Na současném propadu akciových trhů lze vydělávat, přečtěte si jak

Panika není dobrým rádcem

Zásadní záležitostí pro úspěšné překlenutí výkyvů trhu je zvolená investiční strategie každého investora na počátku investování. Ta by neměla být ve své podstatě výrazně ovlivňována pohyby na jednotlivých trzích a při samotném průběhu investování.



Právě z této správně zvolené a následně dodržované strategie, přístupu k samotnému investování či dlouhodobého vztahu a toleranci k riziku, který je pro každého investora pochopitelně různý, by měl jednotlivý investor vycházet i při stagnaci či poklesu akciových trhů. Neměl by od ní výrazně ustupovat nebo propadat panice. Jestliže jsou totiž aktiva uložena v investicích, kterým investor věří, měl by se na současnost podívat jako na příležitost a z pohledu delšího časového horizontu by neměl udělat chybu.



Z dlouhodobé strategie je v mnohých případech nevýhodné zbavovat se titulů, které díky negativnímu sentimentu a poklesu trhu momentálně ztratily, ale v delším časovém horizontu jinak stále mají perspektivu. V dobách prudkých poklesů trhu a paniky je z dlouhodobého pohledu důležité nepodléhat náladám trhu, ale sledovat spíše fundament jednotlivých společností.

Dá se však určitě říci, že právě dlouhodobý investor spíše přihlíží či dokupuje ta aktiva, kterým věří. Spekulativní investor naopak vystupuje v současné době na trzích velmi aktivně a snaží se velmi čile obchodovat. Ovšem v tomto případě musí počítat s vyšší mírou rizika.

Obecně při propadu či výrazném poklesu akciových trhů platí, že by měl investor dle svého uvážení a s přihlédnutím ke strategii investovat například v momentu, kdy je trh dle jeho názoru na dně, a do sektorů, které mají šanci se oproti ostatním nejrychleji zotavit z případných propadů (v současnosti dle našeho názoru např. energie).

Zlato, nemovitosti, nebo i nadále komodity?

V loňském roce patřily mezi nejúspěšnější investice do zemědělských komodit. A i při výhledech na rok 2008 se právě investicím do komodit předpovídala velká budoucnost. Jsou tedy skutečně investice do komodit perspektivní? Stejná otázka může napadnout některé investory i v souvislosti se zlatem, které více než kdy jindy souvisí s vývojem amerického dolaru, nebo investicemi do nemovitostí, jelikož právě hypoteční krize odstartovala propady na akciových trzích.

Lze určitě říci, že zlato je obecně vnímáno jako jistota, a pokud se dále prohloubí současná krize a bude pokračovat nejistota na akciových trzích, lze hranici 1 000 USD/unci považovat za reálnou. Stejně lze postupovat i s obdobnými komoditami a ani zde by neměl nastat výrazný obrat postoje v případě investování do nich.



Stále rostoucí energetická náročnost společnosti a omezené zásoby surovin budou stále jedním z důvodů pro investice do těchto sektorů. V dobách expanze roste poptávka po energiích a průmyslových komoditách a díky poslednímu boomu v oblasti obnovitelných zdrojů energie se daří i komoditám zemědělským. Investice do komodit je však také mnohem více rizikovou než např. expozice na akciovém trhu.

V souvislosti s investicemi na nemovitostním trhu již pohled tak jednoznačný být nemusí. Velmi záleží na segmentu a regionu, protože nemovitostní trh mívá svá lokální specifika. Nemovitostní fond zaměřený například na lokální trh může být stabilní investicí sice s nízkým výnosem, ale také s omezeným rizikem. Naopak u akcií nemovitostních společností je nutné očekávat stále vysokou volatilitu. Po snížení sazeb ze strany FEDu lze krátkodobě i u těchto společností očekávat pozitivní trend, nicméně hypoteční krize ještě není zdaleka u konce, a proto je nutný opatrný přístup.

Jaké regiony mají potenciál?

Hypoteční krize měla svůj počátek na trhu residenčních nemovitostí v USA a postupně se rozšířila i do ostatních zemí vyspělého světa. Méně postižené jsou tak rozvíjející se země, které jsou v mnohem lepší kondici, pokud se týká makroekonomické situace, než kdykoli v minulosti.



Růst těchto zemí, jako je Indie nebo Čína, je tažen silnou domácí poptávkou s tím, jak jejich obyvatelům roste kupní síla. Na druhé straně země, jako je Rusko nebo Brazílie, těží z produkce a exportu komodit. Tyto země ovšem aktuálně trápí jiné problémy, jako je vysoká inflace, a Čínu navíc výrazně nadhodnocený akciový trh.



Dá se tedy i říci, že některé akcie společností z těchto oborů postihne krize méně. Obecně se jedná o defenzivní tituly (např. telekomunikace či tabákové společnosti), které vyplácejí vysoké dividendy a tím zajišťují pravidelný přísun výnosu (peněz) bez ohledu na stávající cenu na trhu.