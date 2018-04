Na zlatě vyděláte nejvíce investicí do mincí: odborník zodpovídal vaše dotazy

Zájem investorů o zlato roste jak v celosvětovém měřítku, tak i na českém trhu. Rovněž přibývá sběratelů umění, kteří vedle trvalé hodnoty zlata oceňují uměleckou hodnotu výtvarného zpracování mincí a medailí.

Kdo vyhledává investice do drahých kovů? Kolik můžete vydělat, když se rozhodnete investovat do zlata? Kde všude můžete svůj nákup uskutečnit a jak v budoucnu prodat? Přinášíme vám odpovědi na vybrané otázky.

OTÁZKA: V součastné době mám nějaké volné finanční prostředky, zhruba 100 000Kč. Má smysl abych tyhle peníze investoval do zlata? Na jak dlouhou dobu bych musel investovat abych pocítil nějaký výnos? Případně jakou nejmenší částku by jste doporučil investovat?

ODPOVĚĎ: Investovat můžete i menší částky než 100 000 Kč. Pamětní mince a medaile v nejmenším provedení se vydávají již v ceně 5-10 000 Kč. Částku taky nemusíte investovat nejednou. Výnosy můžete očekávat krátce poté co se nakoupené mince vyprodají a začne po nich růst poptávka. To bývá obvykle do dvou let.

OTÁZKA: Vyplatí se vůbec do zlata investovat? Vždyť když ho budu chtít mít opravdu fyzicky doma, je dost těžké i pro pojišťovnu ho zabezpečit.

ODPOVĚĎ: Pokud nemáte doma zabezpečené prostory můžete využít safesové schránky v bance...

OTÁZKA: Zajímalo by mě, jak je to s puncem na mincích - vyráží se? Případně se vydávají certifikáty - jsou podle nějakého zákona nebo má každá firma svůj certifikát (jako AAA auto ;-) Kde se dají uskladnit, vynechám-li možnost doma. A jak je to s prodejem? Stálý výkup, burzy?

ODPOVĚĎ: Na mince se punc nerazí. Jejich ryzost je dána zákonem. Certifikát který se k pamětním mincím vydává deklaruje především počet vydaných kusů.

. Pavel Trtík Po ukončení studia ekonomie a informačních technologií se začal věnovat obchodu a soukromému podnikání. Od roku 2003 řídí obchodní a marketingovou činnost rodinné firmy Zlaté Mince Numismatika, která se specializuje na investiční sběratelství mincí, prodej drahých kovů vysoké ryzosti a také na vydávání investičních medailí. Pavel Trtík je ženatý a má 2 děti. Jeho největšími koníčky jsou makrofotografie a architektura.

OTÁZKA: Chtěl bych se zeptat, jaký je poměr mezi koupí zlata a prodejem? Více lidi u vás nakupují nebo prodávají? Pravděpodobně převažují mince, ale můžete také uvést poměr mezi mincemi a cihlami?

ODPOVĚĎ: Zákazníci dnes zlato především nakupují. Je to dáno hlavně tím že až do nedávna k němu neměli v ČR legální přístup. Ti kteří ale zlato získali např. dědictvím po předcích je dnes výhodně prodávají.

OTÁZKA: Mám 20 let staré pamětní mince. Dají se nějakým způsobem ohodnotit? A poskytuje tyto služby vaše firma? Případně za jaký poplatek.

ODPOVĚĎ: Ano, ocenění provádíme zdarma. Mince můžete k ocenění přinést na některou z našich provozoven, nebo nám poslat soupis, případně i fotografie mincí k ocenění na e-mail.

OTÁZKA: Chtěl bych dlouhodobě (10-15) let investovat "na důchod". Když se dívám na nákupní a výkupní ceny zlatých slitků (plechů) je cenový rozdíl dost veliký. Je pravděpodobné, že neudělám chybu, když budu pravidelně slitky kupovat.

ODPOVĚĎ: Investice do zlata má právě pro Vás řadu výhod. Hlavní je to že o hodnotu kterou do zlata uložíte nemůžete nečekaně přijít jako v případě ztráty hodnoty akcií nebo v případě krachu rizikových fondů.

OTÁZKA: Mám několik zlatých mincí, vydaných za Rakousko-Uherska, příp. po r. 1918. Vzhledem k tomu, že mince mají i hodnotu sběratelskou a historickou, prosím o doporučení zda mince nabídnout k prodeji a jak nejvýhodněji, či je dále podržet pro další možné zhodnocení?

ODPOVĚĎ: Nechejte si mince ocenit. Za Rakouska Uherska byly zlaté mince běžné stejně jako dnes např. padesátikoruny v naší peněžence. Nemusí tedy mít nutně sběratelskou hodnotu.



OTÁZKA: Má investice do zlata smysl když česká koruna neustale posiluje? I když cena zlata za posledního půl roku stoupla o 10 %, česká koruna posílila o 18 %. Tedy investor prodělal za půl roku 8 %. Obyčejný bankovní vklad je proti tomu minimálně bezútratový. Nebo čekáte změnu ve vývoji kursu dolaru proti koruně?

ODPOVĚĎ: Vývoj kurzu dolaru si nedovolím předvídat. Ale pravdou je že posilování koruny nyní nákup zlata zlevňuje. Chcete-li zlato nakoupit, je výhodné nakoupit zlato právě nyní.

OTÁZKA: Jakým způsobem vlastně probíhá standardní obchod se zlatem pro "běžného smrtelníka"? Mám tím na mysli obyčejného člověka, který neobchoduje na burze, nemá podíly ve zlatých dolech a ani v tomto oboru nijak nepodniká. Vím, že se dají nakupovat např. zlaté slitky či mince, ale jejich následný prodej se mi jeví jako ztrátová transakce.

ODPOVĚĎ: Nákup fyzicky alokovaného zlata (mince a slitky) nemusí být v krátkodobém měřítku výhodný. (Ani na jiných měnách se vydělává tak že by je člověk nakoupil fyzicky ve směnárně a za pár měsíců je zde se ziskem prodal) Chcete-li takto na zlatě vydělávat musíte je nakupovat jako komoditu aby vaše investice nebyla zatížena náklady na zpracování mincí.

OTÁZKA: Do čeho investovat, když mi nejde o krásu dané věci, ale mám teď 100 000 Kč a přijde mi, že při koupi mincí například zaplatim dost i za vyhotovení dané věci. Když koupim zlato, jak to poté budu prodávat? Například koupím zlato za 100 000 kdo mi poté například za dva roky za ně zaplatí cca 120 000, aby se dalo aspoň trošku mluvit o výhodné investici?

ODPOVĚĎ: Chcete-li platit co nejméně za zpracovatelské náklady, nakupujte zlaté slitky. Pokud by jste však nakupoval relativně dražší pamětní mince nebo medaile, můžete po dvou letech vydělat mnohem víc než při prodeji slitků.