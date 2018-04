Na rodinné vazby v práci raději zapomeňte

Dejte si pozor, aby to nevadilo proto, že jako jedna ze zúčastněných stran věci ovlivňujete i ve prospěch strany druhé. Ohlídejte si, aby vaše těsná spolupráce nevylučovala jiné ze hry. A rozhodně si na sebe navzájem nestěžujte svým spolupracovníkům. Nevtahujte je do svých manželských rozepří a rodinných problémů. I v dalším je však spolupráce manželů na pracovišti náročná. Zvlášť, pokud spolu sdílíte příliš mnoho času a nemáte možnost si od sebe odpočinout. Nejvíc to vadí v soukromých firmách, kde jste oba často odkázáni jen na sebe a jste spolu za nepříliš příznivých podmínek čtyřiadvacet hodin denně. Nenavozujte si proto ponorkový efekt". Než si začnete jít na nervy, najděte si každý ten díl činnosti, který vás baví, a dělejte ho samostatně. Buďte spolu v práci co nejméně a zkuste i při velmi odlišných povahách spolu vycházet slušně, a to i v prekérních situacích. Nemíchejte erotický náboj vztahu do práce, zevšedníte si a budete pak hledat lásku jinde. Neřešte spolu v rámci práce složité rodinné, především pak výchovné problémy. Ve velkých podnicích nemusí společný zaměstnavatel vadit tolik, zejména pokud budete oba pracovat na jiných (nejlépe vzdálených) pracovištích. Pak je rozumné společné sdílení času omezit případně jen na společné obědy či na náhodná setkání při širších poradách. A už vůbec se nesnažte za své partnery řešit něco pracovního, případně se starat, zda jsou dobře odměňováni či zda se šéf neopomíjí jejich pracovní kariéru. Než tedy nastoupíte do stejného podniku, na stejné pracoviště či začnete jako manželé spolu podnikat, dobře si to rozmyslete. Pustíte-li se do toho, pak se snažte věci řešit rozumem a raději dál od sebe. Nejde-li to tak docela, možná pak bude lepší najít si samostatné zájmové aktivity a začít případně trávit samostatně dovolenou.Každý investor omezuje rizika nepříznivého působení vnějších vlivů na svá aktiva tím, že je diverzifikuje - rozkládá. Přeneseně to platí i pro umísťování osobního (osobnostního) kapitálu do výdělečných aktivit. Zkrátka pracují-li manželé ve stejném podniku, vystavují se vyššímu riziku, že případný neúspěšný vývoj podnikatelských aktivit subjektu, pro který pracují, se nepříznivě promítne do ekonomické situace jejich rodiny.Jak přijmout kritiku? Jak vyjít se spolupracovníky či jak se vyrovnat se stresem? Odpovědi na tyto otázky najdete v seriálu 100 rad, jak být úspěšnější v práci. Připravujeme ho s docentkou Evou Bedrnovou z pražské VŠE a Davidem Gruberem, autorem knih s touto tematikou.