Na světových burzách se obchoduje i na Silvestra, ovšem ne v Praze

Na Štědrý den obchodování utichlo, ovšem ne všude. Vůbec se neobchodovalo ve střední Evropě. Pražská burza byla zavřená společně se svými polskými a maďarskými kolegyněmi. Ve Frankfurtu a ve Vídni také ctili Štědrý den. Dychtiví obchodníci mohli své aktivity přesunout na londýnskou burzu nebo Euronext, která vznikla spojením amsterdamské, bruselské a pařížské burzy. Tam probíhalo zkrácené obchodování do 13:00.

Také burzy v Severní Americe jely na půl plynu. Avšak i v průběhu štědrovečerní večeře měli obchodníci možnost realizovat obchody, protože newyorská i chicagská burza se uzavřely až v 19:15.

Kompletní přerušení bojů mezi optimistickými býky a pesimistickými medvědy proběhlo na hlavních světových burzách na první svátek vánoční. Pouze muslimské a některé další asijské země už tradičně porušily klid zbraní. Ovšem objemy byly i tak malé díky nepřítomnosti zahraničních hráčů a aktivita byla podprůměrná.

Na Silvestra se skoro neobchoduje

Po tomto víkendu se burzy opět otevřou a v plné parádě se bude obchodovat až do středy 30. prosince. Před koncem roku některé burzy přijímají určitá omezení v obchodování kvůli údržbě systémů, a proto je dobré se vždy informovat u brokera na detaily k obchodování na každé burze.

Toto období je jinak obvykle docela zajímavé díky velkým hráčům, kteří upravují portfolia před koncem roku. Trhy se nechovají úplně standardně, a to může některé méně zkušené obchodníky odradit. Dochází totiž k volatilním pohybům cen, protože aktivita je nízká a každý větší obchod hýbe trhem.

Přestože je Silvestr v Česku normálním pracovním dnem, pražská burza i RM-Systém zůstávají zavřené. To samé potká i burzy ve Frankfurtu a ve Vídni. Naopak v Budapešti a ve Varšavě se bude obchodovat do 13:00. Na Euronextu se bude obchodovat do 14:00. V Londýně do 13:30 a v New Yorku i Chicagu bude probíhat obchodování jako každý jiný pracovní den.

V pátek na Nový rok boj mezi býky a medvědy opět utichne a všechny významné světové burzy zůstanou zavřené. Po víkendu se rozjede standardní ruch, který burzy provází po celý rok. Výjimku bude tvořit Rakousko, které ve středu 6. ledna slaví státní svátek Tří králů.