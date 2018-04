Na zahraniční pracovní cestu můžete dostat i kapesné

Při pracovních cestách do zahraničí je zaměstnavatel povinen zaplatit pracovníkovi stravné v cizí měně. Jaké? Takové, které stanoví vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí na kalendářní rok (kolektivní smlouva či vnitřní předpis však mohou základní sazby snížit až o 25 procent). Velikost stravného se v jednotlivých zemích liší. Pro rok 2002 je například základní sazba stravného při pracovní cestě do Německa 40 euro a do USA 50 dolarů na jeden den. Výše stravného je ze zákona počítána na dobu zahraniční pracovní cesty delší než dvanáct hodin, při kratší cestě se přiměřeně krátí. Pozor!