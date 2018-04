Na vánoční dárky si lze půjčit: kde nejlépe?

Když se člověk rozhodne kvůli Vánocům zadlužit, má v podstatě na výběr tři varianty: banku, splátkové společnosti a „rychlé půjčky“. Každá z uvedených možností má své výhody a nevýhody. Člověk by však měl pečlivě zvážit, kde si půjčí, protože přecenění vlastních možností se může pěkně prodražit.

Banky

Půjčka v bance už dávno neznamená jen hotovostní úvěr na nákupy. Šíře bankovní nabídky je mnohem širší, takže v úvahu přichází také kontokorentní úvěr, ale i kreditní či charge karty.

K ontokorent

Patrně nejjednodušším způsobem, jak přijít k penězům od banky, je zřízení kontokorentu - čili možnost přechodu do minusu na běžném účtu. Každý, kdo má běžný účet, si může zřídit povolený přechod do minusu. Stačí o něj pouze požádat. Některé banky tuto možnost poskytují zdarma - například ČSOB či Česká spořitelna, v jiných je třeba za to zaplatit, což se týká například Komerční banky. Půjčené peníze je pak nutné obvykle splatit do 12 měsíců. Ani poté však kontokorentní úvěr nekončí - v okamžiku, kdy člověk peníze splatí, může si znovu půjčit.

Obvyklé úročení kontokorentu se pohybuje kolem 12 procent ročně - patří tedy k levnějším půjčkám. Kje však třeba připočítat ještě poplatek za správu kontokorentního úvěru. U některých bank je v rámci vybraných balíčků služeb zdarma, někde je však vedení zpoplatněno. Například majitel obyčejného sporožirového účtu České spořitelny si musí připravit desetikorunu měsíčně.

Nevýhodou kontokorentu bývá jeho omezená výše. Kolik banka svému klientovi půjčí, záleží na jeho pravidelných příjmech. Například ČSOB stanovuje velikost kontokorentu jako dvojnásobek čistého příjmu, který měsíčně směřuje na účet. To znamená, pokud na konto přijde za měsíc 20 000 korun, může žadatel získat kontokorent až 40 000 korun.

Kontokorent úrok: 10 až 16 procent + snadno dosažitelný

+ nižší úroky

- nutnost běžného účtu v bance

- omezená velikost úvěru

S potřebitelský úvěr

Pokud potřebuje člověk větší obnos peněz, nabídnou mu v bance klasický spotřebitelský úvěr. Vybírat si může buď z účelového úvěru, kdy jsou peníze poskytnuty přímo na nákup konkrétního zboží, nebo neúčelové půjčky, při níž může klient peníze použít na cokoliv. Účelové úvěry mívají obvykle o něco nižší úrokovou sazbu.

Na rozdíl od kontokorentu je získání spotřebitelského úvěru administrativně poněkud náročnější. Žadatel musí předložit řadu dokladů, takže vyřízení úvěru se může protáhnout i na několik dnů. Aby však banky mohly konkurovat splátkovým společnostem, doba poskytnutí úvěru se stále zkracuje.

Pozor na úroky - minimální úrokovou sazbu, deklarovanou bankami, totiž běžný klient obvykle nedostane, i když banky stále avizují snižování úroků. Záleží totiž na hodnocení schopnosti klienta splácet půjčku. Může se tak stát, že banka odmítne úvěr poskytnout vůbec, nebo nepůjčí takovou částku, jakou si žadatel představoval. Kromě toho si některé finanční ústavy za zpracování žádosti a poskytnutí úvěru řeknou o nemalé sumy - to samozřejmě půjčenou částku prodražuje.

Výhodnější je žádat o úvěr v tom bankovním ústavu, kde má člověk již nějakou dobu veden běžný účet. Banka totiž zná klientovu „finanční historii“ a může mu nabídnout příznivější podmínky.

Spotřebitelský úvěr úročení: 8 až 16 procent + možnost půjčení větší částky

+ relativně nízké úročení

+ možnost předčasného splacení bez sankce

- administrativní náročnost

- poplatky

- ne každý musí vyhovět požadavkům banky

K reditní karta

V tuzemsku zatím nepříliš rozšířeným způsobem je půjčování peněz prostřednictvím kreditní karty. Téměř v každé bance o ni může zájemce požádat, přičemž princip jejího fungování není složitý.

Ke kartě je totiž neustále otevřen úvěr - takzvaný úvěrový rámec - do určité výše, například 100 000 korun. Majitel karty s ní může nakládat jako s běžnou platební kartou, to znamená platit za nákupy v obchodech nebo vybírat z bankomatu. V okamžiku, kdy zaplatí, začíná běžet takzvané bezúročné období - obvykle 40 až 45 dnů. V této době má klient možnost úvěr uhradit bez jakýchkoliv úroků. Po uplynutí bezúročného období se však půjčka může pořádně prodražit - průměrně se úroky pohybují kolem 20 procent.

