Na vaše dotazy odpovídal šéf hypoték GECB

Díky výraznému poklesu úrokových sazeb došlo v loňském roce k velkému zvýšení zájmu o hypoteční úvěry, který letos pokračoval. Minimální sazby zafixované na jeden rok klesly dokonce pod tři procenta. Koncem června však centrální banka zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu a stejné zvýšení následovalo koncem srpna. Do budoucna se proto očekává růst úrokových sazeb.

Přesto jsme u hypoték v současnosti svědky jejich snižování. Důvodem je především velká konkurence na hypotečním trhu. Během října snížilo své sazby hned několik bank, a to především u úrokových sazeb s roční fixací.

Bude možné ve snižování sazeb pokračovat i nadále? Kam se vyšplhají úrokové sazby do konce roku a jak se budou vyvíjet v dalších měsících? Jaký příjme potřebujete pro miliónovou hypotéku? Jak je to se státním příspěvkem na hypoteční úvěr? Na tyto a další dotazy odpovídal Stanislav Rokos, vedoucí hypotečního oddělení GE Capital Bank.

Kdo odpovídá na dotazy?

Stanislav Rokos je vedoucím hypotečního oddělení GE Capital Bank. Po absolvování Vysoké školy ekonomické pracoval do roku 1992 v centrální bance. Z České národní banky přešel do Interbanky, kde vedl odbor financování podniků a později zde působil jako vedoucí vnitřní auditor. V letech 1995 až 1999 pracoval v Raiffeisen stavební spořitelně na pozici vrchního ředitel úseku úvěrů fyzických a právnických osob. Zabýval se například řízením úvěrového portfolia a rizik a projekty bytové výstavby. Před příchodem do GE Capital Bank působil také ve Wüstenrot stavební spořitelně jako vedoucí úseku koordinace projektů a odbytu. Od roku 2000 pracuje Stanislav Rokos v GE Capital Bank. Nejdříve zde měl na starosti produkty třetích stran a od poloviny minulého roku řídí hypoteční oddělení GE Capital Bank.

