Na slova Jana Amose Komenského došlo i v práci

Je dokázáno, že si lidé pamatují přibližně 20 procent slyšeného, 50 viděného a 80 procent toho, co sami dělají. Takzvaný teambuilding (budování kolektivu) z tohoto poznatku kreativně těží. Rozvíjí totiž vzájemnou spolupráci a komunikaci lidí v týmu pomocí her a řešení různě obtížných úkolů, obvykle v přírodním prostředí. Tento aktivní přístup tak může být protiváhou celovíkendovým školením a přednáškám.

Za předchůdce teambuildingu před rokem 1989 lze v našich podmínkách označit různé akce pro mladé, jako byla například Prázdninová škola Lipnice. Do roku 1990 to však stále bylo z hlediska využití podniků pole neorané. Zato dnes je již skladba zájemců o firemní poznávací pobyty velmi pestrá. Našimi klienty jsou výrobní podniky, obchodní firmy, banky, telekomunikační společnosti, a to zahraniční i české," říká Pavel Janoušek, ředitel firmy Adventura Teambuilding, mezi jejíž klienty patří například Česká televize, IKEA ČR, Český Telecom, ČEZ, Tesco, Danone Čokoládovny, GE Capital Bank a další.

O poznávací firemní akce vzrostl zájem ve větší míře od poloviny 90. let. Začali se o ně zajímat zahraniční manažeři firem, které sem nově přišly. Byli totiž již zvenčí zvyklí věnovat pozornost fungování pracovního týmu," říká Pavel Janoušek. Ředitelka společnosti BIG Public Relation Eva Chaloupková, která nedávno se svými zaměstnanci absolvovala teambuildingový pobyt na Českomoravské vysočině, podotýká, že i naše firmy již pochopily, kde je hlavní potenciál jejich úspěchu ­ v lidech.

V praxi můžeme vidět snahu firem o lepší týmovou spolupráci například na uspořádání pracovišť do otevřených sálů v protikladu k malým kancelářím pro několik lidí, které měly často zavřené dveře," říká senior manažerka Poradenství pro lidské zdroje společnosti PriceWaterhouseCoopers Iva Šubrtová.

Společnosti a cestovní agentury pořádající firemní pobyty pomáhají zaměstnavatelům nahlédnout do duše kolektivu a upřesnit roli každého pracovníka. Nejde přitom o to, kdo je lepší nebo horší, ale jak se každý sám projevuje v daných situacích, jak je řeší a jak jeho potenciálu může firma nejlépe využít," říká Petr Bartušek ze společnosti Odyssey. Náplň každého firemního pobytu je vždy originální, protože každý klient má vlastní požadavky a očekávání. Proto se ceny jednotlivých pobytů od sebe liší i desítkami tisíc korun.