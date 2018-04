Na Štědrý den v bance nic nevyřídíte, na Silvestra peníze pošlete jen do dvou hodin

Shánění dárků a fronty u pokladen. Taková bude i letos kulisa vánočních svátků a posledních dnů před nimi. Ti šťastnější si užijí klidu a volna, zatímco opozdilci budou řešit, stejně jako každý rok, kdy zajít do banky s kupou složenek. Váhání se ale ani tentokrát nemusí vyplatit. Lhůty pro převody sice o jeden den zkrátil nový zákon o platebním styku (platí od 1.11.2009), ale banky doručení peněz přesně v termínu garantovat nechtějí.

Zaručit se mohou pouze za platbu, která odchází. Ovšem kdy převáděné peníze banka příjemce na jeho účet skutečně připíše, je jen na ní. Nová právní úprava nicméně určuje, že odesílaná platba musí být bance příjemce předána nejpozději do konce následujícího pracovní dne po okamžiku přijetí platebního příkazu (případně dle instrukce plátce). Banka příjemce by pak měla obnos na jeho účet zaúčtovat neprodleně poté.

Nejzazší termíny pro úhradu v r. 2009 - platby mezi tuzemskými bankami (v korunách českých) Banka Přepážka Sběrný box Internetové bankovnictví Citibank 30.12. do 15:00 x 30.12. do 18:30 Česká spořitelna 30.12. 30.12. do 12:00 30.12. do 20:00 ČSOB 30.12. do 17:00 29.12. 30.12. do 18:00 GE Money Bank 30.12. x 31.12. do 9:45 Komerční banka 30.12. do 13:00 29.12. 30.12. do 20:30 LBBW 30.12. do 14:00 x 30.12. do 16:00 mBank x x 30.12. do 8:00 Banco Popolare 30.12.* x 30.12. do 23:00 Poštovní spořitelna 29.12. x 30.12. do 18:00 Raiffeisenbank 30.12. do 15:00 29.12. do 17:00 30.12. do 23:59 UniCredit Bank 29.12. / 30.12.** x 30.12. do 20:00 Volksbank 29.12. do 15:00 x 29.12. do 17:00 Zdroj: banky Pozn.: * nejpozději 30 min. před koncem provozní doby pobočky, ** platí pro pražské pobočky banky

Pokud ale peníze posíláte v rámci jedné banky, lhůty jsou nepoměrně kratší. Zákon o platebním styku stanoví, že příjemci musí být peníze k dispozici nejpozději na konci dne, v němž nastal okamžik přijetí příkazu. Tedy ještě týž den.

Nejzazší termíny pro úhradu v r. 2009 - platby v rámci jedné banky(v korunách českých) Banka Přepážka Sběrný box Internetové bankovnictví Citibank 30.12. do 15:00 x 31.12. do 18:30 Česká spořitelna 31.12. do 12:00 31.12. do 12:00 31.12. do 20:00 ČSOB 31.12. do 12:00 30.12. 31.12. do 18:00 GE Money Bank 31.12. do 14:00 x 31.12. do 18:00 Komerční banka 31.12. do 11:00 30.12. 31.12. do 20:30 LBBW 31.12. do 14:00 x 31.12. do 16:00 mBank x x 31.12. do 23:59 Banco Popolare 30.12. do 11:30 x 31.12. do 23:00 Poštovní spořitelna 30.12 / 31.12. do 12:00* x 31.12. do 18:00 Raiffeisenbank 31.12. do 13:00 30.12. do 17:00 31.12. do 23:59 UniCredit Bank 30.12. do 12:00 x 31.12. do 10:00 Volksbank 31.12. do 13:00 x 31.12. do 13:00 Zdroj: banky Pozn.: * zadané online ve Finančním centru Poštovní spořitelny

Pokladní hodiny bank jsou kratší

V letošním roce připadly první dva vánoční svátky na čtvrtek a pátek, stejně tak Silvestr a Nový rok. Je již tradicí, že na Štědrý den, Boží hod a na Štěpána finanční domy jednoduše neúřadují. Pokud ano, jde spíše o jednotlivé pobočky a jejich pokladní hodiny jsou ještě zkrácené.

