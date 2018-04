Nabídka: Operátoři lákají k přestupu

Nejdřív je nutné pochopit strukturu nabídky. Existují dvě základní možnosti, můžete mít tarif s měsíčním paušálem, nebo předplacenou kartu až na výjimky bez paušálu. Přičemž obecně platí, že levnější volání a posílání SMS bývá s tarifními programy. Předplacené karty mají zase výhodu anonymity a kredit si dobíjíte, když na něj máte. K základním službám přidávají operátoři různá zvýhodnění.

Nejčastěji balíčky služeb, v rámci kterých lze levněji volat na vybraná čísla, v určitém čase či s volnými minutami nebo SMS. Obvykle se platí buď jednorázově za jejich aktivaci, nebo formou měsíčního paušálu, případně jsou zdarma. Zlevnit volání je možné například i tím, když zákazník co nejméně komunikuje s operátorem přímo, například se vzdá vyúčtování posílaného domů poštou a ovládá účet pouze po internetu.

Ušetřit se dá i na tom, že k jednomu telefonnímu číslu nabízejí operátoři další takzvaná partnerská. Navzájem si tato čísla volají výhodněji. V případě T-Mobile a Eurotelu můžete mít výhodnější telefonování a SMS výměnou za dvouletou smlouvu nebo zvýhodněný mobilní telefon.

Kromě těchto stálých nabídek připravují operátoři i sezonní akce. Zejména před Vánocemi. Letos se jich mnoho objevilo v rámci konkurenčního boje v souvislosti s možností přenést číslo. Tyto akce jsou na první pohled velmi výhodné, ale bývají časově omezené.

Vodafone: Služby si můžete vyzkoušet zdarma

Tarify společnosti Vodafone Naplno jsou přehledné, protože nerozlišují špičku a do všech sítí voláte za jednu cenu. Nabízejí se ve variantách bez volných minut a s 50, 150, 300 a 500 volnými minutami. SMS stojí v rámci všech 1,19. Ceny za minutu volání se pohybují od 5,95 do 3,96 koruny za minutu podle vybraného tarifu, přičemž nejdražší jsou u nejnižšího bez volných minut.

Zvýhodnění

Volání si můžete u většiny tarifů zlevnit o dvacet procent, pokud se vzdáte papírového vyúčtování. K tarifům si můžete přikoupit například i balíček volných 20 minut nebo 100 SMS za 95,20 korun. Dále zlevnit hovory můžete například v rámci služeb „pro rodinu a přátele“ s levnějším voláním na vybraná čísla. Nový zákazník může získat takzvaný dárkový koš mimo jiné s možností volat zdarma o víkendu do sítě Vodafone. Aktivace služeb je zdarma, cena telefonů se pohybuje v závislosti na vybraném programu.

Se společností Vodafone není nutné uzavírat smlouvu. Pokud však přestanete používat její tarif dřív než po půl roce, musíte doplatit rozdíl mezi zvýhodněnou a plnou cenou telefonu. Vodafone karta se nabízí ve dvou variantách, „obyčejná“ a „super“. Liší se v cenách volání, v prvním případně je zvýhodněné volání do sítě Vodafone, v druhém levněji telefonujete na dvě vybraná Vodafone čísla. Ke kartě je možné přikoupit za 59,50 balíček Nonstop víkend a za stejnou cenu balíček 40 SMS na týden.

Aktuální akce

V současné době nabízí Vodafone možnost vyzkoušet si jeden měsíc vybraný tarifní program zdarma plus 357 korun na vyzkoušení služeb. Během roku by měl být spuštěn program „jednoduchého telefonování“ pro lidi, kteří si v mobilech právě „nelibují“. Firma slibuje i prodej velmi jednoduchých telefonů s velkými displeji.

T-Mobile: Láká na více volání za stejnou cenu

T-Mobile nabízí tarify T30 (30 volných minut) T80 (80 volných minut),

T250 (250 volných minut), T600 (600 volných minut). V paušálech rozlišují cenu volání podle sítí. Existují v obyčejné variantě, ve variantě HIT s voláním o 20 procent levnějším a SMS (za 1,19 namísto 2,02 koruny). Aktivace stojí nyní 99 korun. HIT je podmíněn dvouletou smlouvou a nelze ho kombinovat s dotovaným telefonem.

