Vyhráli jste 260 tisíc, láká firma zákazníky. Výhra ale není zadarmo

Dopis pan Ščupák hodil do koše, žádné soutěže se nikdy nezúčastnil, takže výhře nevěřil. Firma mu ale poslala další výzvu, prý aby o výhru nepřišel.

A tak si všechny materiály prostudoval. A zjistil, že aby opravdu vyhrál, musel by nejprve objednat zboží. V nabídce firmy byly nejrůznější sladkosti a vánoční cukroví – například 350 gramů kokosových pusinek za „pouhých“ 328 korun nebo biskupský chlebíček po slevě za 519 korun.

„Zaslaný materiál je sice velmi sugestivní, ale dosti nepřehledný, takže je možné, že se někdo chytí, ale chtěl bych všechny varovat – mohla by to být opravdu drahá výhra a cukroví by asi zhořklo,“ varuje pan Ščupák a ptá se: „Je vůbec možné se takovým zásilkám nějak bránit?“

Podobný dopis obdržela i paní Milena z Brna. Prý také vyhrála 260 tisíc. A ještě i notebook v hodnotě 32 000 korun. Počítačový balíček je podle sdělení firmy již připraven, stačí jen zaslat souhlas s dodáním. A pokud zákaznice neodpoví, rozhodla se, že žádný počítač nedostane. A opět barevná obálka plná výzev typu: Odpovězte ještě dnes, nemáte zájem o multimediální notebook? Počítačový balíček vám byl již rezervován. Vše je připraveno k vyplacení 260 tisíc, je naprosto nutné, abyste odpověděla ve stanovené lhůtě a dle předepsaných podmínek, v opačném případě bude tato krásná částka přidělena někomu jinému. Jednotlivé výzvy jsou podepsány manažerem logistiky, ředitelkou oddělení výher i generálním manažerem.

Vyhraje ten, kdo nejvíc utratí

Nabídky jsou skutečně lákavé, jenže všechno je vlastně trochu jinak. Protože podle obchodních podmínek firmy není počítačový balíček kvalitní notebook, ale opravdu jen počítačový balíček v hodnotě 275 korun. I tento balíček však získá jen ten, kdo si u Potěšení Pochutnání objedná zboží.

A jak je to s výhrou 260 tisíc? „Výhercem se stane osoba, jež dosáhne pod číslem zákazníka, který bude v rámci této akce používat, k datu 30.6.2015 nejvyšší útraty,“ citujeme z obchodních podmínek. Jinými slovy, výhra je opravdu nejistá. A nejspíš bude docela drahá.

Podle vedoucího právního oddělení dTestu Lukáše Zeleného možnosti různých dárků či výher řada podnikatelů zneužívá ke zmatení zákazníků. „Pomocí vhodně zvolených výrazů zákazníci nabudou dojem, že místo obyčejného dárku v hodnotě několika málo korun získají za zakoupení zboží dárek v hodnotě tisíců,“ popisuje Zelený. Podobné jednání ale může být považováno za nekalou obchodní praktiku.

Česká obchodní inspekce případ šetří

Podněty od spotřebitelů na postup společnosti Potěšení Pochutnání eviduje Česká obchodní inspekce od prosince minulého roku a stížností přibývá. „Podle prvotního zjištění se nám jednání subjektu zcela jistě jeví jako nekalá obchodní praktika, vytváří totiž dojem výhry, přestože se jedná o prakticky bezcenné poukázky,“ uvedl mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Firma není v ČR registrována

Potěšení Pochutnání není v Česku registrována jako firma, je to obchodní značka zásilkové společnosti CPE se sídlem ve Francii. Česká obchodní inspekce proto v této věci kontaktovala dozorový orgán ve Francii, který velmi rychle navázal spolupráci a vyžádal si další podklady potřebné pro šetření. V případě prokázání nekalých obchodních praktik firmě hrozí pokuta.

O vyjádření jsme samozřejmě požádali i firmu Potěšení Pochutnání. Na svých propagačních materiálech uvádí telefon na zákaznickou linku. Na ní nám nejprve odpověděl automat a odkázal nás na PO BOX. Na třetí pokus jsme se sice dovolali, pracovnice linky nám ale sdělila v podstatě totéž. Máme své dotazy zaslat písemně poštou na PO BOX. Nakonec nám prozradila e-mailovou adresu firmy, do doby uzávěrky však firma na e-mail s otázkami redakce neodpověděla.

Proti nevyžádaným zásilkám se můžete bránit

Samozřejmě nejlepší rada asi je na podobné výzvy vůbec nereagovat. Pokud jsou ale nevyžádané informace zasílány na vaše jméno, a vám se to nelíbí, máte právo se ptát, odkud má společnost vaše osobní údaje. Mohou být buď z veřejného seznamu, nebo mohou mít souvislost s nějakou předchozí uzavřenou smlouvou. „V obou případech má dotyčný právo požádat, aby již dále nebyl zařazován a takto oslovován,“ informuje ředitel tiskového odboru Úřadu na ochranu osobních údajů David Pavlát.