Využít služeb své banky budou moci pouze klienti LBBW v Pardubicích a Poštovní spořitelny díky provozu vybraných pošt. Otevřeno budou mít i pobočky umístěné v nákupních centrech, a to mKiosky mBank v Praze a Hradci Králové, Raiffeisenbank, UniCredit Bank v Praze a také Volksbank Shopy v OD Kaufland.

Pardubická pobočka LBBW úřaduje 24.12. od 9 do 14 hodin a také 26.12. od 10 do 21 hodin. mKiosky budou otevřené v Praze a Hradci Králové 24.12 mezi 10. a 14. hodinou, 26.12. už jich ale bude klientům k dispozici více než polovina v celé České republice.

Vybrané pošty budou 24.12., 26.12. a 27.12. poskytovat své služby v běžném nedělním provozu. Některé pobočky Raiffeisenbank v obchodních centrech úřadují 24.12. do 14 hodin, na Silvestra pak do tří nebo pěti hodin odpoledne.

Tradičně již mají Pražané možnost navštívit pobočku UniCredit Bank na Floře. Zde mají otevřeno 24.12. od 10 do 14 hodin a 26.12. od 11 do 18 hodin. Poslední den v roce pak mezi 10. a 13. hodinou.

Finanční služby budou o svátcích poskytovat i Volksbank Shopy, a to 24.12. od 8 do 14 hodin, 26. 12. od 8 do 18 hodin a 27.12. od 8 do 20 hodin. Nejdelší provoz budou mít 31.12., skončí až v 19 hodin.

Přehled otevírací doby poboček tuzemských bank 31.12.2009 Banka Do Citibank 12:00 hod. Česká spořitelna 12:00 hod. ČSOB 9:00 - 13:00 hod. GE Money Bank 14:00 hod. Komerční banka 13:00 hod. LBBW 14:00 hod. mBank 12:00 hod. Banco Popolare 12:00 hod. Poštovní spořitelna 9:00 - 13:00 hod. Raiffeisenbank 13:00 hod. UniCredit Bank 13:00 hod. Volksbank 14:00 hod. Zdroj: banky

Převody zvládnete i 31.12., budou ale dražší

Pokud si říkáte, že už poslední den v roce nic nezachráníte, mýlíte se. Všechny banky úřadují, pouze pokladní hodiny mají kratší. Máte tak poslední příležitost uskutečnit i ty převody, na něž už nezbyl čas.

Sáhnout můžete po takzvané prioritní, expresní či superexpresní platbě. Ta vám zaručí, že peníze banka, pokud v takovém režimu umí pracovat, odešle a banka příjemce i připíše na účet v jediném dni. Jen to musíte stihnout ještě dopoledne, tedy nejpozději do dvanácté hodiny.

Nejzazší termíny pro expresní úhradu v roce 2009

(v korunách českých) Banka Přepážka Internetové bankovnictví Citibank 31.12. do 12:00 31.12. do 12:00 Česká spořitelna 31.12. do 12:00 nelze ČSOB 31.12. do 11:30 31.12. do 12:00* GE Money Bank 31.12. do 9:30 31.12. do 9:30 Komerční banka 31.12. do 10:30** 31.12. do 12:00 Banco Popolare 30.12. do 10:00 31.12. do 10:30 Poštovní spořitelna 31.12. do 11:30 31.12. do 12:00* Raiffeisenbank 31.12. do 11:30 31.12. do 11:00 UniCredit Bank 30.12. do 12:00 31.12. do 10:00 Volksbank 31.12. do 10:00 31.12. do 10:00 Zdroj: banky Pozn.: * platí pro převody do 100 milionů korun; ** superexpresní platba Komerční banky