Na trhu práce je zájem o řemeslníky. Lidi z oblasti služeb čekají problémy

Situace na trhu práce není zrovna veselá. Míra nezaměstnanosti se blíží k devíti procentům a podle personalistů-skeptiků se letos možná ještě o dvě procenta zvýší.

Odborníci se shodují, že řemeslo má budoucnost. O řemeslníky je totiž stále zájem a bude i letos. V tabulce pozic, na které se v Česku shánějí adepti nejhůř a kterou zpracovala společnost Manpower, obsadil právě řemeslník první místo. Problém je, že řemeslu se chce věnovat jen málokdo. Kromě fyzicky náročné práce musí řemeslníci obstarat také pozici dobrého manažera a marketingového stratéga, aby svou živnost rozvíjeli.

"Navíc se budou zvyšovat nároky na provedenou práci, a tudíž i na technické vybavení takových dílen a provozů, a to je vždy finančně náročné. A ačkoliv právě v této oblasti je zájem na trhu práce zaručen, jen málo lidem se chce takto podnikat. Absolventům škol s maturitou se pracovat rukama moc nechce," říká Daniela Čajánková z firmy Stimul, která nabízí personální poradenství.

Poradkyně Čajánková doufá, že se celková situace na trhu práce posune k lepšímu. "Firmy v minulém roce vyčkávaly, redukovaly náklady, jak to šlo, propouštěly a spojovaly se. To však nejde donekonečna, takže se domnívám, že teď přemýšlejí, co dál, a že v novém roce přibudou příležitosti a nabídky nových zaměstnání v řadě oborů.“

Hledáme obchodního zástupce

Další dobrou profesí, o kterou bude velký zájem, je obchodní zástupce. Těch je stále málo. Na webových stránkách nabízejících zaměstnání i v novinových inzerátech je nabídek na obsazení takových pozic hodně. Když firma najde schopného zástupce, může pro ni zajistit i významné zakázky. A firmy si to uvědomují, proto je po nich taková poptávka. Obchodní zástupce je třetí nejhůře obsaditelná pozice u nás.

V novém roce si na nedostatek pracovních nabídek nebudou stěžovat ani lidé s technickým vzděláním, středoškolským i vysokoškolským. Strojaři, mechanici, technici jsou na trhu práce stále žádaní. Naopak některé profese spojené s pohostinstvím mohou mít při hledání práce potíže. Kvůli krizi v oblasti ubytování a stravování už řada hotelů skončila. Majitelé je přestavují třeba na byty, které hodlají v budoucnu prodávat.

Některá zařízení se pokoušejí krizi čelit snížením cen. Podle prezidenta Asociace hotelů a restaurací Pavla Hlinky se budou muset majitelé podniků zapojit víc do práce. "Nebude možné, aby nějaký menší hotel nebo penzion zaměstnával pokojskou a uklízečku, ale budou to muset dělat majitelé a případně zapojit celou rodinu."

Větší důraz na kvalitu práce a ochotu věnovat se jí bude vyžadován nejenom v pohostinství, ale napříč celým trhem práce. Lidé si musí uvědomit, že přichází doba, ve které, aby uspěli, musí vynaložit větší pracovní nasazení, dále se vzdělávat a pracovat na sobě.

Farmacii a financím se daří

Podle analytiků mají některé obory v tomto roce velmi dobré vyhlídky. "O svoji existenci se nemusí obávat farmaceutické společnosti, firmy dodávající zdravotnickou techniku a zdravotní materiály, výrobci a prodejci základních potravin," říká Bronislava Slámová ze společnosti Iventa Czech Management Consulting. Naopak odhaduje méně příznivý vývoj ve stavebnictví, těžkém průmyslu a pohostinství.

S takovou prognózou se shoduje i výzkum personální společnosti Manpower. Podle její ředitelky Jaroslavy Rezlerové jsou stále lepší vyhlídky na zaměstnání v úzce specializovaných, technicky zaměřených firmách a oborech, které se zaměřily na vývoz do prosperujících oblastí. Dobrý vývoj předpokládá také v odvětvích finance, pojištění, nemovitosti a ostatní služby podnikům.

Naopak poklesl počet přijímaných lidí do stavebnictví, dopravy a skladování. Podle Rezlerové bude v těchto oborech stále více zaměstnavatelů propouštět, než nabírat. Nejvýrazněji se propadla oblast ubytování a stravování, za ní následuje zemědělství, myslivost, lesnictví. "Tak výrazné propady jsme v dvouleté historii Manpower Indexu trhu práce, který sleduje každé čtvrtletí nábory nových zaměstnanců do českých firem, ještě v žádném sektoru neměli," uvádí Rezlerová.

Pozor na poloviční úvazek

Snižování nákladů na pracovní sílu by mohlo paradoxně nahrát rozšíření flexibilních pracovních forem zaměstnávání, hlavně pak částečným úvazkům nebo práci z domova.

"Je to jedna z možností, jak zabezpečit nezbytné činnosti v případě, kdy společnost nemá finanční kapacity na ‘celého‘ člověka. Firmy, které dosud nepřály alternativním způsobům zaměstnávání, mohou o této variantě v mnoha případech uvažovat. Na druhou stranu může lehce dojít ke zneužívání těchto způsobů zaměstnávání. Příkladem je vytvoření polovičního úvazku pro pozici, jejíž pracovní náplň odpovídá celému pracovnímu úvazku," říká Zita Lara, výkonná ředitelka České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů. Společnost podporuje vytváření flexibilních pracovních úvazků a zaměstnávání obtížněji zaměstnatelných skupin prostřednictvím svého projektu Alternativa.