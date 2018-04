Na přiznání k dani z nemovitosti už máte jen tři týdny

Rozhodující je vlastnické právo k pozemkům či stavbám k 1. 1. 2008

První otázku, kterou by si měl dát každý občan nesledující pravidelně daně, je stav jeho vlastnictví k nemovitostem právě k 1. 1. 2008. Jenom připomínám, že na rozdíl od většiny přímých daní se daň z nemovitosti platí dopředu – jinými slovy v lednu podáváme přiznání na celý kalendářní rok. Dvojnásobný pozor by měli dát ti, kteří měli s nemovitostmi nějaký pohyb – koupě, prodej, nabytí nemovitosti děděním či darováním. Zkusme si povinnosti vůči této dani ukázat na několika jednoduchých příkladech.

Koupili jste byt – určitě podáváte přiznání

Mezi dvěma občany došlo v srpnu 2007 k převodu bytu na základě kupní smlouvy. Kupující se v průběhu roku 2007 stal majitelem tohoto bytu a právě k omílanému datu 1. 1. 2008 je jeho vlastníkem. Z toho důvodu má povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí nejpozději do 31. 1. 2008. Daňové přiznání podává na finanční úřad, v jehož obvodu se tento byt nachází.

Prodávající samozřejmě k prvnímu lednu 2008 již vlastníkem není, a tudíž by k tomuto bytu daň z nemovitosti platit neměl. Pokud chce být přesný, tak by měl oznámit příslušnému finančnímu úřadu, že již není vlastníkem nemovitosti, na kterou v předcházejících letech daň platil. Tím v podstatě preventivně vyloučí riziko, že mu úřad pošle na jaře platební výměr v souvislosti s tím, že nový vlastník bytu zapomene přiznání podat.

Daň z nemovitostí je majetkovou daní a je tvořena daní z pozemků a ze staveb. Pozor na podobnost jejího názvu s daní z převodu nemovitostí. Ta zdaňuje pouze převod nějaké nemovitosti, zatímco daň z nemovitosti zatěžuje institut vlastnictví konkrétní nemovitosti.

Nemovitosti vlastníte v nezměněném počtu a stavu – počkejte si na výměr

Další velmi častou situací občanů je neměnný stav. Jinými slovy během roku 2007 nedošlo u vašich nemovitostí k žádnému pohybu – nárůstu ani úbytku. V takovém případě (za předpokladu, že jste svoje daňové povinnosti splnili v předcházejících letech) nic nepodávejte. Vaši nečinnost bude brát správce daně jako fakt, že disponujete vlastnickým právem ke stejným nemovitostem jako v předcházejícím zdaňovacím období, a následně vám na jaře pošle platební výměr, čímž budou vaše daňové povinnosti pro rok 2008 vyřízeny.

Pozor si dejte, pokud jste v roce 2007 převedli byt z družstevního do osobního vlastnictví. Přestože v tomto bytě bydlíte mnoho let a takový převod pro vás neznamená žádnou životní změnu, i tak je nutné podat daňové přiznání.

Rozšířili jste svůj rodinný domek – budete platit na dani více

Pokud jste byli v roce 2007 pilní a kupříkladu jste něco přistavovali na svém rodinném domku, tak se připravte na oznámení této změny finančnímu úřadu. Vzhledem k tomu, že se vašimi úpravami změní daň, je nutné tuto změnu finančnímu úřadu právě do 31. ledna oznámit. Na základě této změny vám v průběhu jara správce daně vyměří daň.

Nemusíte sledovat zákon ve smyslu změny sazeb, změny koeficientu nebo vazbě na zánik osvobození od daně. Tyto změny sleduje správce a zohlední je ve výměru. Povinností poplatníka je pouze sledovat svůj stav vlastnictví vůči nemovitostem a ten hlásit finančnímu úřadu.

Zdědili jste nemovitost, ale není ukončeno dědické řízení – počkejte na rozhodnutí orgánu

Jak jsem zmínil výše, nezáleží na způsobu získání vlastnického práva, ale záleží na jeho existenci. Mnoho nemovitostí získáme děděním. Pokud jsme něco zdědili v roce 2007 a dědické řízení bylo ukončeno, tak samozřejmě musíme podat do 31. ledna daňové přiznání. Může se ale stát, že dědické řízení není ukončeno do 31.12.2007. V takovém případě je dědic povinen podat daňové přiznání nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž nabylo právní moci rozhodnutí příslušného orgánu, kterým bylo skončeno dědické řízení.

Daň z nemovitosti je spíše úsměvná

Pakliže splňujete některou z výše uvedených podmínek a budete daň z nemovitosti muset platit, tak se nemusíte bát nějakých závratných částek. Nemá smysl zde uvádět nějaká konkrétní čísla, ale u lidí s jedním či dvěma byty se vejdete do tisícikoruny bez ohledu na to, zda bydlíte v Plzni či Protivíně.

Nejméně příjemné překvapení oproti roku 2007 zažijí obyvatelé malých obcí do jednoho tisíce obyvatel. V jejich případě dochází k poměrně razantnímu zvýšení daně z nemovitosti, avšak stále platí tvrzení zmíněné výše. Žádný průvan do peněženky to nepřinese. Navíc daň z nemovitosti končí v obecních rozpočtech, a tudíž taková daň občany méně bolí, neboť zvelebuje jejich nejbližší okolí.

Jak na tiskopis Pokud byste nevěděli, jak vyplnit tiskopis daňového přiznání, tak bych doporučoval návštěvu nějaké účetní či daňové kanceláře. Na druhou stranu jde o velmi jednoduché přiznání, které i člověk bez daňových znalostí je schopen vyplnit sám. V případě problému s vyplněním nějaké položky by určitě nebylo problémem zajít na finanční úřad a poprosit úřednici o pomoc.

Daň z pozemku jen z nezastavěné části

Závěrem pár slov k dani z pozemků, neboť u ní mohou mít poplatníci problém stanovit základ daně. Předmětem daně z pozemků jsou veškeré pozemky nacházející se na území České Republiky a vedené v Katastru nemovitostí. Pozemky jsou dle své povahy členěny na několik druhů – nejčastěji jde o parcely, ornou půdu atd. Pro majitele rodinných domků s příslušným pozemkem okolo je potěšitelné, že daň z pozemků se neplatí z části zastavěné stavbou (nejčastěji právě rodinným domkem).