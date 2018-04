Na procenta můžete pracovat, i když už berete penzi

V kolika letech půjdete do penze?

Přesné datum, kdy budete moci odejít do důchodu, vám řekne kalkulačka na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz). Na hlavní stránce kliknete nahoře na záložku Důchodové pojištění, pak v levém sloupci na Kalkulačky. Kromě věkové zde najdete i důchodovou kalkulačku, pomocí které si můžete orientačně zjistit výši penze.

Důchodový věk můžeme roztřídit do tří skupin podle toho, kdy jste se narodili, zda jste muž, či žena a kolik jste vychovali dětí.

• narození před rokem 1936 – důchodový věk mužů je 60 let, žen 53 až 57 let podle počtu dětí

• narození od roku 1936 do 1968 – důchodový věk se postupně zvyšuje až na 65 let pro muže a pro ženy, které nevychovaly žádné dítě nebo vychovaly jedno dítě, a dále na věk 62 až 64 let u ostatních žen podle počtu vychovaných dětí. Za každý i započatý kalendářní rok po 31. 12. 1995 se zvyšuje datum odchodu do penze u mužů o dva měsíce a u žen o čtyři měsíce

• narození po roce 1968 – důchodový věk 65 let u mužů a 62 až 65 let pro ženy podle počtu vychovaných dětí

Kromě věku musíte splnit další podmínku a tou je počet nezbytně odpracovaných let, tedy doba, po kterou jste si platili důchodové pojištění. Kdo odejde do důchodu letos, měl by být pojištěn 26 let, kdo po roce 2018, tomu se doba povinného pojištění zvýší na 35 let (viz tabulka).

Zároveň však platí, že do důchodu může odejít i ten, kdo sice nemá odpracovaný potřebný počet roků, ale byl pojištěný 15 roků a je mu 65 let nebo platil pojištění 16 let a je minimálně o pět let starší, než je věk pro odchod do penze. Nárok na penzi jim vznikne, musí však počítat s tím, že jejich důchod nebude vysoký.

Kolik let musíte mít odpracováno Kdy jdete do důchodu Potřebná doba pojištění 2010 26 let 2011 27 let 2012 28 let 2013 29 let 2014 30 let 2015 31 let 2016 32 let 2017 33 let 2018 34 let po 2018 35 let Zdroj: ČSSZ

Studium už se do důchodu nepočítá

Ještě do loňského roku se započítávala doba studia jako takzvaná náhradní doba pojištění. Za studenty platil po dosažení plnoletosti nejvýše 6 let pojistné stát. Do výměry starobního důchodu se jim pak počítalo 80 procent této doby. Nyní už to tak není.

Studenti si ale mohou platit důchodové pojištění sami. Tato změna se však týká jen studentů současných a budoucích, kdo studoval do konce roku 2009, tomu stát platil a doba se mu do důchodu započítá.

Lepší podmínky pro pracující důchodce

Když budete nyní mít možnost dál pracovat a přitom budete chtít brát důchod, nemusíte už mít nutně smlouvu maximálně na rok. Od ledna mohou být důchodci zaměstnaní i na dobu neurčitou.

Navíc pokud požádáte, může se vám již jednou vyměřená penze i zvýšit. O kolik to bude, záleží na tom, zda si necháte vyplácet plný, či poloviční důchod:

• důchod v poloviční výši – procentní výměra se zvyšuje za každých 180 kalendářních dnů výdělečné činnosti o 1,5 procenta výpočtového základu



• důchod v plné výši – procentní výměra se zvyšuje za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti o 0,4 procenta výpočtového základu. O zvýšení můžete požádat po dvou letech nepřetržité výdělečné činnosti (i při změnách zaměstnání, které na sebe navazují) nebo po skončení zaměstnání.

Pokud už důchod pobíráte a začnete třeba znovu pracovat, můžete požádat o úplné zastavení výplaty důchodu. Pak se vám penze zvýší nejvíc. O 1,5 procenta výpočtového základu za každých 90 kalendářních dnů práce, kdy důchod nebudete brát.