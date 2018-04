Na sever Čech míří německá banka, slibuje nižší poplatky

Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien patří k silné finanční skupině Sparkassen. Ta sdružuje 463 spořitelen s více než 16 000 obchodními místy v celém Německu.

Působnost jednotlivých spořitelen, tedy i do Česka mířící Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien, je vždy velmi úzce spjatá s příslušným regionem. Na východě Německa má celkem 49 poboček a 21 stanovišť takzvaných mobilních filiálek. Tři z těchto poboček (v Neugersdorfu, Seifhennersdorfu a Žitavě) už dnes obsluhují české klienty v češtině. K dnešnímu dni využívá služeb této spořitelny přes 2600 Čechů.



Pravděpodobně právě blízkost českých hranic je rozhodujícím faktorem pro úvahy, zda zřídit pobočky i za hranicemi. Vzniknout by tak měly pravděpodobně tři nové pobočky, a to v Liberci, České Lípě a v Rumburku nebo Varnsdorfu. Termín jejich otevření však spořitelna prozatím neupřesnila.

Servis bude podobný německému

Obsluhu lze na české poměry, především u drobných klientů, označit za poněkud nezvyklou. Pokud totiž nezajdete sami do pobočky, máte možnost vyhledat na určených stanovištích tzv. mobilní filiálku. Pod tímto názvem se skrývá speciálně upravené vozidlo, které poskytuje pouze základní služby spořitelny (vklady na účet, výběry peněz, zadání platebních příkazů a podobně) v místech, kde už není tak hustá pobočková síť.

S touto částí modelu obsluhy však spořitelna v Česku prozatím nepočítá, spoléhat bude tedy pouze na své nové pobočky. Poradenský servis poskytují jednotliví mobilní poradci, a to jak na pobočkách, tak i například v soukromí klientovy kanceláře.

„V Česku předpokládáme stejný model obsluhy jako v Německu, který je opravdu velmi zaměřen na individuální přístup ke klientovi. Na přepážkách servisu se řeší opravdu jen služby, které nepotřebují osobní přístup,“ uvedla pro iDNES.cz Ivana Dudková ze Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien. „Stejnou nabídku palety služeb a produktů jako v Německu plánujeme i v našich budoucích českých pobočkách,“ dodala Ivana Dudková.

Nabídka žirových účtů není široká, ale ceny za ně osloví

Sparkasse Oberlausitz – Niederschlesien nabízí svým klientům tři základní typy žirových účtů, z nichž jedno konto je určeno mladým klientům a studentům. Zbývající dva druhy účtů - Onlinekonto a Privatkonto se v zásadě liší přístupem klienta k obsluze účtu. Preferuje-li klient více osobní kontakt a servis na pobočkách, je pro něj vhodnější Privatkonto. Pokud klient dává přednost obsluze účtu prostřednictvím internetového bankovnictví, vhodnější je Onlinekonto. To navíc obsahuje řadu služeb, které již nejsou dodatečně zpoplatňovány.

V měsíčním poplatku za balíčkový účet Onlinekonto ve výši 2,50 eura tak lze získat veškeré položky v rámci Německa (tedy tuzemský platební styk) a zemí EU zdarma (včetně plateb pomocí trvalých příkazů), navíc klient nezaplatí ani on-line banking. Připlatit si nemusí ani za dvě debetní platební karty Maestro, zdarma jsou i veškeré transakce prováděné kartami. Paušál zahrnuje i prvních pět vkladů a výběrů v hotovosti na pobočce.

Klient si už ale musí připlatit za výpisy zasílané poštou (elektronické získává zdarma v rámci měsíčního paušálu), a sice 0,60 eura. Šestá a každá další hotovostní transakce je zatížena částkou 0,80 eura, stejnou hodnotu na konci měsíce spořitelna odečte i v případě, že klient třeba platí složenky na pobočce nebo využije papírového formuláře.

Privatkonto v paušálním měsíčním poplatku 1,90 eura nabízí už jen internetové bankovnictví, elektronický výpis a pět hotovostních transakcí. Za ostatní položky už se platí, například každá příchozí platba vyjde na 0,30 eura, platební karta na 6 eur ročně.

Internetbanking je zatím jen v němčině

Nevýhodou, alespoň z pohledu některých klientů, může být internetové bankovnictví pouze v němčině. Podle Ivany Dudkové ale spořitelna pracuje na překladu. Obsluha internetbankingu by tak měla být nejpozději v listopadu letošního roku k dispozici plně v českém, ale i polském jazyce.