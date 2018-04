Nabídka běžných účtů: stejné služby zdarma i za 172 korun

Redakce připravila příklad modelového klienta a požádala banky o zaslání nabídky běžného účtu, který se pro něho hodí nejlépe, včetně poplatků, které mu vzhledem k provedeným transakcím budou účtovat.

Sjedná-li si klient u banky nejjednodušší účet, musí počítat s tím, že prakticky za každou transakci uhradí poplatek. Proto pokud vám každý měsíc na účet přijde výplata, zároveň máte nastaveno několik trvalých příkazů, inkas z účtu, kartou běžně platíte v obchodě i vybíráte z bankomatu, je vhodné se v bankách poptávat po účtech, které vaši aktivitu zohlední. A zároveň některé z transakcí zahrnou do celkového poplatku za účet. Stejně je tomu i u nabídky, kterou do redakce zaslaly banky.

Modelový klient Klient má ke svému účtu zřízenu jednu debetní kartu.

Používá internetové bankovnictví.

Na účet mu měsíčně přijde v průměru 20 tisíc korun.

Zůstatek na účtu se každý měsíc pohybuje v průměru kolem 20 tisíc korun.

Na účtu má nastaveno:

- pět trvalých příkazů

- dvě inkasa

- pět trvalých příkazů - dvě inkasa Měsíčně provede dva jednorázové příkazy k úhradě přes internetové bankovnictví.

Měsíčně uskuteční tři výběry z bankomatu své banky a jeden výběr z bankomatu cizí banky.

Každý měsíc bezhotovostně kartou zaplatí zhruba pět tisíc korun.

Equa bank, Fio banka, UniCredit Bank - banky, u kterých se modelový klient s poplatkem za účet i transakce prakticky nesetká. Naopak desítky až stovky korun si musí připravit u největších bank - České spořitelny, Komerční banky a ČSOB.

Abyste od banky dostali co nejlepší nabídku a u svého účtu měli i co nejnižší náklady, musíte se vejít do podmínek banky, které vám to umožní. Pro příklad uvádíme nabídku vybraných bank.

Equa bank Účet zdarma při obratu alespoň 10 tisíc korun

Od poloviny září banka klientům nabízí vedení běžného účtu zdarma, pokud mají měsíční obrat na účtu alespoň 10 tisíc korun nebo souhrnný zůstatek nejméně 100 tisíc korun nebo hypotéku. Klienti mají zdarma i všechny výběry z jakéhokoliv bankomatu na území České republiky. Žádný poplatek banka nevybírá ani odchozí či příchozí platby v korunách.

UniCredit Bank AKTIVNÍ konto zdarma pro aktivní klienty

Od 1. října má banka v nabídce nový koncept osobních kont. Klienti, kteří svůj účet aktivně využívají (tedy posílají si na něj peníze, provádí jeho prostřednictvím platby a aktivně používají i platební kartu), mají účet zcela zdarma.

Jedinou podmínkou je jednorázová platba 50 korun při zřízení účtu. Za tu si klient "kupuje" 100 SMS pro potvrzení zpráv v internetovém bankovnictví.

Zuno Bank Účet zdarma při platbě kartou 5 000 korun

Účet Plus banka bez poplatku nabídne klientům, pokud bezhotovostně kartou zaplatí měsíčně pět tisíc korun nebo budou mít průměrný měsíční zůstatek 200 tisíc korun. Klient má zdarma také všechny výběry z bankomatu vlastní banky (Raiffeisenbank) vyšší než tisíc korun.

mBank Platba kartou 4 000 korun: zdarma 3 výběry z bankomatu

Pokud klient měsíčně zaplatí kartou více než čtyři tisíce korun, banka mu poskytne tři výběry z bankomatu zdarma (další už za 35 korun). Nehraje přitom roli, zda klient vybírá z vlastního či cizího bankomatu.

Poštovní spořitelna Účet zdarma při zůstatku 15 tisíc korun

Banka neúčtuje svým klientům žádný poplatek za vedení účtu, pokud měli v předchozím měsíci na účtu průměrný zůstatek alespoň 15 tisíc korun. V opačném případě by za vedení účtu zaplatili 50 korun.

Volksbank Konto sedm měsíců zdarma

Banka také zvýhodňuje aktivní klienty. Vedení účtu jim nabízí za 35 korun měsíčně. Neaktivní klienti by platili 47 korun měsíčně. Navíc novým klientům, kteří si založí u Volksbank osobní konto, nabízí jeho využívání po prvních sedm měsíců zcela zdarma.

Citibank Konto zdarma až při obratu minimálně 25 tisíc korun

Banka modelovému klientovi za balíček služeb Citikonto Plus naúčtovala poplatek 169 korun měsíčně. Nesplnil podmínku minimálního obratu či minimálního zůstatku.

V případě, že by měsíční obrat byl alespoň 25 tisíc korun nebo průměrné měsíční zůstatky všech účtů v balíčku (běžný, spořicí a investiční) byly vyšší než 250 tisíc korun, banka by konto poskytla zdarma.