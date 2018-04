Nabízejí vám lichvu? Co na to říká právník

Co je či není lichva?

Lichvu upravuje trestní zákon v § 253, kde se uvádí,

„(1) Kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.



(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 značný prospěch.“

Zda by se v konkrétním případě jednalo či nejednalo o lichvu by bylo otázkou posouzení, značným prospěchem se rozumí částka 500 tis. korun.

Co vyjadřuje zkratka RPSN?

RPSN je upravena v zákoně č. 321/2001 sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. (dále jen „Zákon“) – je to roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr. Smyslem existence RPSN je ochrana spotřebitele, aby tento byl jednoduše informován o „finanční náročnosti konkrétního produktu“ a mohl tak snáze jednotlivé produkty a jejich výhodnost porovnat.

Co následuje, pokud RPSN není uvedena ve smlouvě?

RPSN musí být ve smlouvě, kterou se sjednává spotřebitelský úvěr, pokud v ní není uveden, pak „pokládá se spotřebitelský úvěr za úvěr úročený ve výši diskontní sazby platné v době uzavření smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, uveřejněné pro příslušné období Českou národní bankou; ujednání o jiných platbách na spotřebitelský úvěr se stávají neplatnými, to vše s účinností ode dne, kdy spotřebitel tuto skutečnost uplatní u věřitele“. K tomu viz. § 4 odst. 2 písm. a) a § 6 Zákona

Může mě někdo nutit odpracovat závazek? Např. prodejem půjček, abych mohl ze získaných provizí splatit svůj dluh?

Platná právní úprava pochopitelně nic takového neupravuje, nicméně obecně asi nelze vyloučit, aby byla uzavřena dohoda, jejíž obsahem by byl závazek dlužníka v případě neuhrazení dluhu provést konkrétní práce. Takový závazek by však musel být dostatečně přesně specifikován, aby v případě sporu mohlo být rozhodnuto o jeho vykonatelnosti. Rovněž tak by se muselo jednat o závazek, který by nebyl v rozporu s jinými obecně závaznými právními předpisy a s dobrými mravy.

Může po mně firma požadovat rodné číslo po telefonu?

Pokud požaduje rodné číslo subjekt, který poskytuje půjčky, s největší pravděpodobností pak důvodem bude snaha získat o takovéto osobě dostatek informací o tom, zda má či nemá jinde další dluhy. Otázkou pak samozřejmě zůstává, jakým způsobem takovýto subjekt s jemu poskytnutým rodným číslem naloží. Obecně pochopitelně není vhodné rodné číslo při telefonickém kontaktu poskytovat, při telefonickém rozhovoru navíc vždy může být otázkou identifikace druhé strany. Běžný postup při jakémkoliv jednání o poskytnutí půjčky by mělo být osobní jednání a poskytovat jakékoliv údaje poté, co je sděleno, jaké údaje poskytovatel půjčky vyžaduje, proč a jak s nimi bude naloženo. Každý, kdo navíc z jakéhokoliv důvodu shromažďuje osobní údaje, je povinen s těmito nakládat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Je rodné číslo zneužitelné?

Rodné číslo je pochopitelně zneužitelné s ohledem na skutečnost, že jeho pomocí je konkrétní osoba nezaměnitelně identifikována a pomocí rodného čísla lze získávat další údaje. Rodné číslo lze použít pro případnou trestnou činnost – konkrétní osoba nemusí vědět, že jsou jejím jménem činěny konkrétní právní úkony.

Lze jako záruku požadovat blankosměnku? Kdy a jak je zneužitelná?

Za jakoukoliv půjčku připadá v úvahu ručení, které je možné více způsoby. Ručení pomocí směnky je jedním z nich, tedy i blankosměnkou. V takovém případě je pak třeba dbát na to, aby bylo při vystavení směnky řádně dohodnuto, za jakých podmínek bude směnka vyplněna, k tomu lze odkázat na § 10 zákona č. 191/1950 Sb., který uvádí, že „Nebyla-li směnka, která byla při vydání neúplná, vyplněna tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli směnky, že tato ujednání nebyla dodržena, ledaže majitel nabyl směnky ve zlé víře anebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí.“

V čem je jednodušší a rychlejší uplatnění směnky?

Jednoduchost a rychlost spočívá v tom, že obecně je rychlejší soudní řízení o vydání směnečného platebního rozkazu, protože směnečné právo je více formální a námitky, které by bylo možné v běžném soudním řízení uplatnit, nepřipadají v úvahu – posuzuje se prakticky jen perfektnost směnky a směnečný dlužník může uplatnit jen omezený okruh námitek v čase, neuplatněnou námitku nelze uplatňovat dodatečně. Z tohoto pohledu je směnka výhodná pro věřitele, pochopitelně tehdy, pokud splňuje formální náležitosti. Nicméně pokud směnka není po formální stránce v pořádku, nebrání to věřiteli, aby neuplatňoval svá práva v běžném soudním řízení.

Za jakých podmínek může být vykonána exekuce?

Podmínkou pro exekuci je vykonatelný titul – pravomocný rozsudek, pravomocný platební rozkaz, pravomocný směnečný platební rozkaz. Následně věřitel může dát, neplní-li dlužník svoji povinnost dobrovolně, návrh na nařízení exekuce, což fakticky znamená, že soud nařídí exekuci a ustanoví exekutora, který zajistí majetek dlužníka za účelem uhrazení pohledávky.

Co musí obsahovat smlouva o půjčce?

Speciální právní úpravou je zákon č. 321/2001 sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.

Náležitosti smlouvy o spotřebitelském úvěru podle výše uvedeného zákona upravuje jeho § 4, kde se uvádí

(1) Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí být uzavřena písemně. Jedno vyhotovení smlouvy musí obdržet spotřebitel.



(2) Smlouva, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, musí obsahovat také

a) stanovení roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr způsobem uvedeným v příloze tohoto zákona,

b) stanovení podmínek, za kterých může být roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr upravena a které nesmí být závislé pouze na vůli věřitele,

c) stanovení maximální výše spotřebitelského úvěru, stanovení výše jednotlivých splátek, jejich počtu a přesného časového rozvržení,

d) stanovení jednotlivých plateb, včetně těch, které jsou uvedeny v § 2 písm. a) bodech 1 až 5, budou-li placeny spolu se spotřebitelským úvěrem; pokud jednotlivé platby nelze přesně stanovit, musí být uveden způsob jejich výpočtu,

e) závazek věřitele informovat spotřebitele v průběhu plnění smlouvy o všech změnách roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr,

f) u smluv, ve kterých se sjednává koupě najaté věci, výši spotřebitelského úvěru,

g) ustanovení o právu na splacení spotřebitelského úvěru před stanovenou lhůtou (§ 11),

h) podmínky, za kterých lze předčasně ukončit smluvní vztah,

i) způsob placení.

Text byl připraven ve spolupráci s ePravo.cz