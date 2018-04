Souhlas s nabídkou po telefonu může přijít pěkně draho

Takovou zkušenost má Radovan Marin. Dováží do Česka srbské víno, destiláty a další místní výrobky a u nás je prodává prostřednictvím e-shopu. Asi před měsícem mu zavolali z firmy Future Business s výhodnou nabídkou prezentace jeho firmy v internetovém magazínu. Zatímco jindy prý stojí uveřejnění článku dvacet osm tisíc, pan Marin jej bude mít pouze za šest tisíc na rok. Požádal o zaslání nabídky e-mailem a slečna na druhém konci drátu nabídla zaslání materiálů prostřednictvím kurýra.

Místo nabídky firma poslala smlouvu

Za čtyři dny doručovatel dorazil. Při předávání zásilky chtěl občanský průkaz i razítko firmy, což je jistě obvyklý a standardní postup. A pak už jen podpis na předávací protokol. "Vůbec jsem si nevšiml, že mezitím kurýr obálku otevřel a dal mi podepsat smlouvu, která byla uvnitř obálky, nikoli jen potvrzení o předání zásilky," popsal další vývoj událostí pan Marin.

A co vlastně pan Marin podepsal? Smlouvu o prezentaci své firmy na webových stránkách společnosti Future Business za cenu šest tisíc korun. Jakmile zjistil svůj omyl, ihned volal doručovateli. Podařilo se mu zásilku vrátit a podepsanou smlouvu stornovat. "Doufám, že tímto má anabáze se společností skončila, ale rád bych varoval ostatní," uzavřel svůj příběh pan Marin.

Future Business jakékoli pochybení odmítá

"Pokud by pan Marin opravdu chtěl zaslat e-mailem podmínky prezentace, případně koncept písemné smlouvy, byly by mu zaslány," sdělila předsedkyně představenstva společnosti Future Business, Simona Mikesková. V opačném případě by je nedostal. Navíc podle Mikeskové mohl pan Marin nahlédnout na firemní webové stránky, na které prý byl odkázán.

Takže to vypadá, že chyba je na straně pana Marina. Nepřečetl si, co podepisuje. Jenže obdobné reklamní prezentace nabízejí i další firmy a podobně překvapených a zklamaných zákazníků je více.

Smlouvu nepodepsala, přesto zaplatila

Potvrzuje to i případ Jany Kubíčkové, majitelky e-shopu. S nabídkou prezentace jejího e-shopu na webových stránkách ji telefonicky oslovila pracovnice jiné společnosti. Krátce nato obdržela podnikatelka i návrh textu, kterým chtěla společnost její e-shop prezentovat.

"Obsah článku byl ale naprosto katastrofální, pod něco takového bych se nikdy nepodepsala. To by nebyla reklama, ale ostuda," říká majitelka e-shopu. A totéž sdělila i pracovnici společnosti, která článek zaslala. Zároveň navrhla, že pokud článek opraví a budou v něm opravdu hodnotné informace, na spolupráci se domluví.

Společnost ale článek neopravila a ihned ho uveřejnila. Paní Kubíčkové zaslala fakturu a poté i několik výzev k zaplacení. Poslední výzva byla dokonce od vymahačské agentury. A tak paní Kubíčková raději požadovanou částku 3 600 korun + DPH zaplatila. Podle advokáta to ale byla chyba.

"Paní Kubíčková neuzavřela žádnou platnou smlouvu a společnost částku vymáhá neoprávněně," vysvětlil advokát Pavel Nastis. "Doporučuji paní Kubíčkové, aby zaplacenou částku vymáhala po společnosti zpět, a to kvůli bezdůvodnému obohacení," radí.

Zapamatujte si: