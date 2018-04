Je to letadlo, varuje čtenář před nabídkami práce na doma

Odpověď přišla téměř obratem: hledají se zájemci pro vykonávání jednoduché manuální činnosti, která nezabere víc jak dvě hodiny práce denně. Podrobné instrukce a materiál obdržte poštou. Měsíční výdělek může dosahovat až 11 tisíc korun, a proto je práce vhodná spíše jako přivýdělek.

Přivýdělek za 11 tisíc měsíčně? Tak to je opravdu slušné. Pan Wojna tedy odpověděl, že má o práci zájem. Jedinou podmínkou bylo zaplatit 490 korun za zaslání podkladů.

„Přišlo mi to sice divné, že já chci práci, abych si vydělal, a mám nejdřív zaplatit, ale pak jsem si řekl, že to je asi záloha na odběr zboží a podrobné manuály k práci,“ říká Petr Wojna. A 490 korun tedy zaplatil. Podklady opravdu dorazily, ovšem úplně jiné, než čekal. Místo součástek pro montáž kuličkových per jen další nabídky na práci z domu od slovenské agentury Fox.

„Když jsem nabídku prolistoval, zjistil jsem, že abych mohl skládat kuličková pera, mám znovu zaplatit, tentokrát třicet eur. Asi proto se firma jmenuje Fox, opravdu je to lišák,“ vylíčil pan Wojna. Další peníze už nebyl ochoten platit, a vnímal celou věc jako podvod. Podal trestní oznámení a firmě zaslal e-mail, že od smlouvy odstupuje. „Laskavě si pročtěte celý náš web včetně obchodních a dodacích podmínek,“ zněla odpověď.

Odstoupit od smlouvy nelze, tvrdí firma

V obchodních podmínkách je skutečně napsáno, že předmětem prodeje je publikace slovenské firmy – Agentury Fox. A také, že publikaci nelze vrátit z důvodu již přečtených a využitých informací a proto je prodávána bez možnosti jakéhokoliv práva na vrácení platby.

S tím ale právníci nesouhlasí. Podle nich má pan Wojna na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu nárok a firma je povinna mu peníze vrátit. V zákoně sice existuje výjimka, kdy od smlouvy odstoupit nelze, to se ale týká dodávky novin, periodik a časopisů.

„V tomto případě se nejedná se o časopis, nejedná se o periodikum, je to obyčejná brožura, kupující má tedy stejně jako při každém nákupu přes internet právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu,“ vysvětluje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Ani argument již přečtených a využitých informací nemá žádnou oporu v zákoně.

Jde o klamavou obchodní praktiku, říká ČOI

„Pokud prodávající odpírá možnost odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, porušuje zákon a tento konkrétní případ můžeme vyhodnotit jako klamavou obchodní praktiku. Na základě vašeho podnětu se tím Česká obchodní inspekce bude zabývat a u webového portálu provede kontrolu,“ slíbil mluvčí ČOI.

Za klamavou obchodní praktiku lze ze zákona uložit sankci až do výše pěti milionů korun a navíc může Česká obchodní inspekce také podat návrh živnostenskému úřadu na odebrání živnostenského oprávnění.

Šitím zajíčků si vyděláte 60 eur denně

Nabídky na práci jsou opravdu zajímavé, například vyráběním medvídků si můžete denně vydělat až 54 eur. Za dinosaury dostanete 50 eur a za milé domácí zajíčky dokonce 60 eur. Nevěříte? To skutečně stojí v nabídkách agentury Fox. Firma dokonce v letácích tvrdí, že objednávka je písemnou garancí odběru. Má to ovšem malý háček, pokud o práci máte zájem, musíte zaplatit, za zajíčky 300 korun, za dinosaury 400.

O případ se začali zajímat redaktoři Černých ovcí. Byli zvědaví, zda se dá tímto způsobem opravdu vydělat. A protože pan Wojna měl zájem o montáž kuličkových per, poslali objednávku a zaplatili slovenské agentuře Fox 400 korun, přesně podle pokynů, které pan Wojna dostal. Jenže jak to vypadá, redakce o čtyři stovky přišla. Do dnešního dne nepřišlo vůbec nic a firma nereaguje ani na urgence.

