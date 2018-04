Nabídka práce v zahraničí se neodmítá. Některé mezinárodní firmy si na tom zakládají

Pochopit, jak uvažuje manažer na druhém konci světa... Pokud chcete uspět v nadnárodní firmě, je to nutné. Tyto firmy totiž chtějí fungovat jako jeden celek, a tak vysílají své zaměstnance v rámci tzv. programu Job Rotation. "Lidé tak získávají nové zkušenosti, mohou své znalosti porovnávat s lidmi v jiných zemích a porozumějí tomu, že věci se dají dělat i jinak, než jak jsou zvyklí," říká Dino Caprioni, personální ředitel společnosti GE Energy pro střední a východní Evropu, proč společnost zavedla řadu takovýchto programů.

"Přestože GE působí ve stovce zemí po celém světě, má všude stejnou politiku a očekávání. Je proto nutné smazat rozdíly mezi jednotlivými regiony," dodává s tím, že řešení problémů, se kterými se setkáte během stáže v zahraničí, pak využijete i ve své zemi.

Dobrý start

Stejně jako třeba u společnosti Henkel nejsou tyto programy ani u GE Energy jen pro vyšší manažerské pozice. Dnes je spíše trend poslat "na zkušenou" ty nejmladší. "Není výjimkou, že do zahraničí je vyslán zaměstnanec na počátku kariéry nebo na juniorské pozici," říká Irena Muchová, personální ředitelka společnosti Henkel.

Například v GE Energy si vyzkoušejí práci na pobočkách nejen v různých zemích, ale i na jiných kontinentech. Lépe tak poznají firmu a mohou se ještě rozhodnout, ve kterém oddělení by nakonec chtěli pracovat. Například ti, kdo se v GE Energy budou zabývat prodejem, se určitě zastaví i v hlavní továrně, která je ve Francii. Ten, kdo má mít na starosti komerční expertizy, zase nevynechá Spojené státy.

"Lidé si nemohou vybírat, do jaké země pojedou. Jejich vzdělávání je pečlivě naplánováno. Jsou monitorováni a chceme po nich zřetelné výsledky," dodává Dino Caprioni. I když vycestovat není povinnost, je to šance, která se vyplatí. Kariéru nemůžete plánovat jen na přesun o křeslo výš, ale i tak, že získáte zkušenosti i z jiných oddělení. "Z Job Rotations se manažeři mnohdy rodí," dodává personalistka Henkelu.

Odměna pro ty nejlepší

Programy mají smysl i pro služebně starší, aby zaměstnanci nezačali propadat stereotypu. "Každý trh má svá specifika a přínos je právě v té odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi. Nemělo by velký smysl učit se něčemu v úplně stejném nebo velmi podobném prostředí," říká personalistka společnosti Henkel.

O tom, kdo vyjede do zahraničí, rozhoduje talent a schopnosti. Není pravidlo, že tyto programy jsou nejideálnější jen pro "obchoďáky", i když pro ně podle Ireny Muchové bývá v Job Rotations nejvíce příležitostí. Například společnost Scania v České republice, která se zabývá prodejem a servisem nákladních automobilů, vysílá do Evropy české mechaniky. Šestitýdenní praxe v zahraničí je pro ně zajímavým benefitem.

Stěhování po budově? Jak kdy

Zkušenosti se nesbírají jen v západoevropských zemích, ale i na východě. "Vždy lze najít něco, k čemu v domácím prostředí přistupujeme odlišně a možná ne vždy z toho nejsprávnějšího úhlu," říká personalistka Henkelu.

Firmám, které nemají možnost vyslat pracovníka do zahraničních poboček, pomohou programy interního charakteru. "Key Account Manager může například přejít na několik měsíců i roků na pozici Brand Manager, respektive dochází k jakési výměně obou těchto pozic. Zaměstnanci tak získávají zkušenosti s jiným typem práce, což jim rozšíří profesní obzor," říká Irena Muchová.

Co se nevyplatí

Varování však visí nad krátkodobými rotacemi. "Lidé se tak soustředí jen na samotný přesun, nikoli na to, co se v novém místě naučí. Firmě to nijak nepomůže," vysvětluje Dino Caprioni. "Za tak krátkou dobu ani nemůžete mít nějaký názor na pracovníky jiného týmu," dodává personální ředitel GE Energy.

Stejně tak podle něj bývá neefektivní novodobý trend, kdy si například podřízený na jeden den vymění židli se svým šéfem nebo se manažeři vystřídají v rámci firmy. "Je to stejné, jako by učitel matematiky či chemie na pár týdnů učil bez jakékoliv průpravy dějiny klasické hudby nebo estetiku," říká personalistka Henkelu. Pokaždé je tedy třeba si ujasnit, co Job Rotation přinese firemnímu týmu.