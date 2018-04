Na shánění letní brigády je nejvyšší čas

Leckterý student mívá hluboko do kapsy. Většina z nich proto alespoň část prázdnin věnuje sezonní práci - brigádě. Hledat může sám, například v záplavě inzerátů, dotazem u známých. Může se však také obrátit na agentury, které se vyhledáváním příležitostné práce zabývají. Pokud studenti využijí placených služeb agentur, pouze si práci vybírají. Vše ostatní za ně agentury zařídí, strhávají si za to však provizi. Kolik se dá na brigádě vydělat a na co je třeba si dát pozor?Agentury studentům zajišťují práci ve všech možných oborech podle poptávky firem. Studenti starší 16 let se po předložení potvrzení o studiu u vybrané agentury obvykle zdarma zaregistrují a ta jim pak nabízí práci. "Nabídka sezónních prací a zájem o studenty samozřejmě je. Podle potřeb našich klientů využíváme inzerce v tisku, přímo na vysokých školách umísťujeme inzertní letáky," uvádí Lenka Jalůvková z firmy Adecco, jedné z největších pražských agentur zabývajících se personálním poradenstvím. Podle druhu práce si brigádníci mohou vydělat od 50 do 120 Kč za hodinu." To, kolik si studenti nakonec vydělají, závisí na jejich hodinové mzdě a v případě práce přes agenturu také na výši její provize. "Při zajišťování konkrétní brigády sepisujeme pracovní smlouvy. Tím se stává student zaměstnancem agentury, která ho ve všech jednáních se zaměstnavatelem zastupuje a také jej vyplácí a odvádí za něj daně a zdravotní a sociální dávky. Hodinová mzda se pohybuje mezi 45 a 50 korunami," říká Zdeněk Jarolímek z Jobcentra. Každá práce není vhodná pro každého studenta, zejména mladí lidé do 18 let mají hodně zúžený výběr. Ještě hůře se brigáda hledá studentům do 16 let, mohou pracovat jen 32 hodin týdně a zaměstnavatelé dávají přednost starším zájemcům. "Zaměstnávání studentů nepodléhá žádné speciální právní úpravě, proto zde platí obecně závazné právní předpisy, zejména zákoník práce. S ohledem na jejich věk se na ně budou většinou vztahovat ustanovení upravující pracovněprávní vztahy mladistvých," uvádí právník František Machálek. "Mladiství, to znamená do 18 let věku, nesmí mimo jiné vykonávat práci přesčas, práci v noci a nesmí uzavírat dohodu o hmotné zodpovědnosti," dodává.Existují tři základní smlouvy, které lze se studenty uzavírat: dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a pracovní smlouvu. Pro uzavření pracovní smlouvy se studenty je nutný doklad o studiu. To má vliv na výši odvodů do státní pokladny, protože studenti jsou částečně zvýhodněni. Ve smlouvě je zaměstnavatel povinen dohodnout především druh práce, místo výkonu, den nástupu a mzdu. "Studenti, kteří ve svém volném čase pracují a získávají první pracovní zkušenosti, jsou u nás zaměstnáváni vesměs na základě dohody o pracovní činnosti. Za hodinu práce si při nástupu mohou vydělat až 50 korun, mimopražské provozovny mají nástupní mzdu nižší. Ale platy se pravidelně upravují na základě výsledků pracovního hodnocení," vysvětluje Erika Chroustová z McDonald's.Kromě potvrzení o studiu požadují někteří zaměstnavatelé na brigádnících ještě další doklady, pokud mají na starosti například doplňování zboží v supermarketech, tak je vítán řidičský průkaz. "Pokud hledáme výpomoc pro zdravotnická nebo potravinářská zařízení, požadujeme po studentech například ještě zdravotní průkaz," upřesňuje Jaroslava Javorská z agentury Studentservis, ve které se dá vydělat od 45 do 100 korun za hodinu. A jak vybrat tu správnou brigádu? "Vždy je vhodné si opatřit reference o firmě nebo fyzické osobě, u které se budou studenti ucházet o zaměstnání. Pokud jde o samotnou smlouvu, lze doporučit, aby si zájemci nejdříve vyžádali její návrh, který by si měli doma v klidu pročíst a konzultavat jej se zkušenějšími osobami, popřípadě s právníkem," radí František Machálek.* konzultovat návrh pracovní smlouvy s odborníky, důležité je aby podmínky byly formulovány přesně, a to zejména pokud jde o druh, místo výkonu práce a mzdové podmínky.