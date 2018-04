Nabídka zahraničních brokerů

Pokud hodláte investovat do zahraničních akcií a zvládáte dobře angličtinu případně němčinu nabízí se široký výběr kvalitních zahraničních brokerů, jejichž služby jsou na mnohem lepší úrovni než jejich českých kolegů. Nabízejí kvalitnější informace, více investičních možností a doplňkových služeb. Nejen to, někteří z nich jsou i podstatně levnější. Je to možné především díky tzv. úsporám z rozsahu. Jelikož obsluhují velký počet klientů, mohou si dovolit nabízet nižší ceny. Přehled cen některých z nich přináší následující tabulka (údaje platné k 17.10.):

Broker USA (bez omezení) Ameritrade 8 USD Charles Swab 29,95 USD* Datek 9,99 USD** E*Trade 19,95 USD Firsttrade 6,95 USD Scottrade 7 USD

* za 1000 akcií. Za každou další akci 0,03 USD.** za každých 5000 akciíZdroj: Xolia.com

Nevýhodou zahraničních brokerů je stížený přístup k českým akciím (buďto je nejde koupit vůbec nebo by byl takový nákup velmi drahý). Můžete si sice otevřít ještě jeden účet u českého brokera, převody peněz mezi českým a zahraničním brokerem mohou být ale komplikované a drahé.

Ve Spojených státech funguje mnoho internetových stránek, které se zabývají srovnáním brokerských služeb. Z těch známějších můžete vyzkoušet např. www.xolia.com nebo www.gomez.com. Tyto stránky porovnávají pouze solidní a osvědčené obchodníky. Z velkých evropských obchodníků Vás zajisté dobře obslouží, v angličtině i němčině, Comdirect (dceřiná společnost německé Commerzbanky) nebo ConSors.