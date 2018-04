Nabídka, kterou nelze odmítnout

Vést studenty k tomu, aby se naučili pracovat s finančními nástroji, mít přehled o jejich výdajích, naučit je přehledně hospodařit se svými financemi – to jsou základní faktory, které by měly motivovat rodiče k tomu, aby svým potomků pomohli v založení studentských kont. Bohužel, ne každá banka však vychází studentům vstříc. V současné době můžete nalézt speciální studentské produkty v nabídce pěti bankovních domů. Jaké podmínky musíte splnit, abyste mohli některý ze studentských účtů, na které se váží i další zvýhodněné produkty, získat?

Základní podmínkou, kterou banky striktně vyžadují, je pravidelné denní studium. V případě některých bank se jedná výhradně o studium vysoké školy, které koresponduje s plnoletostí, jiným bankám postačí, aby žadatel o studentský účet pravidelně navštěvoval školu střední.

Obecně platí, že banka bude po studentovi při jeho návštěvě na pobočce vyžadovat občanský průkaz, potvrzení o studiu (většinou jej bude chtít jednou ročně potvrdit) a minimální vklad. Ten bývá podstatně nižší než v případě běžných účtů pro fyzické osoby. Některé banky ovšem nabízejí výhodný účet pro mladé bez jakékoli vazby na studium.

Do které banky s požadavkem na zřízení studentského účtu zajít? Mezi bankami se rozhodně vyplatí vybírat. Jednotlivé studentské účty se liší nejen cenou za vedení účtu, ale i množstvím produktů, které jsou v rámci účtu zvýhodněné nebo dokonce zcela zdarma. Většinou student získá v rámci konta následující výhody:

- vedení účtu zdarma

- získání elektronické platební karty zdarma

- výhodnější úroková sazba, která se váže k běžnému účtu

- sleva na poplatky za transakce

- zdarma získání některé z karet na slevy a pojištění: ISIC, EURO 26

- výhodná provázanost se spořícími účty, termínovanými vklady apod.

Každá banka má při tom výhody různě nakonfigurované. Abyste se mohli zorientovat, která banka je pro vás nebo pro vašeho juniora nejzajímavější, nabízíme vám přehled základních výhod, které banky ve spojení se speciálními účty studující klientele poskytují.

Komerční banka studentům nabízí speciální konto Gaudeamus. Získat jej mohou studenti řádného nebo kombinovaného studia na střední škole (studium zakončené maturitní zkouškou), vyšší odborné školy, konzervatoře, vysoké školy a nebo postgraduálního studia na vysoké škole v ČR. Věk studenta je vymezen na 18 až 26 let.

V rámci konta Gaudeamus získáte zdarma vedení účtu, mezinárodní elektronickou platební kartu, slevovou kartu EURO 26, telefonní a internetové bankovnictví a výpisy z účtu. Konto Gaudeamus je úročeno vyšší úrokovou sazbou, účet si můžete založit bez počátečního vkladu a po 3 měsících vedení účtu si můžete zažádat o nezajištěný povolený debet ve výši 10 000 Kč (podmínkou je, aby po byl předchozí tři měsíce průměrný zůstatek na vašem účtu alespoň 2 000 Kč). Navíc, každoročně je na konto připisována úroková prémie, jejíž výše po zdanění činí 333 Kč.

eBanka má pro mladé lidi, jejichž věk nepřekročil 26 let, připravený speciální Studentský program. V rámci něj získáte zdarma všechny komunikační kanály a zvýhodnění poplatků za transakce. Ihned při založení účtu mají také studenti možnost získat kontokorent ve výši 10 000 korun. Zdarma vám banka nabídne ISIC kartu, což je speciální karta, díky níž mají studenti možnost využívat celé škály zajímavých slev.