Podobné nabídky již v minulých letech

Že vám to něco připomíná? Máte pravdu. Podobnou reportáž vysílaly Černé ovce před dvěma lety. Tehdy stejně jako dnes nabízel práci z domu Tomáš Velcl. Malý rozdíl zde ale je. Tehdejší zájemce o práci Milan Sobek reagoval na inzerát plnění obálek. A zaplatil ne 490, ale 790 korun. Za to dostal návod, a podle něj si měl sám zadat inzerát typu nabízíme práci z domu, chtít po zájemcích, kteří se ozvou, obálku se známkou a s adresou. Do obálky pak vložit propagační list firmy a obálky poslat zpět firmě. Za každou takto odevzdanou obálku pak měl dostat 4,90 korun. Pokud bude obálek více než 100, pak dokonce 9,90 korun.

V propagačním listě je ale pouze vyjmenovaná nabídka práce, od psaní dopisů až po výrobu plyšových medvídků. Bližší informace firma pošle – za dvě stovky. I tehdy Tomáš Velcl odmítal uznat odstoupení od smlouvy. Po natáčení reportáže panu Sobkovi slíbil vrátit pět set, 290 korun je prý stornopoplatek.

Firma, která nabízí práci z domova, tedy mění své obchodní praktiky.

Podvedených zájemců o práci je více

Podle internetových diskusí pan Wojna není jediný, který žádnou práci nedostal (diskuse zde).

Například uživatelka PODěl píše: „No tak jsem další, která se nachytala, tomu dotyčnému přeji ať shnije v pekle…, nechápu, jak tohle někdo může udělat,nemám ani na chleba a ještě mě osolí o poslední Love.“

„Bohužel jsem si tyto řádky přečetla až teď. A naletěla jsem.“ stěžuje si Lenka Tycarová.

O 750 korun přišla i Dagmar Libicherová. „Myslela jsem si, že jde o poctivou práci, když se v nabídce psalo, že nejde o podvod. Nenapadlo mě, že v takových nabídkách může někdo z lidí, kteří hledají práci, ještě vysát další peníze.“

„Bylo by dobré, kdyby se přihlásili další podvedení a podali bychom společnou žalobu, protože to jsou podle mě zloději,“ shrnuje Petr Wojna.

Rady pro vás:

Pokud někdo hledá pracovní sílu, ať už na plný pracovní úvazek nebo dohodu, nikdy po vás nebude žádat poplatky předem. Bude vás chtít poznat, aby věděl, s kým spolupracuje, a výplata odměny nebude spojena se splněním dalších podmínek.

Podle čeho se dá orientovat a vyhnout se tak nepříjemné zkušenosti s podvodnou nabídkou práce? Je vhodné zaměřit se především na tyto čtyři varovné signály:

Myslete na to, že nic není zadarmo a málo práce nikdo nadstandardně neohodnotí. Pokud inzerent slibuje vysoké výdělky za pouhých pár hodin práce denně či týdně, pravděpodobně se nebude jednat o spolehlivou nabídku.

Obezřetnost je na místě, pokud zprostředkovatel nebo inzerující osoba neuvádí důležité údaje jako je název společnosti či jméno fyzické osoby, identifikační číslo (IČ) a další kontaktní údaje.

Zpozorněte, pokud je vám práce nabízena, aniž by druhou stranu zajímaly bližší informace o vás, vašich pracovních zkušenostech, časových možnostech atd.

Významným varovným signálem je vyžadování jakékoli platby předem. Někteří nekorektní inzerenti chtějí, aby zájemci volali na vysoce zpoplatněné linky nebo zasílali drahé SMS zprávy. Žadatelům o práci sdělí, že provolaná částka jim bude vrácena s první výplatou. Obdobnou praktikou je žádání úhrady za takzvaný rozhodovací balíček či objednávku registrační sady. Poplatky se mohou pohybovat v různé výši, může se jednat o 50 korun, ale i čtyři tisíce korun. Poplatek může být odůvodněn například jako náklady na tisk či odesílání materiálů. Inzerenti většinou argumentují tím, že platbou jim dokážete, že svůj zájem myslíte vážně.

zdroj: dTest