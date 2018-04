Na předčasném důchodu nevyděláte. Můžete se ale vrátit do práce

Kdy získáte nárok na starobní důchod, zjistíte na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Kdy mohu odejít do důchodu předčasně

Odejít do důchodu můžete i dřív. Předčasné důchody jsou dva, jeden je krácený jen dočasně, ve druhém případě budete dostávat nižší penzi trvale. V obou případech musíte platit důchodové pojištění alespoň 25 let.

Dočasně krácený důchod se týká jen invalidních důchodců. Daleko častější je vyplácení předčasného důchodu trvale kráceného. Můžete do něj odejít až o tři roky dřív. Nevýhodou je, že důchod vám už nikdy nepřepočítají, a tedy zůstane trvale krácen. A to dost.

"Například: kdybyste měli nárok na nyní průměrný důchod 10 311 korun, předčasný trvale krácený byste měli pouze 8 827 korun, tedy téměř o 1 500 korun méně," uvádí Alena Fraňková z České správy sociálního zabezpečení.

Každých i započatých 90 kalendářních dní ode dne přiznání důchodu do dovršení důchodového věku vám sníží procentní výměru důchodu o 0,9 % takzvaného výpočtového základu.

Lze si k předčasnému důchodu přivydělat?

Ke klasickému důchodu si můžete přivydělávat prakticky neomezeně, u předčasného je to jinak:

Zaměstnání: člověk si může přivydělávat k důchodu jen činností, ze které se neplatí sociální pojištění. U zaměstnání tuto podmínku splňují dohody o provedení práce. Na tuto dohodu si lze vydělat bez omezení. Další možností je výkon dohody o pracovní činnosti, ale jen v takovém rozsahu, aby měsíční příjem nepřekročil 2 000 korun.

Podnikání: předčasný starobní důchodce je považován za takzvanou OSVČ vedlejší, nemusí platit důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pokud rozdíl mezi příjmy a výdaji v ­roce 2009 nepřesáhne 56 532 korun. Předčasný důchodce si musí tuto hranici pohlídat sám. Kdyby ji překročil, ztratil by nárok na důchod od měsíce, ve kterém mu vznikla účast na důchodovém pojištění.

Pronájem: předčasný důchodce si může libovolně vydělat i pronájmem, například nemovitosti.

Z předčasného důchodu můžete i odejít zpátky do práce

Pokud budete v předčasném důchodu a najdete si práci, můžete vyplácení důchodu přerušit. Potom se vám odpracovaná doba bude počítat do dalšího výpočtu důchodu, a ­to tak, že za každých odpracovaných 90 dnů se vám důchod zvýší o 1,5 procenta. Budete-li pracovat celý rok, vzroste vám penze o ­6­ procent.

Změny od roku 2010

Kritéria na předčasný důchod se od ledna příštího roku změní a budou přísnější. Doba, kdy budete moci odejít do předčasného důchodu, se zvýší až na pět let. Záleží na tom, v jakém věku vám vznikne nárok na důchod. Pokud to bude do 63 let, budou platit tři roky jako dosud. Pokud půjdete do důchodu později, budete mít nárok na předčasný důchod už od 60 let.

Razantně se zvýší krácení díky předčasnému odchodu. Pokud odejdete do 720 dní před nárokem na řádný důchod, zůstane krácení 0,9 ­% za každých 90 dní, jako je tomu teď. Pokud však budete chtít jít do předčasného důchodu dřív, krácení se zvýší za každých 90 dnů na 1,5 %. Uvažujete-li o předčasné penzi a koncem letošního roku budete mít do řádného důchodu tři roky, bude pro vás tedy výhodnější požádat ještě před koncem roku.

Výše důchodu (v korunách) starobní důchod: 10 315 předčasný o rok: 9 664 předčasný o 2 roky: 9 012 předčasný o 3 roky: 8 361 (při 30 letech pojištění)

Co když vám zbývá do důchodu méně než tři roky a přišli jste o práci?

Pokud máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, registrujte se na úřadě práce, 11 měsíců budete dostávat podporu. Doba se vám bude počítat do důchodu, čili i když pak odejdete do předčasného, vycházet se bude z vyššího základu.

Když už jste podporu vyčerpali a máte nárok na sociální dávky, přihlaste se o­ně a žádost o důchod odložte.

Nárok na předčasný důchod vám vzniká přesně tři roky před nárokem na řádný starobní důchod, ale kvůli složitému výpočtu hrají roli dny. Když totiž vydržíte 5 dní a požádáte až po jejich uplynutí, sníží se vám handicap (krácení) ve výpočtu o jedno období 90 dnů a vaše penze bude o ­0,9 % vyšší.

Spočítejte si důchod

Kalkulačky najdete na stránkách ministerstva sociálních věcí v sekci důchodové pojištění.

Musíte vyplnit, jaký byl váš příjem od roku 1986.

Pokud to nevíte, napište dopis na ústředí České správy sociálního zabezpečení. Požádejte v něm o zaslání takzvaného informativního osobního listu, uvedete své jméno, rodné číslo a adresu. Nezapomeňte se podepsat. Do 90 ­dnů vám sociálka pošle poštou potřebné údaje, které do kalkulačky vyplníte.

Hned se dozvíte, s jak vysokou penzí můžete počítat. Zjistíte tam, o kolik byste brali méně, kdybyste odešli do důchodu předčasně.

Kontakt na ústředí ČSSZ:

ČSSZ, Křížová 25, Praha 5

225 08