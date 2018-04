Na trh přichází nová hypotéka

V zásadě by však nemělo jít o úplnou novinku, neboť eBanka hypoteční úvěry již delší dobu nabízí. Až dosud je ale využívali většinou pouze její vlastní klienti, jelikož hypotéky nebyly bankou nijak marketingově podporovány, a proto se o nich širší veřejnost vlastně ani nedozvěděla. Obecně totiž banky mohou hypoteční úvěry na nemovitosti poskytovat i bez toho, aby měly licenci na vydávání hypotečních zástavních listů. Jde o účelové úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti, které banky mohou financovat i z vlastních zdrojů. Nevýhodou pro některé klienty je však to, že banka, která nemá od ČNB zmíněnou licenci, nemůže svým klientům zprostředkovávat státní finanční podporu. Jelikož podpora hypoték na financování nových nemovitostí byla letos v únoru již zrušena, týká se to nyní pouze hypoték pro mladé lidi do 36 let, kteří mohou získat státní podporu na pořízení starší nemovitosti. Tito klienti tedy měli až doposud u eBanky smůlu.

V souvislosti s novou licencí je tedy otázkou, zda eBanka nějakým způsobem upraví

Hypotéky – sazby platné k 2.9.2003, jde o standardní hypotéky, ne speciální zvýhodněné programy< Hypoteční banka Min. úroková sazba (pětiletá fixace) Raiffeisen 4,50% GECB 4,60% ČS, Wüstenrot, Živnobanka 4,70% ČMHB 4,80% eBanka, KB 5,10% HVB 5,35%

svůj stávající produkt a zda nabídne potenciálním zájemcům nějakou novinku, která by se něčím výrazně odlišovala od hypoték ostatních bank.jsou obecně levným zdrojem financování pro hypoteční úvěry, můžeme tedy snad u eBanky očekávat v nejbližší době i snížení úrokových sazeb? V červenci byla průměrná minimální úroková sazba hypoték s pětiletouměřená našímpoprvé v historii nižší než 5% p.a. Aktuální minimální pětiletá úroková sazba eBanky je 5,1%. Sazba fixovaná na jeden rok je stanovena od 3,4% a na tři roky od 4,3%. (Jde o aktuální hodnoty uvedené na internetových stránkách banky, platné od 6. srpna.) Z následující tabulky je vidět, že úroková sazba eBanky nepatří mezi nejnižší.

eBanka tvrdí, že její produkt bude nejvíce flexibilní hypotékou na současném trhu. Dosud však její osobní bankéři, kteří s klienty hypoteční úvěry vyřizují a sjednávají, o žádné zajímavé či speciální novince nic nevědí.

Rychlost vyřízení úvěru je vcelku průměrná, pohybuje se kolem dvou až čtyř týdnů. Pokud jde o internet, který k eBance neodmyslitelně patří, jeho využití pro sjednávání hypotečních úvěrů zřejmě očekávat nemůžeme, jelikož jde o složitý produkt výrazně postavený na individuálním jednání klienta s pracovníkem banky. Posuzování úvěruschopnosti klienta a charakteristik pořizovaných i do zástavy vkládaných nemovitostí po internetu je v současných podmínkách nemyslitelné.

Pokud jde o fixaci úrokové sazby a tedy o možnost měnit pružně ve smlouvě sjednané podmínky včetně úrokové sazby či umořit úvěr dříve než bylo dohodnuto, roční fixační dobu nabízejí i další banky. A samotné předčasné splacení úvěru, které by bylo provedeno mimo okamžik, kdy končí fixační doba, je také sankcionováno, stejně jako u ostatních bank. Například dnes má eBanka v sazebníku uvedenou sankci za předčasné splacení hypotečního úvěru jako 25% z předčasně splacené jistiny – což rozhodně není málo.

Jednou z konkrétních výhod, kterou bankéři uvedli, by mělo být životní pojištění, které poskytuje Česká pojišťovna klientům eBanky zdarma. Jde o pojištění proti

nesplácení úvěru například z důvodu úmrtí ajej sjedná s klientem jednoduše, jen základě zdravotního dotazníku. Kromě toho banka životní pojištění dlužníka jako jednu z nutných podmínek poskytnutí hypotéky nepožaduje. Většinou je bude chtít až v případě, kdy poskytnutý úvěr převýší 70% hodnoty zastavené nemovitosti. Některé z ostatních hypotečních bank ale také životní pojištění plošně od všech svých klientů nepožadují, takže ani v tom není nabídka eBanky výjimečná.

Pokud jde o ostatní kritéria, neliší se nijak významně od podmínek ostatních bank:

Hypotéka eBanky – stav k 2.9.2003 Min. výše úvěru 300 000 Kč Max. výše úvěru neomezeno Max. výše úvěru v % z hodnoty zastavené nemovitosti 70% hodnoty zastavené nemovitosti (tedy akontace 30%) - lze ale získat až 100% úvěr Splatnost úvěru 5 – 25 let Doba fixace úrokové sazby jeden, tři, nebo pět let Doba vyřízení úvěru po předání všech dokumentů klientem dva až čtyři týdny Podmínkou je mít v bance vedený účet, ovšem nemusí tomu tak být ještě v době žádosti o úvěr

Závěrem lze říci, že podle dostupných informací by nová hypotéka neměla zřejmě nijak výrazně převyšovat současnou nabídku ostatních bank. Otázkou pak je, zda bude mít eBanka příležitost uspět, jelikož podle odborníků je trh již mezi ostatní banky rozdělen a nově vstupující banky budou mít horší pozici. Bez opravdu výrazné konkurenční výhody si nové klienty získají jen velmi těžce.

Aktuální změny k 3.9. - zveřejněné po uzávěrce článku: Na dnešní tiskové konferenci eBanka představila konkrétní parametry a výhody své nové hypotéky: po dvanácti zaplacených splátkách může klient bez sankce předčasně splatit až 50% část úvěru , tedy nejen v době změny úrokové sazby - to je pak možné znovu opakovat po dalších dvanácti splátkách

, tedy nejen v době změny úrokové sazby - to je pak možné znovu opakovat po dalších dvanácti splátkách v případě mimořádných událostí má klient možnost odložit splácení až o šest měsíců a posunout tím splátkový kalendář - tato možnost je zanesena přímo do úvěrové smlouvy

úvěr lze poskytnout až do 100% hodnoty zastavené nemovitosti

po dodání všech podkladů bude úvěr vyřízen do sedmi dnů

Máte u eBanky sjednaný hypoteční úvěr? Budete o něm uvažovat? Jakou banku byste si pro hypotéku vybrali? Máte v eBance vedený účet? Jak jste s ním spokojeni?