Předplacená karta Twist se nabízí ve variantě Twist Standard pro ty, kdo volají převáženě do sítě T-Mobile, Twist SMS s cenou zprávy 2 koruny, Twist Extra s paušálem a levnějším voláním a SMS, Twist Home pro výhodnější volání do zahraničí a Twist internet s neomezeným surfováním za 850 korun Zvýhodnění K takzvaným e-tarifům, kde účet ovládáte přes internet, můžete získat výměnou za roční smlouvu volné minuty a SMS navíc. Se smlouvou na dobu neurčitou získáváte volné SMS. Nabídku nelze kombinovat se zvýhodněným telefonem a nabídkou Happy Partner.

S tarifním zvýhodněním Víkend+ voláte za 0,60 koruny za minutu o víkendu a svátcích do T-Mobile, měsíční paušál činí 34,51 koruny. Levněji lze volat i na pevnou linku, v rámci vybraných čísel a mezi partnerskými kartami.

Aktuální akce

Společnost T-Mobile dává novým nebo stávajícím zákazníkům, kteří jí zůstanou věrní a prodlouží smlouvu, na výběr ze tří zvýhodnění.

volné minuty k tarifům, a to 10, 40, 200 nebo 300 minut podle tarifu

sto bezplatných SMS měsíčně po dva roky, měsíčně lze ušetřit až 202 koruny

program Internet + po dobu tří měsíců zdarma. Za neomezené surfování se jinak platí 831,80 koruny měsíčně, zdarma je po stejnou dobu program Pevná+

Do konce března se za aktivaci a zálohu platí jedna koruna namísto běžných 99 za aktivaci a 500 korun zálohy. Do konce března můžete také volat hodinu do sítě T-Mobile za 11,78 koruny.

Eurotel: Přichází s levnými SMS a přidává minuty

Eurotel nabízí tarify Bronz (30 volných minut), Silver (100 volných minut), Gold (200 volných minut), Platinum (400 volných minut) a Diamant (1000 volných minut). Každý tarif je ve dvou variantách, „obyčejné“, například Bronza Bronz s přívlastkem Max. Volání a posílání v rámci Max je levnější, ale musíte uzavřít smlouvu na dva roky a vzdát se dotovaného telefonu. Úspora za minutu hovoru potom činí až 29 procent. Eurotel rozlišuje cenu volání do vlastní a cizích sítí.

Za aktivaci se platí 95 korun. Cena telefonu závisí na vybraném tarifu. Pokud si kupujete telefon za plnou cenu, je výhodnější udělat to u některých typů v e-shopu, tedy po internetu, kde mohou být levnější.

Zvýhodnění

Balíček Top Relax za 119 korun zlevňuje hovory na pevnou síť a v rámci Eurotelu po 16. hodině ve všedních dnech a celý den o víkendech. Šedesát minut do kterékoli sítě pořídíte s balíčkem Top Volání za 178,50 koruny.

Za 178,50 můžete získat také měsíčně 200 volných SMS. Za stejnou cenu získáte 150 minut hovoru na pevnou linku nebo 100 minut hovoru, 50 SMS a 25 MMS o víkendu.

O dvacet procent levněji můžete volat na jedno zvolené číslo. Předplacená karta Eurotel Go se nabízí ve variantách Original Go (po celý den stejná cena, levněji po první minutě), Quatro Go (výhodné pro volání po 16. hodině), Fun Go (nejvýhodnější SMS v rámci Go) a Special Go. Posledně jmenovaný nabízí balíčky 250 SMS na

týden za 50 korun. Za první aktivaci během února se neplatí.

Aktuální akce

Do konce března lze volat po třetí minutě zdarma. Zákazníci předplacených služeb mohou využít nabídky víkendového volání zdarma. Tarifním zákazníkům se nabízejí

volné minuty, a to 100 minut o víkendu po dobu půl roku u tarifu Silver/Silver Max, 100 minut o víkendu na 12 měsíců ke Gold/Gold Max, 100 minut o víkendu a 400 minut kdykoli na 12 měsíců k Platinum/Platinum Max a Diamant/Diamant/Max

Poznámka: Text a modelové příklady neobsahují úplný výčet tarifů, služeb a zvýhodnění. Kompletní nabídku najdete na webových stránkách operátorů www.eurotel.cz, www.tmobile.cz a www.vodafone.cz.