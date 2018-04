Místo levnější elektřiny dostal třítisícovou smluvní pokutu

Bohumila Grodu z Ostravy navštívil loni v červnu obchodní zástupce energetické společnosti a chtěl vidět poslední vyúčtování za elektřinu a za plyn. To pan Groda odmítl, zcela jasně řekl, že elektřinu odebírá od ČEZ a plyn od RWE a v žádném případě nehodlá dodavatele měnit. Načež se obchodní zástupce legitimoval průkazkou ČEZ.

"Řekl mi, že na ČEZ potřebují upřesnit platnost stávajících údajů, které tam mají," popsal pan Groda. Jak dodává, uvěřil, že jedná se svým stávajícím dodavatelem, a poslední vyúčtování vyhledal. A pracovník začal vyúčtování zkoumat, počítat a vypisovat formuláře.

"Asi po takových dvaceti minutách chtěl formuláře podepsat, vysvětlil mi, že přijde návrh nové smlouvy a vzhledem k tomu, že jsem dlouhodobý odběratel, může být sleva. Na slevu dneska každý slyší, slyšel jsem na to i já a veškeré papíry jsem podepsal," doplnil Groda.

Návrhu smlouvy se ovšem pan Groda nedočkal. O pár měsíců později přišel jen rozpis plateb. Jenže nikoli od ČEZ, ale od společnosti SVT Group.

"Okamžitě jsem volal na telefonní číslo, které tam bylo uvedeno, že s nimi nechci mít nic společného, a bylo mi řečeno, že mám poslat výpověď písemně, a vše tím bude vyřešeno," vylíčil další vývoj událostí pan Groda. Poslal tedy písemnou výpověď a domníval se, že tím je problém vyřízený. Jenže nebyl. Od společnosti SVT Group přišel další dopis a v něm faktura na tři tisíce korun za nedodržení smlouvy, ve které se zavázal dva roky odebírat elektřinu i plyn od společnosti SVT Group.

Smlouva podepsaná v omylu je neplatná

Pan Groda listiny, které podepsal, od obchodního zástupce nedostal. Poslali mu je e-mailem ze společnosti SVT Group až na základě jeho stížnosti. Jak se ukázalo, opravdu podepsal dvě smlouvy s touto společností, a to smlouvu o zajištění sdružených dodávek elektřiny a smlouvu o zajištění sdružených dodávek zemního plynu.

Podle advokáta je však na tyto dva právní úkony možno hledět jako na neplatné, protože je pan Groda podepsal v omylu. "Zákazník byl uveden v omyl, jednak pokud jde o osobu, která mu předkládala smlouvy k podpisu, on se totiž domníval, že podepisuje dokument s pracovníkem společnosti ČEZ. Omyl navíc také spočívá v obsahu právního úkonu, protože pan Groda si vůbec nebyl vědom toho, že podepisuje smlouvy, domníval se, že podepisuje jiné listinné materiály," vysvětlil advokát Pavel Nastis.

Podle advokáta navíc druhá smluvní strana tento jeho omyl záměrně a úmyslně vyvolala a v tomto omylu jej ubezpečovala. Jinými slovy, smlouva uzavřená v omylu je neplatná, a neplatný je proto i jakýkoli nárok na společnosti na smluvní pokutu.

SVT Group: Případ prošetříme

A tak nás samozřejmě zajímalo, jak tento problém SVT Group vyřeší a zda na úhradě smluvní pokuty trvá. Odpověď nás poněkud zaskočila. "Víme o tom, že v některých případech dá se říct k amorálnímu jednání docházelo," připustil Martin Los, ředitel společnosti a předseda dozorčí rady SVT Group. "Na druhé straně chápu, že není jednoduché pro obchodní zástupce udělat dvacet, třicet smluv denně a ty praktiky mohou být všelijaké," dodal.

Tak to zase nechápeme my. Pokud i ředitel ví o nekalých praktikách některých obchodních zástupců, neměl by snad sankci odpustit? "Zákazník to vnímá jako sankci, my to vnímáme v podstatě jako úhradu nákladů," prohlásil Los. Nicméně případ prý prověří. Posléze však sdělil: "Nevidím tam pochybení ani na straně společnosti, ani na straně konkrétního zaměstnance."

Na trhu přituhuje, případ není ojedinělý

Případ pana Grody není ojedinělý. Při čekání na pana ředitele jsme na chodbě potkali další zákazníky společnosti SVT Group. A spokojení rozhodně nebyli. "Ano, řešili jsme na firmě problém, falešně podepsané smlouvy, a myslím si, že nejsme jediní," řekl nám zákazník společnosti.

A co na to pan ředitel? "Obchodníci občas používají různé metody, protože na trhu výrazně přituhuje, zpětnou vazbou se nám dostává, že zákazníci jsou mnohdy, neříkám uvedeni v omyl, ale prostě je jim vykládáno něco trošku jiného, než je potom skutečnost," uvedl Los. "Na druhé straně zákazník je svéprávný, plnoletý, není zbaven právní způsobilosti, tudíž si myslím, že by každý měl vědět co podepisuje a především by zákazníci neměli podepisovat něco na koleně. To je základ všeho," poznamenal nám ředitel společnosti.

V tom má pan ředitel pravdu. Základem všeho je skutečně dobře číst, než cokoli podepíšete.

Pokutu SVT Group odpustí s podmínkou

A s jakým výsledkem ředitel společnosti případ prošetřil? Zeptali jsme se a obdrželi stručný e-mail: "V těchto dnech odchází zákazníkovi dopis, ve kterém mu navrhujeme vyřešení jeho zákaznického požadavku." Bližší informace naší redakci nesdělil.

A tak jsme doufali, že sankce budou odpuštěny. Omyl, návrh byl úplně jiný. Pokud pan Groda bude dva roky zákazníkem SVT Group, smluvní pokutu společnost nebude vymáhat. "Dnes už bych určitě nejednal tak hloupě, jako jsem jednal v tom prvním případě a doufám, že můj případ poslouží ostatním alespoň jako varování," upozornil na závěr zklamaný zákazník.

Zapamatujte si

Pokud vás navštíví obchodní zástupce s nabídkou levnější dodávky elektřiny, buďte opatrní. Ověřte si totožnost osoby i to, jakou společnost zastupuje. A neváhejte potvrdit si jeho informace na kontaktní lince společnosti.