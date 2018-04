Na výhodný výběr z životního pojištění máte čas do konce roku. Pak udeří daň

Modelový příklad Zaměstnavatel místo navýšení hrubé mzdy začne zaměstnancům pravidelně přispívat na soukromé životní pojištění. Měsíční příspěvek: 1 000 korun (pozn. maximum daňového zvýhodnění je 2 000 korun/měsíc) Varianta navýšení hrubé mzdy:

Při navýšení hrubé mzdy o 1 000 korun by skutečné náklady na jednoho zaměstnance byly 1 340 korun (pozn. navýšení o odvody na sociální a zdravotní pojištění, které hradí zaměstnavatel).

Čistý příjem by zaměstnanci vzrostl jen o 688 korun (sníží se o 110 korun za sociální a zdravotní pojištění a o 202 koruny za daň z příjmu). Varianta příspěvku na životní pojištění:

U příspěvku na soukromé životní pojištění je náklad zaměstnavatele i čistý příjem zaměstnance shodný: 1 000 korun (pozn. za předpokladu nulových poplatků z platby mimořádného pojistného a za mimořádný výběr). Rozdíl v příjmech státu je tak 652 korun/měsíc (pozn. 340 + 202 + 110). U střední firmy se 100 zaměstnanci je roční rozdíl v odvodech 782 400 korun. V případě využití maximální výše daňově zvýhodněného příspěvku (24 000/měsíčně pro jednoho zaměstnance) na soukromé životní pojištění se pak dostaneme až na částku 1 564 800 korun. Za předpokladu příspěvku zaměstnavatele 1 000 korun získá nyní zaměstnanec při mimořádném výběru celou nezdaněnou částku. V případě 15% zdanění příspěvku zaměstnavatele při mimořádném výběru se tisícikorunový příspěvek sníží o 150 korun. Pokud Vám zaměstnavatel na životní pojištění přispěje maximální částkou 24 000 korun, získáte při mimořádném výběru do konce roku plnou částku. Od ledna příštího roku se vám výběr sníží o 3 600 korun, které zaplatíte na dani. Výše příspěvku zaměstnavatele

(v Kč) Zaměstnanec získá při

mimořádném výběru do konce roku 2010 (v Kč) od ledna 2011(v Kč) 1 000 1 000 850 12 000 12 000 10 200 24 000 24 000 20 400