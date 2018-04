Na změnu penzijního fondu máte nejvyšší čas

Co jsou to 3 pilíře důchodového systému I. pilíř - Průběžný systém Ten funguje dosud: kdo pracuje, platí důchodové pojištění a z něho stát financuje současné penze. Nikde se nic neukládá. Bude pokračovat dál, kdo chce, může část peněz vyvést do II. pilíře. II. pilíř - Důchodové spoření Novinka. Bude fungovat od roku 2013 a odvíjí se od pilíře prvního. Kdo chce, může státu posílat o tři procenta méně a spořit si je v důchodovém spoření. Podmínkou je přidat k tomu další dvě procenta ze mzdy. Mladí lidé se musí o vstupu (takzvaný opt-out) rozhodnout do svých 35 let. Komu již 35 let bylo, do 30. června 2013. + část peněz spoříte "pro sebe" - na konci nedostanete peníze najednou, ale výhradně formou penze

- naspořené peníze budou předmětem dědictví jen za omezených podmínek III. pilíř - Penzijní připojištění Funguje již teď. Kdo chce, má dobrovolně uzavřeno penzijní připojištění u penzijního fondu. Zde bude možné jít dvěma cestami. Staré penzijní připojištění - Fond se v roce 2013 přejmenuje na takzvaný transformační fond. Bude mít zachovány stejné podmínky, jako jsou dnes, jen se změní výše státní podpory. Mezi transformačními fondy nebude možné přecházet, půjde však měnit výši úložky. Kdo by chtěl mít transformovaný fond, musí smlouvu o penzijním připojištění uzavřít do listopadu 2012. + možnost uplatnit po 15 letech spoření výsluhovou penzi a vzít si polovinu naspořených peněz + neriskujete ztrátu, fond sice nemusí připsat nic, ale nemůže být v minusu Nové penzijní připojištění - Novým způsobem budou ve třetím pilíři spořit ti, kdo uzavřou smlouvu po listopadu 2012, a ti, kdo dobrovolně přejdou z transformovaného fondu (zpět to možné nebude). Smlouva se bude uzavírat s penzijní společností a ta bude klientům nabízet doplňkové penzijní spoření. + klient sice nese vyšší riziko a může být některý rok i ve ztrátě, celkově by měl ale vydělávat víc díky možné dynamičtější strategii fondu - nelze využít výsluhovou penzi Penzijní připojištění obou typů (staré i nové) lze ve fázi spoření bez problémů dědit. Ve fázi výplaty penze podle toho, jaká penze byla sjednána.