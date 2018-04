Na úřadu práce se lidé hroutí kvůli splátkám

Nezaměstnaní musí často slevit

Nekritizovat, jen poradit

"S krizí obecnou i osobní by měl člověk malinko počítat, ale nemít z ní strach, aby si ji nepřivolal. Přesto někteří lidé žijí takzvaně na vysoké noze. Je jim to přáno, ale neukládají si peníze pro případ, kdyby přišli o práci, aby alespoň půl roku obstojně přežili a nemuseli se spoléhat na pomoc někoho jiného. A taky aby pokud možno byli bez zbytečných dluhů, když nemají jistotu, z čeho je do budoucna splácet. Potom se z toho hroutí," vychází ze svých zkušeností se svými klienty Štěpánka Jirušková.Ví, o čem mluví, i proto, že v situaci nezaměstnaného také byla. "Poznala jsem dny bez práce a chvíle, kdy jsem musela dost slevit ze svých nároků. Ale neměla jsem s tím problém. Člověk nemá nikdy nic jistého. Dnes se situace jeví růžově, zítra to však může být úplně jinak,“ říká.Lidem zdůrazňuje, že se musí postarat o sebe především sami. "Nabízím jim možnosti, které mohou využít, a záleží na tom, zda jich využijí, či nikoli. Když ne, je to jejich rozhodnutí. Ale mám svoji práci opravdu ráda, takže to jen tak nevzdám."Při větším náporu pomáhá s ostatními kolegy s evidencí nových nezaměstnaných. Naposledy tehdy, když se nedávno rozloučil s desítkami lidí pardubický Foxconn."Většinou jsou to lidé, kteří chtějí pracovat a buď už mají vyjednanou jinou práci, anebo se snaží rychle najít novou. Hlavně však pracuji s dlouhodobými nezaměstnanými, většinou staršími, s maminkami nebo s lidmi se zdravotním omezením," říká Štěpánka Jirušková. Přitom potvrzuje, že se počet psychicky nemocných lidí mezi uchazeči o práci zvyšuje, protože pokud v minulosti nemysleli na zadní kolečka, jsou nyní ve stresu.Míra nezaměstnanosti se zvedla na Pardubicku během ledna téměř o jeden procentní bod, stále však zůstala pod hranicí pěti procent. "Je jasné, že klientela úřadů práce se výrazně změní. Přibude lidí s vysokou motivací pracovat, s dobrou praxí i vzděláním a bez handicapu," vysvětluje psycholog Tomáš Vašák. Právě tito nezaměstnaní budou podle psychologa potřebovat podpořit. Situace, do níž se ne vlastní vinou dostanou, bude pro ně nová a mohou ji prožívat jako osobní selhání."Zaměstnancům úřadů práce doporučuji přistupovat k 'obětem' krize pragmaticky, otevřeně a s tolerancí," říká. Opravdu velký pozor by si paní Jirušková podle něj měla dát na narážky, co měl/a dotyčný/á dělat v minulosti. "Člověk, který nečekaně přišel o práci, se často obviňuje a sám stále hledá, kde udělal chybu. A tohle vnitřní napětí snadno vybuchne," dodává. Nevinná poznámka úřednice: "Škoda že nemáte svářečský průkaz…" tak může uhodit na citlivou strunu. V době krize prostě podle Vašáka není vhodné analyzovat, ale je nutné řešit problémy, které jsou "teď a tady". Na analýzy bude dost času později.