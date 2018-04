Na vklad do penzijního fondu je nejvyšší čas

Protože penzijní fondy nemají status banky, není možné prostě přijít na Silvestra do pobočky, složit peníze a být v klidu (tak jako tomu je třeba u stavebních spořitelen). Přijít musíte o dost dřív nebo se vypravit jinam -do banky, kterou používá váš penzijní fond jako takzvanou banku depozitní (vklady svých klientů má na jejím účtu). To obvykle stačí i poslední kalendářní den v roce.

Pokud máte doma složenku penzijního fondu a chtěli byste peníze poslat prostřednictvím České pošty, měli byste k přepážce dorazit

do 28. prosince. "Později už nemůžeme za doručení ručit," upozorňuje Monika Štěpánová z tiskového odboru pošty.

Penzijní fond Komerční banky

- úhrada hotovosti na pobočkách Komerční banky do 29. prosince

- peníze v hotovosti lze složit i v pobočkách České spořitelny

do 31. prosince do konce pokladních hodin pobočky. V tom případě je potřeba, aby si klient vyžádal potvrzení o připsání prostředků na příspěvkový účet téhož dne.

Aegon

- úhrada v hotovosti kdekoliv v pobočce České spořitelny

do 29. prosince. Peníze se skládají na účet 111222992/0800, jako variabilní symbol je číslo smlouvy a konstantní symbol 3551 (pro mimořádný příspěvek).

Allianz

- úhrada v hotovosti kdekoliv v pobočce Komerční banky 31. prosince

do 13 hodin.

ČSOB fondy

- peníze v hotovosti na účet u UniCredit Bank, nejpozději 31. prosince

do 13 hodin.

ING

- v hotovosti lze zaplatit nejpozději 31. prosince do 15 hodin. Je to však možné pouze u pokladny společnosti ING v Praze 5, Nádražní ulice 25. Jinak je třeba zaplatit složenkou či převodem z účtu.

Penzijní fond Generali

- peníze v hotovosti na účet u UniCredit Bank, nejpozději 31. prosince

do 13 hodin,

- příkazy k úhradě se splatností nejpozději 20. prosince, poštovní poukázky zaplatit do 15. prosince.

Penzijní fond České pojišťovny

- peníze v hotovosti na účet u UniCredit Bank, nejpozději 31. prosince

do 13 hodin,

- hotovostní platby na přepážkách České pojišťovny nejpozději

do 15. prosince.

Penzijní fond České spořitelny

- úhrada v hotovosti kdekoliv na pobočce Komerční banky

do 31. prosince.