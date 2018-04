Na rok dejte peníze do záložny, úspory se zhodnotí nejvíc

Co dělat s částkou 100 tisíc korun, kterou má člověk volnou na jeden rok? Pro porovnání se podívejte, kolik různé typy investic za uplynulý rok vydělaly.

Spořicí účet



Nejste vázáni dobou, po kterou musíte spořit. Když si peníze vyberete za týden, nebude žádné penále. Banka může za běhu měnit podmínky, například snižovat připisované úroky. Zisk podléhá dani z příjmu (15 procent), strhne ji banka při výplatě. Bance neplatíte žádné poplatky.

Peníze jsou pojištěny. Často se zisk určuje v pásmech, jiný úrok stanovuje banka pro úložky 10 tisíc korun, jiný pro statisícové. Přitom není vždy pravidlem, že vyšší částky jsou výše zhodnoceny, například Komerční banka to má naopak.

Průměrné roční zhodnocení 2,1 procent

Zhodnocení za poslední rok hodnota před rokem 100 000 korun

úroky, bonusy + 2 118 korun

daň z příjmů - 318 korun

inflace -700 korun

hodnota dnes: 101 100 korun

Peníze doma "ve slamníku"



Naspořené peníze nedáváte do žádné banky, máte je doma v šuplíku. Máte je kdykoli k dispozici, nemusíte nikam chodit. Nevýhodou je, že se peníze nijak nezhodnocují, naopak z jejich hodnoty ubírá inflace. Další nebezpečí je, že vám je může někdo ukrást.

Pojištění domácnosti vás před ztrátou neuchrání, protože se často vztahuje na nízké částky (jen na hotovost kolem pěti tisíc korun). V bance nic nemáte, neplatíte žádné poplatky.

Průměrné roční zhodnocení 0 procent

Inflace za loňský rok 0,7 procenta, výhled inflace na rok 2010 je 1,5 až 2,5 procenta, dlouhodobě pak 3 až 4 procenta.

Zhodnocení za poslední rok hodnota před rokem 100 000 korun

úroky 0 korun

poplatky, daně 0 korun

inflace – 700 korun

hodnota dnes: 99 300 korun

Běžný účet



Nejste vázáni dobou, po kterou musíte spořit, s penězi můžete nakládat kdykoli. Banka může za běhu měnit podmínky, například snižovat připisované úroky. Běžný účet se nehodí na spoření, zhodnocení peněz je minimální.

Platíte většinou poplatky za vedení účtu a za pohyb na něm, v průměru 80 korun měsíčně. Zisk podléhá dani z příjmu (15 procent), strhne ji banka při výplatě peněz. Peníze jsou pojištěny.

Průměrné roční zhodnocení 0,2 procent

Zhodnocení za poslední rok hodnota před rokem 100 000 korun

úroky, bonusy + 200 korun

poplatky, daně - 990 korun

inflace - 700 korun

hodnota dnes: 98 510 korun

Fondy peněžního trhu



Nejste vázáni dobou, po kterou musíte spořit, pokud však peníze vyberete dřív než za půl roku, platíte z výnosu 15% daň. Peníze nejsou pojištěné jako v bankách.

Podílové fondy volíte podle toho, na jak dlouho chcete investovat a jaké snesete riziko. Kdo nechce riskovat, volí garantovaný fond, tam je záruka vrácení vložených peněz. Do roka se doporučuje peněžní trh, na dva až tři roky dluhopisy a teprve na delší dobu než pět let se vyplatí částečně investovat i do akciových fondů. Strategii je možné libovolně měnit.

Fondům platíte vstupní, správcovské a výstupní poplatky. Výše je podle druhu, několik desetin až čtyři procenta z vkladu.

Průměrné roční zhodnocení čtyři procenta

Zhodnocení za poslední rok hodnota před rokem 100 000 korun

zhodnocení (3 %) +2 991 korun

poplatky - 300 korun

inflace - 700 korun

hodnota dnes: 101 991 korun

Termínovaný vklad (banka/ záložna)



Jste vázáni dobou, po kterou spoříte, peníze lze vybrat jen v určitý předem daný čas. Když si peníze vyberete dřív, zaplatíte sankce. Bývají to jednotky procent z vybrané částky, případně přijdete o připsaný úrok.

Pokud máte sjednanou fixní úrokovou sazbu, banka nemění za běhu podmínky. Některé vklady jsou však i s pohyblivou sazbou. Zisk podléhá dani z příjmu (15 procent), strhne ji banka při výplatě. Neplatíte žádné poplatky, peníze jsou pojištěny (i v záložně). Termínovaný vklad je vhodný na delší dobu, zajímavé úroky jsou však až u vkladů na tři a více let. Vyšší úroky než banky nabízejí záložny. Zde je však většinou podmínkou minimální vklad 100 tisíc korun.

Průměrné roční zhodnocení 1,6 procent, záložny 3,3 procent

Zhodnocení za poslední rok hodnota před rokem 100 000 korun

úroky + 1 610 Kč / 3 343 korun

poplatky, daně - 241 Kč / 501 korun

inflace - 700 korun

hodnota dnes: 100 669 korun/ 102 142 korun

Investice do cizí měny



Nakoupíte cizí měnu a čekáte, jaký bude kurz. Pokud bude koruna vůči těmto měnám posilovat, proděláte. V případě, že bude koruna oslabovat, rozdíl v kurzu bude váš zisk. Když využijete účet v bance, je vklad pojištěný. Využít můžete svůj běžný účet, obvykle je možné mít na něm i jinou měnu.

Analytici předpokládají, že během roku 2010 bude koruna posilovat, nyní by se tedy nákup cizí měny "do foroty" nevyplatil.

Průměrné roční zhodnocení: nelze zobecnit