I kdyby klient vždy splatil půjčku přesně v bezúročném období, neznamená to, že by mu banka poskytla peníze na nákupy zcela zdarma; například roční vedení karty přijde na 300 až 1000 korun. Kromě toho si banky žadatele o kreditní kartu poměrně přísně prověřují, takže ne každý zájemce úvěr v podobě plastové kartičky dostane.

Majitel karty by neměl zapomenout také na to, že kreditní karta je výhodnější pro placení za nákupy. Až na výjimky jsou totiž poplatky za výběr z bankomatu podstatně vyšší než u klasické platební karty; obvykle se pohybují kolem 50 korun.

Kreditní karta úročení: 16 až 26 procent + úvěr kdykoliv po ruce

+ bezúročné období

+ možnost doplňkových služeb - například pojištění

- vyšší úroková sazba

- poplatky

- ne každý má možnost kartu získat

Splátkové společnosti

Další, možná komfortnější možností jsou služby splátkových společností. Zde má klient v podstatě dvě možnosti: buď jednorázovou půjčku, nebo nákupní úvěrovou kartu.

J ednorázový úvěr

Před Vánocemi zažívají splátkové společnosti žně - objem poskytnutých úvěrů rok od roku rapidně roste. Mohou za to nejen klesající ceny, ale i zlepšující se služby splátkových společností.

Hlavní výhodou, kterou oceňují zákazníci, je dosažitelnost úvěru přímo v obchodě. Při menších nákupech je třeba pro vyřízení půjčky pouze doklad totožnosti. Pro úvěry vyšší než 20 000 korun potřebuje žadatel také potvrzení zaměstnavatele o výši příjmu a doklady pro potvrzení adresy. Splátkové společnosti pak během několika minut sdělí, zda úvěr poskytnou a v jaké výši.

Cenou za tento komfort může být dost vysoké navýšení - záleží na zvolené variantě splátkového kalendáře. Některý splátkový režim může být bez navýšení, někdy se úročení pohybuje i nad hranicí 30 procent. Správa úvěru i jeho poskytnutí je zdarma.

Jednorázový úvěr úročení: až 35 procent + nulové poplatky

+ možnost předčasného splacení bez sankce

+ možnost vyřízení úvěru přímo v obchodě

- vysoké úroky

- lze použít pouze pro jeden nákup

Ú věrová nákupní karta

Úvěrové karty splátkových společností jsou velmi podobné kreditním kartám. Největšími vydavateli klasických nákupních karet jsou v Česku tři společnosti: Cetelem - karta Aura, GE Capital Multiservis - OK karta a HomeCredit - karta Yes.

V podstatě jsou určeny k zaplacení nákupů, samozřejmě s nimi již lze vybírat z bankomatu, ale za nemalý poplatek. Na rozdíl od kreditních karet však nemůže jejich majitel spoléhat na bezúročné období. Půjčená částka je hned od prvního dne úročena, a to poměrně vysokou sazbou.

Na druhou stranu jsou však o něco příznivější poplatky za vedení karty a správu úvěrového účtu. K získání karty jsou třeba obvykle dva doklady totožnosti, dokumenty k ověření místa bydliště a hlavně potvrzení o příjmu od zaměstnavatele. I kritéria splátkových společností jsou o něco měkčí než v případě kreditek, takže získat úvěrovou kartu není takový problém.

Úvěrová nákupní karta úročení: 23 až 26 procent + lze použít pro opakované nákupy

+ možnost předčasného splacení bez sankce

- vysoké úroky

- obvykle lze použít jen v tuzemsku

R ychlé půjčky

Inzertní rubriky jsou plné nabídek na rychlé půjčky bez ručitele. Každý soudný člověk by však od nich měl dát ruce pryč. Ten, kdo peníze půjčuje, požaduje často velmi hodnotné jištění - například automobil - a to i tehdy, když se výše půjčky pohybuje jen v desítkách tisíc korun. Nestandardní je u takových půjček i výše úroků. Měsíční úrok do 10 procent vypadá příznivě, avšak za rok může navýšení představovat i více než 100 procent.

Ani rychlé půjčky bez ručitele nabízené pod hlavičkou firem, například Provident Financial, nejsou pro dlužníka příliš příznivé. Peníze sice firma doručí až domů, ale i v tomto případě dosahují roční úroky desítky až stovky procent. Kromě toho nejde o dlouhodobé půjčky - peníze je nutné vrátit během několika týdnů či měsíců, takže splácení pořádně zatíží rodinný rozpočet.

Rychlé půjčky úročení: desítky i stovky procent + rychlé vyřízení bez administrativy

+ peníze dostane zájemce až domů

- velmi vysoké úroky

- i pro malé částky nutné nadstandardní ručení - například nemovitost nebo automobil

- krátká doba splatnosti

