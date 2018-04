Nabízejí vám lichvu, nebo férový úrok?

Kdo je tedy lichvář? Socialistická učebnice dějepisu si k jeho zobrazení vybrala antickou bustu chlapíka obtloustlé tváře s potměšilým výrazem. Honoré de Balzac ho popsal coby lidskou stvůru...

Ten dnešní může mít třeba kravatu, drahý oblek a uhlazené vystupování, nebo odřenou koženou bundu a roztrhané džíny. Na vzhledu nezáleží. Důležité je, že – volně přeloženo ze zákona – zneužívá něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti či rozrušení a půjčí mu za „cenu“, která je v hrubém nepoměru k půjčené hodnotě, tedy za úrok, který výrazně převyšuje

sazby obvyklé na peněžním trhu.

Kolik procent už je lichva, zákon nestanoví

Protože však zákon nestanoví, jak vysoké úroky musí být, aby byly „v hrubém nepoměru k hodnotě“, tedy lichvářské, posuzuje se případ od případu. „Výši úroků občanský zákoník neupravuje ani neomezuje, ale pokud by se pohybovala výrazně nad běžnými úrokovými sazbami užívanými v obchodním styku, šlo by o jednání, které by bylo contra bonos mores, tedy v rozporu s dobrými mravy.

Toto pravidlo má nicméně pouze morální charakter,“ vysvětluje Vladimír Baloun z Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. Ke známým případům lichvy spojené navíc s takzvaným úžernictvím, tedy vymáháním peněz silou, patří lichvářství mezi sociálně slabými Romy v ústecké Matiční ulici. Aby byla půjčka posouzena jako lichva, je důležitý právě moment nátlaku či zneužití svízelné situace toho, kdo o peníze žádá. Pokud si půjdete půjčit, aby vaše děti měly co jíst, neskončily v zimě na ulici a nemusely chodit bosy, půjde s největší pravděpodobností o lichvu. Upíšete se totiž k úroku, který pro vás bude zničující a jen prohloubí vaši finanční krizi.

Můžete si například půjčit peníze se stoprocentním úrokem, ale s plným vědomím, protože víte, že vám během krátké doby vydělají ještě víc. Například potřebujete sto tisíc korun na rozestavěnou nemovitost, chybí vám totiž do konečné potřebné sumy 2 miliony korun. Dům pak během několika měsíců již hotový prodáte za 2,7 milionu korun. Když namísto půjčené stovky tisíc vrátíte dvě stě, přesto váš zisk z prodeje bude stále půlmilionový. Úrok je to sice „nemravný“, ale přistoupili jste na něj s chladnou hlavou a plným vědomím.

Jak se bránit proti lichvě?

Zvítězit nad lichvářem jde v praxi těžko, teoreticky se lze dovolat pomoci u soudu. „Pokud soud uzná, že zásada dobrých mravů byla porušena, pak se ten, kdo byl poškozen, může domáhat náhrady za vzniklou škodu. Zlý úmysl však musí u soudu prokázat poškozený: důkazem může být například smlouva o půjčce, v níž jsou úroky stanoveny neúměrně vysoko, protože už v době uzavírání smlouvy mohl poškozený její obsah vnímat jako porušení dobrých mravů,“ sděluje Vladimír Baloun.