Na schůzku s klientem se nehodí kraťasy ani silná vůně, radí Ladislav Špaček

První zásada zní: to, co snese soukromí kanceláře nebo dílny, může být při kontaktu s klienty naprosto neúnosné. Proto například na úředníky finančních institucí, ale i na prodavače a všechny, kteří denně přicházejí do styku se zákazníky, platí jiný metr než na zahradnici, která se za den potká jen s hlínou a stromy.

Pravidla oblékání řeší v mnoha firmách interní kodexy. Mužům se v nich obvykle doporučuje vynechat v teplých dnech tílka, krátké kalhoty a sandály.

Ženy jsou zase upozorněny na to, aby nenosily odhalené modely s odkrytým břichem nebo ultra minisukně. Bankovní úřednice a podobné profese se dokonce musí obvykle smířit s tím, že je ani v parném létě nemine kostýmek. "Ulevit" si mohou na chvíli v kanceláři, kde jsou samy, před klienty by ale měly předstupovat "v plné polní".

Opakované prohřešky proti "dress code", tedy firemním pravidlům oblékání, mohou dokonce skončit vyhazovem. "Je to proti zájmu firmy, držet si zaměstnance, který nerespektuje její požadavky a poškozuje ji tak v očích klientů," říká odborník na etiketu Ladislav Špaček.

Rada Složité účesy si nechte na večer. Do práce postačí vlasy umyté a učesané. Drdolem nic nezkazíte. Důležitý je kvalitní střih, účes se vám bude snadno udržovat. Pokud zakrýváte šediny barvou, pak je nutné ji pravidelně obnovovat.

Voňte tak akorát

Není to jen oblečení, které dokáže klienta spolehlivě odradit. Velmi důležitá je i dokonalá hygiena. Sprcha, deodorant, čisté nehty a umyté a upravené vlasy by měly vždy být samozřejmostí. "Když jsem se ptal Američanů, co jim u nás vadí, kroutili hlavou, že nechápou, proč tu jezdí tolik špinavých aut a lidé nepoužívají deodoranty," dokládá Ladislav Špaček.

Deodorant a mýdlo může doplnit přes den i jemná vůně. Ale pozor, i ta může obtěžovat, pokud to s ní přeženete, i když ne tolik jako zápach potu. "Potíž je v tom, že vůni přestáváme po chvíli cítit," upozorňuje Ladislav Špaček.

Obzvlášť ženy proto mají někdy tendenci vylít na sebe s nadsázkou půl lahvičky parfému. V jedné firmě ve Spojených státech amerických dokonce z tohoto důvodu vydali zákaz "nadměrného vonění". Některým pracovníkům se totiž po jízdě výtahem se silně vonícími kolegy udělalo špatně. "Do zaměstnání doporučuji lehké květinové vůně. Těžké sladké a dřevité si nechte na večer," radí Ladislav Špaček.

Chyby a omyly

Jaké jsou podle Ladislava Špačka největší chyby, které zaměstnanci v oblékání dělají? Ženy, které se setkávají s klienty, například pracovnice finančních úřadů nebo cestovních kanceláří, by neměly nikdy zapomínat na silonky. A ze svého pracovního oblečení by měly vyřadit pantofle nebo sandály. Ke kostýmku nebo pouzdrovým šatům se nosí lodičky. "Ale nemusí mít vysoký podpatek," upozorňuje Ladislav Špaček. Stejně ani u mužů nejsou vhodné otevřené páskové boty, nemluvě o tom, když z nich trčí ponožky, nebo tenisky. K neformálnímu oděvu mohou mít mokasíny, k obleku pak nejlépe šněrovací polobotky.

Muži by také nikdy neměli mít pod sakem košili s krátkým rukávem. Na holé ruce vylézající zpod obleku není hezký pohled. Stejně jako na lýtka. Když si muž v obleku sedne, vyhrnou se mu nohavice. Ukázat by se měly tmavé ponožky, nikoli chlupatá kůže, ale ani světlé nebo vzorované ponožky.