulem by mělo začít 5. února 2008. Akcie VIG by měly být 25. března též zařazeny do indexu PX.

Dividendy

Vienna Insurance Group investuje především do zemí střední a východní Evropy. Tyto země vidí jako perspektivní a rychle se rozvíjející. K rychlému rozvoji je ale zapotřebí kapitál. Proto zisky pojišťoven ze skupiny VIG působících na trzích CEE zůstávají v zemi původu a nejsou vypláceny na dividendách ani přerozdělovány do centrály.

Dividendy ovšem společnost přesto vyplácí. VIG působí i v Rakousku a Německu a právě z těchto zemí se zisky přerozdělují mezi akcionáře. A dividendy rostou. V roce 2005 činily 0,66 EUR na akcii, v roce 2006 již 0,82 EUR na akcii a v letošním roce chce představenstvo dividendu ještě zvýšit.

Ekonomické ukazatele

Akcie se nekupují na základě minulého vývoje cen ani na základě výše dividendy. Důležité jsou především ekonomické ukazatele společnosti, k níž majetková práva akcionář kupuje. Společnost Vienna Insurance Group má zastoupení v mnoha zemích Evropy, v některých (mimo jiné i v České republice) působí s více pojišťovnami pod různými značkami.

Pojišťovny tvoří poměrně velké rezervy, které umísťují na kapitálovém trhu. VIG má přibližně 65 % uloženo v dluhopisech, což v dnešní době volatilních a spíše klesajících akcií je pozitivní. Akciová složka tvoří cca 10 % portfolia, nemovitosti 12 %.

Trochu "techniky"

Užití technické analýzy v dnešní době signalizuje nákup téměř u libovolných akcií. Akcie VIG se blíží technické podpoře také. Spodní hranice Bollinger Bands byla protnuta a lze očekávat nákupní signál podle tohoto indikátoru jejím opětovným protnutím každým dnem. Obdobně RSI (Relative Strength Index) poklesl pod úroveň 30 a nákupním signálem bude opětovné pokoření této úrovně.

Závěrem

Nové akcie na pražské burze mohou být vítaným oživením. Na druhou stranu nedávno uvedené tituly (zejména společnosti AAA Auto) nepřinesly investorům příliš radosti. To ostatně ani již dlouhodobě zavedené "stabilní" akcie. Výprodeje na světových trzích jsou znát.

Více čtěte na Investujeme.cz