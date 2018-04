Na starobní důchod máte nárok po 25 letech

Druhy starobního důchodu

Pojištěnec má nárok na starobní důchod, jestliže získal potřebnou dobu pojištění a dosáhl stanoveného věku, popřípadě splňuje další podmínky stanovené v ZDP.

Klíčovým pojmem u podmínek nároku na starobní důchod je věk potřebný pro vznik nároku na tento důchod, tj. důchodový věk (tento pojem byl podrobně popsán ve 3. kapitole). Důchodovým věkem se přitom rozumí vždy individuální důchodový věk pojištěnce. Z hlediska podmínek nároku na starobní důchod, které se týkají důchodového věku, se rozlišují dva druhy starobního důchodu:

obecný starobní důchod, na který vzniká nárok nejdříve dosažením důchodového věku,

předčasný starobní důchod, na který vzniká nárok již před dosažením důchodového věku.



Podmínky nároku na starobní důchod

Podmínky nároku na starobní důchod se liší podle druhu a typu starobního důchodu. Vždy je však třeba splnit podmínku potřebné doby pojištění a dosáhnout příslušného věku. Pokud jde o potřebnou dobu pojištění, zahrnují se do ní i náhradní doby pojištění, pokud doba pojištění (ve vlastním slova smyslu, tj. pracovní poměr, služební poměr, doba samostatné výdělečné činnosti apod.) trvala aspoň jeden rok. Pro nárok na starobní důchod se přitom všechny náhradní doby pojištění započítávají v plném rozsahu (zápočet některých náhradních dob pojištění v rozsahu 80 % platí jen pro účely stanovení výše starobního důchodu). Potřebná doba pojištění se zjišťuje v období od skončení povinné školní docházky do dne, od něhož se přiznává starobní důchod.

Podmínky nároku na obecnný starobní důchod

Podmínky nároku na obecný starobní důchod jsou upraveny v § 29 ZDP. Podle tohoto ustanovení má pojištěnec nárok na starobní důchod, jestliže získal dobu pojištění v rozsahu aspoň 25 let a dosáhl důchodového věku. Nárok přitom vzniká splněním časově poslední podmínky. Znamená to, že nárok nemůže vzniknout, jestliže pojištěnec dosáhl důchodového věku, avšak nezískal dosud potřebnou dobu pojištění, nebo sice získal potřebnou dobu pojištění, ale nedosáhl důchodového věku.

Podle tohoto ustanovení ZDP má pojištěnec nárok na starobní důchod též, získal-li aspoň 15 let doby pojištění a dosáhl věku aspoň 65 let (tento věk je stejný pro muže i ženy). Nárok na obecný starobní důchod vzniká již dnem dovršení důchodového věku, pokud je k tomuto dni splněna podmínka potřebné doby pojištění. Například získal-li pojištěnec 37 let doby pojištění a důchodového věku dosáhne dne 20. prosince 2007 (je narozen 20. dne v měsíci), vzniká nárok na starobní důchod již dnem 20. prosince 2007 (a za tento den se bude důchod také již vyplácet), nikoliv až dnem 21. prosince 2007.

Podmínky nároku na předčasný starobní důchod

Na předčasný starobní důchod má podle § 31 ZDP nárok pojištěnec, jestliže:

získal dobu pojištění nejméně 25 let,

do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí nejvýše tři roky.

Žádné další podmínky zde stanoveny nejsou. Závisí tedy na pojištěnci, zda se rozhodne podat žádost o přiznání předčasného starobního důchodu. Předčasný starobní důchod lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu (nikoliv tedy zpětně). Za den vzniku nároku na tento důchod se považuje den, od něhož je tento důchod přiznán.

Přiznání předčasného starobního důchodu druhého typu je nevratné, neboť vylučuje nárok na obecný starobní důchod i na předčasný starobní důchod prvního typu.