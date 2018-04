Na začátku roku se fondům nedaří

Americké akcie začaly týden optimisticky a hned na úvod prvního dne indexy posilovaly. Už během odpoledne se ale začala projevovat nejistota a očekávání výraznějších pozitivních zpráv, které ovlivňovaly trhy po celý zbytek týdne. Ještě více se tyto faktory podepsaly pod pokles akcií v úterý, když nejprve se neuspokojivými výsledky prezentoval největší výrobce hliníku, společnost Alcoa. K ní se pak přidaly očekávání společností z technologického sektoru. V něm se o největší propady postaraly polovodičové tituly, zejména společnost AMD, která varovala před horšími, než očekávanými výsledky a ke konci dne také její největší konkurent Intel, který měl výsledky ohlašovat až po obchodování.

Výrazně lepší než očekávané zisky Intelu odstartovaly úspěšný den polovodičového sektoru, což se projevilo na posílení technologického Nasdaqu. Ostatní trhy zpočátku oslabovaly z obav ze zvyšování úrokových sazeb poté, co byl zveřejněn listopadový obchodní deficit. V průběhu dne však optimizmus z výsledků Intelu přeci jen pomohl trhu k růstu.

Další den přinesly na trh optimismus výsledky společnosti Apple, ten se však vytratil po velkém zvýšení cen ropy a trhy tak skončily den hluboko v mínusu. Ropa ovlivňovala trhy i poslední obchodní den v týdnu, příznivé makroekonomické zprávy však nakonec přispěly k celkovému růstu trhu, zejména u technologií. Největší ztrátu za týden zaznamenal index Dow Jones, další dva nejsledovanější indexy spíše stagnovaly (DJIA -0,42 %, Nasdaq 0 %, S&P 500 -0,04 %).

Na rozdíl od předešlého týdne, ten uplynulý začala Pražská burza spíše stagnací. Aktivitou se vyznačovaly pouze akcie ČEZu, a Erste Bank, u které investoři negativně

reagovaly na snížení investičního doporučení. Až na ČEZ a Zentivu končily všechny tituly v mínusu. Počátkem úterý sice celý trh oslaboval, tento trend ale u některých titulů nevydržel a ty končily v plusu. Nejvíce se dařilo Komerční bance, po velmi aktivním obchodování rostl i Telecom. Naopak,po předchozím dnu zaznamenal ČEZ a po spekulacích se zvýšením privatizační ceny za Unipetrol a jejím odmítnutí ze strany managementu společnosti PKN klesl i Unipetrol.

I přes vysokou aktivitu i ve středu téměř všechny tituly oslabily. Nejhůř dopadla Zentiva, které bylo sníženo investiční doporučení a nepomohly jí ani dobré očekávané výsledky za minulý rok. Opět ztrácel také ČEZ a po vcelku dobrém dni skončila špatně také Komerční banka. Čtvrtek byl ovlivněn zprávou o záměru vlády prodat 16 % akcií společnosti ČEZ, na což reagovaly akcie společnosti výrazným propadem. Velkou ztrátu zaznamenala také Erste bank, naopak dařilo se Komerční bance a Zentivě. Poslední den většina titulů rostla, největším růstem se po včerejším propadu mohl pochválit ČEZ. Dařilo se také společnosti Unipetrol a Komerční bance. Už druhý den pak klesala Erste bank, kterou tahá dolů především nepříznivá situace na rakouském trhu. Celkově tak po úspěšném prvním týdnu skončily uplynulý týden oba indexy v červených číslech (PX-D -2,09 %, PX 50 -0,95 %).

Fondy investory nepotěšily

Negativní vývoj na akciových trzích se samozřejmě nemohl neodrazit i na výkonnosti fondů, zejména těch akciových a také smíšených. Až na dvě výjimky (ISČS Sporotrend +1,55 %, ČPI ropného a energetického průmyslu +1,10 %) ztrácely všechny akciové fondy, nejvíce pak fondy ČPI Nové ekonomiky (-3,83 %) a ČPI farmacie a biotechnologie (-3,01 %). Druhou nejohroženější skupinou fondů byly fondy smíšené, u nich však týdenní ztráty nebyly až tak hrozivé (ČSOB Křišťálový -0,54 %).

Na rozdíl od akciových trhů, jsou ty dluhopisové v současnosti v omnoho lepší kondici a je to vidět i na výkonnosti fondů zaměřených na tento instrument kapitálového trhu. S výjimkou fondu ISČS Trendbond (-0,13 %) si všechny fondy připsaly pozitivní výkonnost, nejlépe na tom byl fond IKS Dluhopisový (+0,63 %). Podobný neklesající trend si tradičně udržují i fondy peněžního trhu, z nichž nejlépe dopadl uplynulý týden fond ČPI Peněžního trhu s výkonností +0,09 %.