Další bankou, která disponuje studentským účtem, je ČSOB. Její Studentské konto však mohou získat pouze studenti vysokých škol. Ti pak mohou využít nulových poplatků za vedení účtu včetně výpisu, zajímavějších úrokových sazeb na účtu a vedení elektronické platební karty a ISIC karty zdarma. K účtu je opět možné získat kontokorent do výše 6 000 korun, a to po třech měsících vedení účtu. Další výhody se vztahují na spořící účet – snížení počátečního vkladu na 2 000 korun a na termínovaný vklad – minimální vklad je 1 000 korun.

Stejný způsob rozlišení dvou účtů pro mladé má ve své nabídce také Česká spořitelna. První z účtů – Sporožirový účet Sporostudent je opět určen pouze pro studenty vysokých škol. Klient získá zdarma vedení účtu včetně výpisů a elektronické platební karty, navíc pak ještě zřízení, změnu a zrušení trvalých příkazů. Kontokorent, na který má vysokoškolák automaticky nárok, dosahuje výše 10 000 korun.

Stejně jako v případě ČSOB, je druhý účet pro mladé zaměřen na všechny ve věku od 15 do 19 let (účet si můžete založit do 18 let, ale využívat jej můžete až do 19 let věku. Konto se nazývá Sporojunior a oproti Sporostudentovi nenabízí kontokorent, za to však umožňuje využívat spořícího účtu se zvýhodněným úročením.

Poslední bankou, kterou bychom při troše vůle mohli zařadit mezi banky se studentskými produkty, je Poštovní spořitelna. Její Junior program Postžirového účtu není určený konkrétně studentům. Stejně jako Sporojunior České spořitelny nebo Junior konto ČSOB jej mohou získat mladí, a to ve věku od 15 do 18 let (maximálně vedený do 26 let). Program v rámci měsíčního paušálního poplatku zahrnuje zvýhodněné poplatky za vybrané transakce a měsíční výpis z účtu (do 18 let i zákonnému zástupci). Limity platební karty jsou přitom omezeny.

Ptáte se, kolik za jednotlivé studentské účty zaplatíte? V následující tabulce je máte možnost snadno porovnat:

Kolik stojí studentský účet? Banka vedení účtu (ročně) vedení plat. karty (ročně) měs. výpis poštou poplatky za konto- korent vedení telefon. bank. (ročně) jednoráz. příkaz do jiné banky (po tel.) výběr z bank. přísluš. banky ČSOB - Studentské konto 0 0 0 0 0 8 Kč 5 Kč Česká spořitelna - Sporostudent 0 0 0 0 180 Kč 5,50 Kč** 6 Kč Komerční banka - Konto Gaudeamus 0 0 0 zříz. 200 Kč 0 1.-10. 4,90 Kč* 5 Kč Poštovní spořitelna - Junior program 120 Kč 60 Kč 0 nelze 0 nelze 5 Kč eBanka - Studentský program 228 Kč 1. rok zdarma, pak 240 Kč 23,90 Kč 0, ved. 10 Kč měs. 0 4,90 Kč 4,90 Kč

* každý další v měsíci 6,90 Kč, ** s telefonním bankéřem

Zdroj: banky

Jak je patrné, nejen z pohledu na poplatky, ale i na šíři zvýhodněných služeb v rámci studentských účtů, nejzajímavěji se jeví konta největších bankovních hráčů. Zvláště Studentské konto ČSOB a Sporostudent České spořitelny mají studentům co nabídnout. Banky sázejí především na to, že ačkoli jim studenti dosud nepřinášejí výrazné zisky, v budoucnu se finanční situace každého z těchto klientů podstatně změní. Dá se říci, že jejich cílem je přilákat klientelu, která může v budoucnu využívat jejich služeb. To však nemusí studenty trápit a měli by využívat výhod, které jim banky nabízí, dokud mohou.

Využili jste některý ze studentských bankovních produktů? Jak jste byli spokojeni s jeho výhodami? Těšíme se na vaše názory.