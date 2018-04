Na připojištění nevydělá každý

Penzijní připojištění je sázkou na jistotu. I proto je výhodné ve chvíli, kdy už není možné moc riskovat. Pokud máte na spoření „k penzi“ ještě více než 20 let, pak se podle odborníků vyplatí ukládat peníze jinak. Je to riskantnější, ale nemusíte se bát. Riziko, že vyděláte méně než s penzijním připojištěním, je minimální.

Penzijní připojištění je zajímavé zejména díky státnímu příspěvku. Pokud sjednáváte pojištění na kratší dobu, pak je jeho podíl na konečné částce velký. Naopak, čím je delší doba připojištění, tím je důležitější, jak dobře penzijní fond dokáže zhodnotit vklady klientů. Nejvíce na státním příspěvku vydělají osoby starší 53 let.

Mladší mohou investovat odvážněji

Mladším klientům stačí měsíčně investovat do penzijního fondu nižší částky – 150 až 200 korun – a zbývající peníze, které jim mají ve stáří zajistit dost peněz, raději ukládat do jiných, dynamičtějších produktů. „Pokud máte do důchodu ještě relativně daleko, neměli byste veškeré svoje volné prostředky dávat jen na penzijní připojištění,“ říká Tomáš Rampula z poradenské společnosti AWD Česká republika.

Proč jsou výnosy z penzijních fondů tak nízké?

Peníze svých klientů totiž musí ústavy v souladu se zákonem investovat téměř z 90 procent dluhopisů. Tedy do cenných papírů, které mají nízké riziko, ale taky relativně nízký výnos. Penzijní fondy tak sice nikdy nebudou v minusu – to znamená, že na nich jistě neproděláte, ale současně nikdy nedosáhnou zhodnocení na úrovni 10 procent. Výnosnější je investování do podílových fondů, hlavně těch akciových, nebo spoření pomocí takzvaného investičního životního pojištění. Jsou to sice rizikovější produkty, ale pokud můžete investovat delší dobu, není podle odborníků třeba se bát prodělku.

Čas riziko vyvažuje

Pro investování totiž platí, že pokud svoje peníze investujete na pět let, s jistou pravděpodobností budou akcie výnosnější než dluhopisy. Jestliže peníze ukládáte nejméně na deset let, téměř s jistotou se vám to vyplatí. Při investici na třicet let bude výnos z akcií výrazně větší než z dluhopisů na 99,9 procenta. I když finanční poradci opatrně dodávají, že absolutní jistotu na finančních trzích nemáte nikdy.

Investování není věda

Určité formy pravidelného měsíčního investování nabízejí téměř všechny investiční společnosti. Rozdělují se do dvou hlavních kategorií. Svoje peníze můžete investovat buď do předem daného fondu, nebo portfolia, které se skládá z několika různě rizikových fondů. Pokud chcete svoje peníze přesouvat a tím zvýšit šanci na výdělek, nebo naopak snížit riziko, musíte to investorovi sami oznámit.

Druhou kategorií jsou programy s takzvaným zamykáním výnosů. Jejich výhodou je to, že určitou dobu před ukončením spoření přesouvají automaticky vaše peníze do bezpečnějších fondů. Představte si situaci: za deset let investování jste vydělali ročně šest procent. Poslední tři měsíce před tím, než chcete peníze vybrat, klesla cena akcií ve vašem fondu prudce dolů a výdělek by byl jen dvě procenta. To se vám však nestane, protože peníze už budete mít „zamčené“ ve fondu méně rizikovém.

Spořte s pojištěním, zvolte si míru rizika

Investiční životní pojištění v sobě kombinuje investici a pojistku. Je tedy vhodné zejména tam, kde produkt sjednává živitel rodiny. Obdobně jako u klasických druhů životního pojištění pravidelně platíte pojistné, ale v tomto případě pojišťovna jeho část investuje do nákupu podílových fondů.

Stejně jako v případě pravidelného investování do fondů, i tady platí, že vyšší výnos je vyrovnán vyšším rizikem. Proto jsou i zde bezpečnější dlouhodobé investice na deset a více let. Každá pojišťovna nabízí několik druhů investičních strategií – od konzervativních po progesivní (a tudíž i více rizikové). Výhodou investičního životního pojištění je možnost daňových odpočtů až do výše 12 000 korun ročně a možnost příspěvků zaměstnavatele až 8000 korun ročně.

Rada na závěr

Ve všech případech, kdy se rozhodujete pro dlouhodobou pravidelnou investici, se nezapomeňte před podpisem smlouvy podrobně seznámit s obchodními podmínkami produktu, zejména poplatky a možnostmi odstoupit od programu předčasně.