Nabídka Českomoravské stavební spořitelny pro mladé lidi: FOX PLUS

Spojení dvou a více finančních produktů do jednoho „balíčku“ představuje v současné době rozšířenou a zároveň mezi klienty velmi oblíbenou nabídku. Na trhu ojedinělá kombinace stavebního spoření a úrazového pojištění, kterou od ledna 2001 nabízí Českomoravská stavební pod názvem „Fox plus“, znamená výrazné násobení výhod pro mladé do 30 let věku včetně.

Českomoravská stavební spořitelna přichází na trh s novým programem pro mladé. Vedle všech výhod stavebního spoření získají mladí lidé programem „Fox plus“ úrazové pojištění na rok zdarma. Na spojení těchto výhod lze dosáhnout uzavřením smlouvy o stavebním spoření s Českomoravskou stavební spořitelnou s minimální cílovou částkou 160 000 Kč, uhrazením poplatku za uzavření a naspořením minimálně 1000 Kč do 3 měsíců od data uzavření smlouvy. Partnerem, se kterým ČMSS na programu Fox plus spolupracuje, se stala pojišťovna AIG.

Úrazové pojištění v rámci programu Fox plus nenabízí pouze základní typ pojištění s výplatou při úrazu s trvalými následky, ale též čerpání pojistného při pracovní neschopnosti následkem úrazu trvající déle než 28 dnů. Vezmeme-li v potaz, že stavební spoření je dlouhodobě nejvýhodnějším zhodnocením financí, program „FOX PLUS“ je pro mladou generaci výhodný dvojnásob.