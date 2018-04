Na úřad práce po internetu

Všechny tyto informace je možné získat odkudkoliv, kde je k dispozici počítač s připojením na internet. Například z domova, školy, knihovny (kdo je v knihovně zaregistrován, má nárok používat internet hodinu denně zdarma). Aniž navštívíte pracovní úřad nebo agenturu zprostředkující práci, můžete zjistit, jaká jsou volná pracovní místa, kontakty na jednotlivé pracovníky úřadu práce, informace o provozní době na úřadech práce, jak správně sestavit životopis nebo jak se připravit na vstupní pohovor. Novinky a informace jsou připraveny i pro zaměstnavatele. Ti, stejně jako uchazeči o práci, při využití internetu ušetří čas a vyhnou se papírování, které je na úřadě většinou čeká. Pilotní provoz projektu bude probíhat do konce dubna 2001. "Za dva měsíce určitě lze poznat, zda tento způsob komunikace přispěje ke zjednodušení a zrychlení pohybu na trhu práce," uvádí Jiří Navrátil ze společnosti LMC Jobs, která na projektu s ministerstvem spolupracuje. "Poté bude záležet na vyhodnocení ze zúčastněných úřadů práce a ministerstvu práce a sociálních věcí, zda projekt rozšíří i na další okresy."V okresech České Budějocvice, Kladno a Olomouc je po dobu zkušebního provozu pro zájemce ve vybraných internetových kavárnách připravena možnost po dobu třiceti minut zdarma navštívit internetovou stránku úřadu práce (www.urad.prace.cz). "Celý projekt je připraven tak, aby jej mohli využít i úplní internetoví začátečníci," vysvětluje Libor Malý, ředitel společnosti LMC Jobs. "Těm, kdo budou mít zájem naučit se hledat práci a souvisící informace na internetu, bude k dispozici zkušený personál internetových kaváren zapojených do projektu." dodává.Počítače pro své klienty mají připravené i úřady práce. "Snažíme se nezaměstnaným i zaměstnavatelům poskytovat maximální servis. K dispozici u nás mají mimo informačního střediska i infobox a v hale úřadu počítač, kde si mohou zájemci o práci umístit inzerát na internetu," říká Miloslav Tauber, ředitel Úřadu práce v Kladně. "Projekt, který propojuje naše nabídky s informacemi z internetu, by mohl zjednodušit nalezení požadované práce nebo zaměstnance," dodává Tauber.např.