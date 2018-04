Na státní podporu se musí chytře

Jeden účastník stavebního spoření může mít současně uzavřeno tolik smluv, kolik chce. Vždy smí ale nárokovat státní podporu pouze na jedinou z nich. Pokud by došlo k překrývání se dvou smluv se státní podporou jednoho účastníka třeba jen o jediný den, Ministerstvo financí tuto „duplicitu“ objeví: zjistí, že na jedno rodné číslo je nárokována za jeden kalendářní rok státní podpora vícekrát. Pak je tato situace řešena buď tak, že státní podpora je připsána pouze na jeden z účtů tohoto účastníka, nebo se také může stát, že za daný kalendářní rok účastník nárok na státní podporu úplně ztratí.

Jak postupovat při uzavírání druhé či další smlouvy

Budete-li si uzavírat svou další smlouvu v době, kdy vám ještě neskončila předchozí smlouva, na které čerpáte stání podporu, máte několik možností. Nárok na státní podporu můžete na svých smlouvách totiž měnit třeba každý rok. Letos čerpat podporu na své první smlouvě, příští rok na druhé smlouvě a v dalším roce klidně opět na první smlouvě. Změna nároku na státní podporu se oznamuje stavební spořitelně na změnovém formuláři a lze ji provést vždy až do konce kalendářního roku. Tedy nárokujete-li na své smlouvě podporu za rok 2001, pak až do 31.12.2001 můžete stavební spořitelně oznámit, že tento nárok na rok 2001 rušíte. Změna státní podpory se provádí vždy na celý kalendářní rok. Tedy chcete-li změnit nárok na podporu na své smlouvě, můžete to provést např. s platností od 1.1.2001 nebo od 1.1.2002.

Uveďme si nyní několik příkladů.:

1. případ

První smlouva s nárokem na státní podporu (dále jen SP) skončila v srpnu 2001 a druhou smlouvu si tento účastník uzavřel s nárokem na státní podporu v listopadu 2001.

Jelikož se tyto smlouvy nepřekrývají ani jediný den, může z obou čerpat SP. Mohl tedy na první smlouvu uložit např. 18 000 Kč a celou SP vyčerpat na první smlouvě (z druhé smlouvy tedy již žádnou SP za rok 2001 neobdrží), nebo může čerpat z každé z obou smluv část SP za rok 2001 (tzv. „dělená státní podpora). Pokud uspořil na první smlouvě letos 10 000 Kč, získal zde SP 2 500 Kč a na druhé smlouvě může nárokovat podporu z uspořené částky až do výše 8 000 Kč, tedy 2 000 Kč.

2. případ

Účastník si v roce 2000 uzavřel smlouvu s nárokem na SP a nyní si chce uzavřít další smlouvu. Obě smlouvy jsou tedy celkem „nové“.

Může si zvolit řešení takové, že první smlouvu nechá běžet se SP a druhou smlouvu si uzavře bez SP. Až v budoucnu první smlouvu ukončí, může si zažádat o změnu nároku na SP u druhé smlouvy a čerpat SP z ní.

3. případ

První smlouva se SP bude ukončena v únoru 2002, novou smlouvu si účastník chce uzavřít již v prosinci 2001.

Může to provést např. tak, že si uzavře v prosinci 2001 novou smlouvu bez státní podpory. Začátkem roku 2002 vloží na účet první smlouvy např. celý roční vklad, aby z ní ještě za rok 2002 obdržel SP. Pak si podá změnový formulář u své druhé smlouvy a požádá o SP od 1.1.2003. Výhodou tohoto postupu je, že státní podpora za kalendářní rok 2002 mu bude vyplacena již v druhém pololetí roku 2002. Pokud by SP chtěl nárokovat ze své nové smlouvy, státní podporu za rok 2002 by dostal vyplacenu až po ukončení této nové smlouvy (tedy např. za 5 let v roce 2007). Tohoto postupu se dá využít v případě, kdy chceme získat z jedné smlouvy sedm státních podpor za pět let spoření – jak to udělat se dočtete zde.

4. případ

Zadání stejné jako v předešlém případě: první smlouva se SP bude ukončena v únoru 2002, novou smlouvu si účastník chce uzavřít již v prosinci 2001.

Tuto situaci může účastník řešit také opačně: na první smlouvě si zruší nárok na SP a novou smlouvu si uzavře se SP. Tedy požádá o zrušení nároku na SP u své první smlouvy např. již pro rok 2001 a státní podporu bude čerpat za rok 2001 a dále z druhé smlouvy. Na novou smlouvu pak již v prosinci 2001 uloží třeba celoroční jednorázový vklad a celou SP za rok 2001 bude mít na nové smlouvě. Tento postup je vhodný v případě, že na první smlouvě účastník čeká na přidělení úvěru: má již uspořenu požadovanou akontaci a čeká na splnění hodnotícího čísla. Pak by mu další SP je zbytečně snižovala výši úvěru. Vhodné je takto postupovat také v případě, že na novou smlouvu chce jednorázově uložit vysoký vklad. Není totiž jisté, zda by z tohoto vkladu obdržel v příštích letech státní podpory, když byl vklad uložen na smlouvu bez SP.

Pokud Vás zajímá především úvěrová stránka stavebního spoření, navštivte speciální stránky věnované právě konkrétním příkladům úvěrů.

Jaké máte zkušenosti se změnami nároku na státní podporu na svých jednotlivých smlouvách? Byla vám státní podpora přiznána, pokud jste ji nárokovali současně na více svých smlouvách? Máte nějaké špatné zkušenosti s nárokováním či výplatou státní podpory?