Na Štědrý den budou mít některé banky otevřeno. Na Silvestra všechny

Minulý rok byly všechny banky 24. prosince zavřené. Letos pochůzky v některých bankách můžete vyřídit za dopoledne i na Štědrý den. V dalších dnech však bude převážně zavřeno. Výjimku tvoří pobočky v obchodních centrech. Například Raiffeisenbank bude mít v pražských Letňanech na druhý svátek vánoční otevřeno od 9 do 20 hodin. Cedulka otevřeno bude viset, jak na Štědrý den, tak na Štěpána, i na pobočce LBBW v nákupním centru v Pardubicích.

"Ve dnech 24. prosince, 26. prosince a 1. ledna bude k dispozici celkem dvaadvacet poštovních poboček po celé České republice. Na první svátek vánoční v sobotu 25. prosince budou všechny pobočky zavřeny," doplňuje Denisa Salátková, tisková mluvčí Poštovní spořitelny.

Otevírací doby bank na Štědrý den LBBW od 9 do 14 hodin (pobočka v nákupním centru v Pardubicích) Poštovní spořitelna na poštách od 9 do cca 14 hodin Raiffeisenbank od 9 do 13 nebo 14 hodin (otevřeno by mělo mít zhruba 10 poboček) UniCredit Bank od 10 do 14 hod (například pobočka v Praze na Floře)

Na Silvestra toho vyřídíte víc



Dopoledne 31. prosince mají otevřeno skoro všechny banky. Vycházejí tak vstříc klientům, kteří potřebují své peníze poslat do konce roku 2010. Patříte-li mezi ty, co nechávají platby na poslední chvíli, měli byste zajít na pobočku nejpozději do silvestrovského dopoledne. Přes internetové bankovnictví můžete své platby vyřídit o něco později.

Do kdy musíte poslat peníze - platby mezi tuzemskými bankami Banka Přepážka Internetové bankovnictví Citibank 30.12. do 15:00 30.12. do 18:30 Česká spořitelna 30.12. do 18:00* 30.12. do 20:00 ČSOB 30.12. do 17:00 30.12. do 18:00 FIO 30.12. do 17:30** 30.12. do 23:50 GE Money Bank 31.12. do 12:00* 31.12. do 18:00 Komerční banka 30.12. do 13:00 30.12. do 20:30 LBBW 30.12. do 14:00 30.12. do 16:00 mBank x 31.12 do 8:00 Poštovní spořitelna 28.12. (na poštách), 29.12. (ve finančních centrech PS) 30.12. do 18:00 Raiffeisenbank 30.12. do 24:00 30.12.do 24:00 UniCredit Bank 30.12. do 18:00* 31.12. do 10:00 Volksbank 30.12. do 15:00 30.12. do 17:00 Zdroj: Banky; Poznámka: * do konce pracovní doby, ** půl hodiny před koncem pracovní doby.

Platby, u kterých chcete, aby je příjemce dostal ještě letos, rozhodně neodkládejte. Pokud nemáte při vánočním shonu čas, nejpozději můžete zaplatit pohledávky, které posíláte v rámci jedné banky. V takových případech můžete zadat platbu až o den později, než když posíláte peníze do jiné banky.



Do kdy musíte poslat peníze - platby v rámci jedné banky Banka Přepážka Internetové bankovnictví Citibank 31.12. do 12:00 31.12. do 16:30 Česká spořitelna 31.12. do 20:00 31.12. do 12:00 ČSOB 31.12. do 13:00 31.12. do 18:00 FIO 31.12. do 12:00 31.12. do 23:50 GE Money Bank 31.12. do 12:00* 31.12. do 18:00 Komerční banka 31.12. do 11:00 31.12. do 20:30 LBBW 31.12. do 13:00 31.12. do 16:00 mBank x 31.12. do 23:59 Poštovní spořitelna 29.12. (na poštách), 29.12. (ve finančních centrech PS) 31.12. do 18:00 Raiffeisenbank 31.12. do 18:00* 31.12.do 24:00 UniCredit Bank 30.12. do 12:00 31.12. do 10:00 Volksbank 31.12. do 13:00 31.12. do 17:00 Zdroj: Banky; Poznámka: * do konce pracovní doby, ** půl hodiny před koncem pracovní doby.

Peníze do zahraničí pošlete co nejdřív



Pokud máte v plánu poslat peníze do konce roku do zahraničí, banky doporučují jako nejzazší termín 29. prosinec. Například Česká spořitelna radí poslat peníze ještě dřív. "Konečné datum připsání peněz na účet příjemce v zahraničí závisí na lhůtách a bankovních svátcích platných u banky příjemce. Pokud klient chce, aby byly peníze připsány na účet ještě v roce 2010, doporučujeme podat platební příkaz do ciziny už 23. prosince," upřesňuje tisková mluvčí Kristýna Havligerová.