S vysokoškolským diplomem přišla o práci. Úřednice ji poslala zametat

Paní Dagmar vystudovala veterinu. Za dvacet let na trhu práce vyzkoušela různá zaměstnání: byla praktickou veterinární lékařkou, obchodní zástupkyní ve firmě prodávající krmiva, pak také stříhala psy a naposledy prodávala ve zverimexu. Je to už přes dva roky, co přišla o zaměstnání, a od té doby hledá nové uplatnění.

Čte inzeráty, rozesílá životopisy, chodí na pohovory a navštěvuje úřad práce. A svěřujete se, jak je velmi deprimující neustále slyšet odmítnutí. „Buď se mi firmy vůbec neozvou, anebo když už mě pozvou na pohovor, tak jsem pro ně překvalifikovaná či ve svých třiačtyřiceti letech moc stará,“ říká Dagmar. Hledání práce jí komplikuje fakt, že bydlí v malém městě v Jihomoravském kraji, kde je horší dopravní dostupnost a ona nyní nemá řidičský průkaz.

Může se hodit Najděte si také práci, která vás bude bavit. Vybírejte z aktuálních volných pracovních míst na jobDNES.cz. Nestůjte v koutě. Jděte práci naproti. Vytvořte si profesionální životopis.

Když před pár dny dostala doporučenku z úřadu práce, měla pocit, že se situace obrací k lepšímu. Jaké pak bylo její překvapení, když se dozvěděla, že má nastoupit na volné místo dělníka na úklid a údržbu městyse, ve kterém žije.

Příště půjdu zase zametat?

„Doufala jsem, že mi nabídnou nějakou adekvátní práci, třeba i s nižší kvalifikací, ale s přihlédnutím k mému původnímu oboru. Ale co mi přinese toto místo? Navíc jen dočasné. Teď aktivně hledám práci jako doktorka, stále mám naději a říkám si, že to jednou vyjde, někomu se budu hodit do týmu. Ale nyní bych měla zametat ulice a nabýt dojmu, že už se na nic jiného nehodím,“ ptá se žena, která neskrývá rozhořčení: „Příště mi nabídnou co? Přece to, co jsem naposledy dělala. Jednou mi to nevadilo, podruhé také ne. Zahodím důstojnost.“

Dagmar považuje rozhodnutí úřadu práce za šikanu. A také za vyhození peněz do vzduchu za náročné vzdělání poskytnuté Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně.

„Nedovedu si představit, jakým způsobem mi práce dělníka úklidu může pomoci v hledání dalšího zaměstnání. A co kdybych si jednou chtěla otevřít vlastní ordinaci? Lidé jistě nebudou chtít chodit s nemocným psem k paní, která jim před časem zametala chodník,“ dodává Dagmar, podle níž jde především o etickou a morální stránku věci.

Uklízejí i inženýři, tak si to tak neberte

Svým názorem se netajila ani před úřednicí. Ta jí ovšem vysvětlila, že po opakované dlouhodobé evidenci na úřadu práce může klientovi nabídnout jakékoliv místo. A protože je zrovna teď toto místo volné, navíc v místě bydliště, tak tam paní Dagmar posílá. „A neberte si to tak, zametají i inženýři,“ řekla úřednice, zřejmě aby dodala kuráž.

A tak Dagmar vyrazila za starostou městyse. „Doufala jsem, že třeba řekne, že je to práce vhodnější pro muže. Nakonec to dopadlo lépe, než jsem čekala. Místo už bylo obsazeno. Oddechla jsem si. Aspoň o těch necelých 1 400 korun za zdravotní pojištění, které mi stát platí, nepřijdu. Ve chvíli, kdy nevyděláváte vůbec nic a rodina žije delší dobu jen z platu partnera, jsme rádi za každou korunu,“ dodává veterinářka.

Pokud by bylo místo volné a Dagmar ho odmítla, z evidence úřadu práce by mohla být vyškrtnuta. „Pokud uchazeč odmítne vhodné zaměstnání bez uvedení vážných důvodů, může ho úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání sankčně vyřadit, a to na dobu 6 měsíců. Po tu dobu si člověk bude muset hradit zdravotní pojištění sám,“ vysvětluje tisková mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Doplňuje ještě, že podle zákona se úřad práce snaží uchazečům a zájemcům o zaměstnání zprostředkovávat takovou práci, která odpovídá jejich zdravotní způsobilosti, a přihlíží také k jejich kvalifikaci, schopnostem, dosavadní praxi, dopravní dostupnosti a možnosti ubytování. „Přesto se může stát, že se klientovi nebude zdát zprostředkované pracovní místo ideální,“ dodává Kateřina Beránková.

Vlastní ordinace vyjde draho

Místo zametače je sice zažehnáno, ale co dál? „Půjdu na rekvalifikační kurz Sekretářka/Asistentka, který za pár dní začíná a na který se těším. Kdybych bývala nastoupila na místo dělníka, o kurz bych přišla. Přednost má totiž práce před vzděláváním. Po absolvování dostanu certifikát a budu moci nabídnout potencionálním zaměstnavatelům další znalosti a schopnosti. Budu moci odpovídat na více inzerátů,“ říká Dagmar.

A nebylo by lepší pustit se do podnikání a otevřít si vlastní veterinární ordinaci? „Vlastní ordinaci jsem měla v roce 1998 v Brně. Vydržela jsem necelý rok. Nejde začít jen tak s diplomem, náklady na vybavení ordinace jdou do milionů korun. Já jsem tehdy začala s minimem a pacienty jsem musela posílat ke kolegovi na rentgen, ultrazvuk i čištění zubů. A od něj si mi už nevraceli,“ vysvětluje žena s tím, že třeba jednou se jí podaří vlastní ordinaci otevřít, ale v tuto chvíli nemá dostatečný kapitál.

Vysokoškoláků je na úřadu práce registrováno nejméně. V současnosti asi 30 tisíc. Představují necelých sedm procent z celkového počtu nezaměstnaných. Zajímavý údaj nabízí Český statistický úřad, podle něhož v průměru každý pátý pracující člověk má zaměstnání, které neodpovídá dosaženému vzdělání a zkušenostem.

Vzali byste zaměstnání, které neodpovídá vašemu vzdělání a pracovním zkušenostem?