Ztráta bezmála jedné miliardy

Podobně jako výkonnost, i ve statistice čistých prodejů skončily fondy uplynulý týden neslavně a dohromady si připsaly čisté prodeje v záporné výši -610,1 mil. Kč. Nejvíce se o to postaraly fondy smíšené, ze kterých odtekla bezmála 1 mld. korun (-979,4 mil. Kč). Zásluhu na tom má zejména fond ČSOB bohatství, který zaznamenal záporné čisté prodeje ve výši -709,7 mil. Kč, zdatně mu při tom sekundoval fond ČSOB Kvanto kombinovaný s čistými prodeji ve výši -213,3 mil. Kč. V mínusu skončily uplynulý týden také fondy dluhopisové (-117,0 mil. Kč) a fondy fondů (-1,6 mil. Kč).

Nejvíce se opět v uplynulém týdnu dařilo fondům peněžního trhu s čistými prodeji ve výši bezmála 458 mil. Kč, na čemž mají největší zásluhu fondy ISČS Sporoinvest (+231,6 mil. Kč) a IKS Peněžní trh (+226,0 mil. Kč). Na rozdíl od výkonnosti si akciové fondy mohli připsat alespoň kladné čisté prodeje (+30,0 mil. Kč), nejlépe skončil, podobně jako v hodnocení výkonnosti fond ISČS Sporotrend (+42,0 mil. Kč).

Obchodování podle UNISu

Druh fondu Nejlepší Nejhorší Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek Akciové ISČS-SPOROTREND 1,55% ČPI Nové ekonomiky -3,83% ČPI rop. a energ 1,10% ČPI Farm a biotech. -3,01% IKS Světových indexů -0,42% ČPI Globál. značek -2,11% Dluhopisové IKS Dluhopisový 0,63% ISČS-TRENDBOND -0,13% ČPI státních dluhopisů 0,30% IKS Plus bondový 0,10% ČSOB Kvanto korunový 0,23% ČPI korporát. dluhopisů 0,12% Fondy fondů ISČS-GLOBALTREND 0,47% IKS Fond fondů -0,19% Peněžního trhu ČPI Peněžního trhu 0,09% Pioneer-Sporokonto 0,03% IKS Peněžní trh 0,05% ISČS SPOROINVEST 0,03% ČSOB výnosový 0,04% Smíšené IKS Global konzervativní 0,83% ČSOB Křišťálový -0,54% IKS Balancovaný 0,80% ČPI Smíšený -0,49% AKRO mezinárodní flexi 0,63% ČSOB obchodu -0,40% Čisté prodeje mil. Kč ISČS-SPOROINVEST 231,6 ČSOB obchodu -709,7 IKS Peněžní trh. 226,0 ČSOB Kvanto kombinovaný -213,3 ISČS-SPOROBOND 42,5 ČSOB Kvanto korunový -156,6

Na rozdíl od domácích fondů v UNISu u fondů společností KBC/ČSOB a ING k tak výrazným výkyvům v čistých prodejích nedochází a také uplynulý týden se mohli těšit z přibývajícího majetku. Lépe na tom byla společnost KBC/ČSOB, fondy které si dohromady připsaly čisté prodeje ve výši 274,6 mil. Kč. Nejvíce se o to přičinil zajištěný fond ČSOB Reverzní Click 3 s čistými prodeji 75 mil. Kč. U fondů společnosti ING přibylo nejvíce prostředků do akciového fondu ING Český akciový fond CAP a to ve výši 40,7 mil. Kč. Celkem si fondy ING připsaly čisté prodeje ve výši 34,5 mil. Kč.

Nový zajištěný produkt od ISČS

Zajištěné produkty jsou u nás v poslední době velice oblíbené a tak ani Investiční společnost České spořitelny nenechává nic na náhodě a nabízí svým klientům na začátku nový produkt. Tím je ESPA - ČS Zajištěný fond 3, kterým společnost navazuje na první dva produkty z minulého roku. Upisovací období fondu běží od 17.1 do 28.2 2005 a trvání fondu je 5 let. Fond se vyznačuje nízkou minimální vstupní investicí (5000 Kč) a nulovými vstupními i výstupními poplatky. (při předčasném výběru je ale poplatek až 6 %). Na rozdíl od jiných fondů nezávisí zhodnocení fondu na vývoji indexů, ale na koši 25 podkladových světových akcií pokrývajících široké spektrum oblastí, které vybrali analytici správcovské společnosti Erste Sparinvest. Maximální výnos při splatnosti fondu je 40 %, minimem je vrácení investované částky.

Fond funguje na principu zaklikávání a rozhodujícím faktorem pro zapsání výnosů jsou stabilní a neklesající trhy. Pokud žádná z akcií neklesne v průběhu roku o více než 26,5 %, bude uzamčen roční výnos 8 %. Při poklesu jedné akcie o 26,5 % se připíše 6 %, při poklesu dvou 4 %, při poklesu tří společností 2 % a žádný výnos se nepřipíše, při poklesu 4 a více společností. Uzamčené výnosy se na konci trvání fondu spočítají.

Myslíte si, že velký zájem o zajištěné fondy se udrží i v tomto roce, nebo se investoři po dobrých výsledcích na akciových trzích vrhnou na rizikovější instrumenty? Těšíme se na vaše názory.