Na termínovaný vklad s rozumem

Termínované vklady jsou v Česku jedním z nejužívanějších způsobů uložení peněz a na rozdíl od západoevropských zemí či Spojených států stále neztrácejí mezi běžnými občany ČR na oblibě. A to i přesto, že se jejich výnosy po zohlednění daně a inflace dostávají v poslední době vždy do záporných čísel. Odměnou za malý výnos je vkladatelům naopak pevně stanovený nominální výnos a také to, že jsou termínované vklady na rozdíl od mnoha jiných investičních instrumentů pojištěny (a to až do výše 90% z uložené částky do sumy 25 000 eur). To samé platí i pro vklady s výpovědními lhůtami.

Pokud k těmto velmi konzervativním investorům patříte i vy, měli byste si vždy před uzavřením smlouvy o termínovaném vkladu zvážit několik následujících bodů. Prvním z nich je vztah doby trvání termínovaného vkladu a jeho výnosnosti. Ačkoli je sice tato teze samozřejmostí, najde se i dnes mnoho lidí točících termínované vklady s týdenní platností i přesto, že reálně tyto prostředky každý týden nepotřebují a často mají navíc na svém běžném účtu dostatečnou rezervu pro případ náhlé potřeby většího obnosu peněz. Opakem jsou potom lidé, kteří uzavírají termínované vklady na zbytečně dlouhé období a nezabývají se tím, jak vysoký výnos jim reálně přinese to, že se zřeknou možnosti s prostředky disponovat na dlouhou dobu dopředu.

Dobrým příkladem toho, jak je důležité se nad konkrétními podmínkami vkladu zamyslet, je následující graf. Například u ČSOB se při uvedené částce evidentně delší doba splatnosti nevyplatí a měla by zvítězit preference likvidity. U České spořitelny naopak činí rozdíl mezi týdenním a ročním vkladem nezanedbatelné čtyři desetiny procenta.

Další možné zkreslení přináší i vyjádření hrubých úrokových sazeb. Pokud totiž uzavřete smlouvu o termínovaném vkladu úročeném například třemi procenty, nedostanete z každé tisícikoruny vkladu úrok 30 Kč ročně. Z tohoto výnosu je totiž bankou sražena daň odváděná z investičních výnosů státu, a to ve výši 15%. Místo třiceti korun tak dostanete pouze 25 korun a 50 haléřů. K reálnému výnosu se pak konečně dostaneme po zohlednění inflace. Ten může být v případě, že jsou čisté úrokové sazby nižší než míra inflace, i záporný. To se v současné době děje i v České republice a ze sta tisíc uložených na ročním termínovaném vkladu tak ročně reálně ztrácíte u některých bank i více než dva tisíce korun.

Rozdíly mezi bankami ovšem nalezneme kromě výše úrokových sazeb také v možnostech vybrat vklad před dohodnutou dobou splatnosti. Jelikož banky peníze vybrané od klientů dále investují, brání se logicky předčasnému výběru termínovaného vkladu ze strany svých klientů. Zrušení termínovaného vkladu před dobou jeho splatnosti tak může klienty některých bank přijít velmi draho. Jen málokdo se totiž při zřízení termínovaného vkladu zajímá také o podmínky jeho předčasného výběru. Ty nabývají na významu především u vkladů se splatností nad jeden rok, kdy se zvyšuje pravděpodobnost nutnosti předčasného výběru.

Sankce za předčasný výběr termínovaného vkladu Česká spořitelna 100 Kč Komerční banka 150 Kč + smluvní pokuta ČSOB 1 000 Kč Raiffeisenbank 2% z částky, minimálně 1 000 Kč GE Capital Bank 2% z jistiny Živnostenská banka individuálně eBanka individuálně, klient si může spočítat poplatek v rámci aplikace internetového bankovnictví Union banka 5% z vybírané částky

Existují alternativy termínovaného vkladu?

Ideální náhradou termínovaného vkladu jsou fondy peněžního trhu. Investují do bonitních krátkodobých dluhopisů a do termínovaných vkladů u bank tak, aby průměrná doba splatnosti těchto aktiv byla kratší než jeden rok. Na rozdíl od ostatních typů podílových fondů je zde takřka nulové kolísání hodnoty podílového listu a tak lze považovat nákup podílových listů při výběru fondu se solidním správcem za velmi málo rizikovou. Velké plus činí také fakt, že při držbě listů delší než 6 měsíců jsou výnosy osvobozeny od daně.

Každý týden aktualizované úrokové sazby termínovaných vkladů naleznete ZDE. Na rozdíl od termínovaných vkladů zde sice není výnos předem garantován, ale až na výjimky se pohybuje mírně nad úrovní výnosů z termínovaných vkladů. Výhodou je také možnost vybrat peníze kdykoli bez nutnosti hradit jakékoli penále.