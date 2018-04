Na volné noze: jak se slušně uživit

Když účetní Jana Pokorná z Mostu odešla před deseti lety na „volnou nohu“, nestíhala přijímat nové zakázky. V devadesátých letech vznikalo v tamějším regionu mnoho firem, které potřebovaly někoho, kdo jim povede účetnictví. Doba rozkvětu však netrvala dlouho. Narůstající konkurence a hubené peněženky občanů v oblasti s velkou nezaměstnaností způsobily postupně krach mnoha slibně se rozjíždějících podniků. Mladé ženě začala ubývat práce.

Dnes vede účetnictví šesti firmám, které se v jejím okolí udržely, a nové už přestala shánět. „Majitelé firem zadávají práci buď lidem, se kterými léta spolupracují, nebo význam správně vedeného účetnictví podceňují a ve snaze ušetřit svěří tuto práci třeba manželce,“ vypráví s úsměvem Jana Pokorná. Nedostatek klientů však není jediným nebezpečím, které na lidi, již nemají zaměstnavatele a zároveň nikoho nezaměstnávají, čeká. Starosti jim dělá zejména špatná platební morálka jejich klientů.

Zadarmo nepracujte

I sebelépe odvedená zakázka nezaručí, že se na účtu objeví peníze od spokojeného zákazníka. Robert Vlach, který provozuje internetový portál Na volné noze, tvrdí, že podle jeho výzkumů bývají problémy s placením pohledávek mnohdy až u poloviny všech zakázek, které nezávislí profesionálové splní.

„Myslela jsem si, že když se budu chovat k lidem slušně, oni zvolí stejný způsob. Jenže tak to bohužel nefunguje. Když jsem si dovolila upomenout jednoho mého bývalého klienta, aby zaplatil dlouhodobé dluhy, začal být velmi sprostý a okamžitě ukončil naší spolupráci,“ vypráví Jana Pokorná. Aby se podobné situace nestávaly, je nutné zvolit dobrou taktiku při vyjednávání se zákazníky. Ti si při zadávání práce často myslí, že podrobné návrhy, kalkulace nebo zpracování ukázkového zadání dostanou automaticky zdarma. Podnikatelé na volné noze tak často vynakládají energii zbytečně, protože „zákazník“ si prostě jen dělal průzkum trhu a zkoumal nabídku konkurence. Podle Roberta Vlacha je tedy nutné si ujasnit, kolik je podnikatel ochoten v přípravné fázi zakázky věnovat zákazníkovi času, než mu dá najevo, že jakékoliv další práce budou již podmíněny složením zálohy.

Pojistkou bude záloha

Při sjednávání zakázky by mělo být samozřejmostí uhrazení zálohy, jejíž výše by nikdy neměla být nižší než pětadvacet procent z celkové ceny. Jestliže jde o první práci pro zákazníka, o kterém navíc podnikatel nic neví, není třeba se stydět požádat i o zálohu v plné výši zakázky. „Těm, kteří o práci dotyčného skutečně stojí, nebude zatěžko zálohu akceptovat. Vlažní zájemci naopak již v této fázi odpadnou,“ vysvětluje Robert Vlach. Podkladem k úhradě pak obvykle bývá smlouva o dílo a zálohová faktura, jejímž vystavením nevzniká na rozdíl od běžné faktury příjem, který by podnikatel musel zdaňovat.

Samo předání díla má následovat až po doplacení odměny v plné výši. Zákazník však musí mít možnost práci předběžně zkontrolovat. „Překladatelka například dostane přeložit diplomovou práci o rozsahu sto stran. Přijme třetinovou zálohu ve výši pět tisíc korun a za dva týdny vše přeloží. Polovinu překladu zašle zákazníkovi k posouzení, a je-li on s jeho kvalitou spokojen, doplatí překladatelce deset tisíc, načež mu ona obratem odešle celý překlad,“ popisuje správný postup Robert Vlach.

Podnikatel by si měl také při vyúčtování odměny hlídat dobu splatnosti faktur. Ještě stále existují na trhu zákazníci, kteří si představují, že zaplatí za provedené služby až po půl roce.

Dobré jméno prodává

Nejenom velká firma si musí dávat pozor na budování dobré pověsti na trhu. Dbát na to, aby jeho jméno získávalo zvuk, musí zejména člověk na volné noze, protože ten se, v případě rozšíření negativních informací o sobě, může navždy rozloučit se zakázkami. Posílit dobré jméno mohou podle Roberta Vlacha aktivity v profesních sdruženích, publikace článků nebo pořádání přednášek. Důležité je neztratit kontakt se svou profesní komunitou. V neposlední řadě je nutné dbát na to, aby dobré jméno posilovaly i samy výsledky práce.

Jak začít na volné noze