Nabízí vám vaše banka opravdu všechno co může?

Mnohokrát jste již měli šanci posoudit, jak je na tom vaše banka ve chvíli, kdy byla hodnocena jedna nebo více jejích služeb. Doposud jste však neměli možnost zjistit, jaké má nedostatky z globálního pohledu na bankovní služby. Přitom není těžké se setkat hned s několika bankami z desítky našich největších, jejichž klienti mohou trpět nedostatkem úplně základních produktů.

Neváhejte proto a využijte nyní této příležitostí k přehodnocení názoru na banku, která spravuje vaše finance. K posouzení šíře nabídky služeb vám nyní nabízíme pohled na všech deset největších tuzemských bank.

Služby, které vám příslušná banka nenabídne, jsou:

Citibank

hypotéka

Homebanking pro fyzické osoby

revolvingový termínovaný účet

studentské konto

charge karta

internetová platební karta

bezplatná telefonní linka

Pokud si zakládáte na tom, aby šíře služeb banky, která bude spravovat vaše finance, byla co největší, pak se z tohoto pohledu jeví Citibank komplexně jako velice nevýhodná.

GE Capital Bank

kreditní karta

charge karta

vlastní podílové fondy

pravidelné investování do podílových fondů

bezpečnostní schránka

Ani rozpětí nabídky GE Capital Bank není zrovna největší. Investičně jste lehce omezeni, cennosti, aby jste si zašili doma do slamníku a kreditní karta je pouze snem.

Union banka

kreditní karta

charge karta

hypotéka

vlastní podílové fondy

pravidelné investování do podílových fondů

Také Union banka se řadí mezi finanční ústavy se slabší nabídku služeb. Především nemožnost získání hypotéky či kreditní karty se jeví jako základní nedostatky.

Živnostenská banka

Studentské konto

Internetová platební karta

bezpečnostní schránka

GSM bankovnictví

homebanking pro fyzické osoby

Je zřejmé, že klient Živnostenské banky je omezen ve výběru kanálu přímého bankovnictví. Navíc nemožnost úschovy cenností do bezpečnostní schránky může být pro mnohého klienta dosti zásadní.

Raiffeisenbank

kreditní karta

charge karta

studentské konto

internetová karta

Pokud hodláte čerpat úvěr na základě kreditní karty nebo využívat výhod, které skýtají studentské produkty, pak radši zvolte jinou banku. Raiffeisenbank vám tyto dnes již tak běžné služby totiž nenabídne.

ČSOB

kreditní karta

charge karta

internetová karta

Je smutné, že se u tak velké banky, kterou ČSOB beze sporu je, dosud nesetkáme s kreditní kartou v pravém slova smyslu. Ani klienti, kteří rádi nakupují zboží či služby na internetu s pocitem bezpečí, si zde nepřijdou na své.

HVB Bank

GSM bankovnictví

Homebanking pro fyzické osoby

Studentské konto

Pokud nejste vy ani vaše děti studenty a nevadí vám menším omezení volby cesty pro ovládání běžného účtu na dálku, pak si na škálu služeb této banky rozhodně nemůžete stěžovat.

Komerční banka

GSM bankovnictví

charge karta

Stejně jako mnohé překvapilo, že ČSOB nenabízí kreditní kartu, pak podobným způsobem může na mnohé zapůsobit neexistence GSM bankovnictví u Komerční banky. Navíc, movitější klienty jistě mrzí i nedostatek v podobě charge karty. Nicméně, přesto můžeme Komerční banku zařadit mezi banky s opravdu širokou vrstvou služeb.

eBanka

kreditní karta

Kreditní karta je jediným podstatným nedostatkem eBanky, která vám však místo ní nabídne například svou speciální Charge kartu. Jinak je zřejmé, že pro nabídku eBanky již lze použít slovo komplexní.

Česká spořitelna

Homebanking pro fyzické osoby

Česká spořitelna je, co se týče komplexnosti nabídky služeb, opravdovou jedničkou. Pokud zakládáte své požadavky na banku na maximální nabídce jejích služeb, pak právě pro vás je Česká spořitelna tou správnou volbou.

Až na minimální výjimky lze vyslovit pravidlo, které je zřejmé. Čím větší banka, tím větší škála služeb. Opravdu pozitivní výjimkou je eBanka, která ovšem na komplexnosti služeb zakládá jednu ze svých filozofií.

Maximální nabídka služeb samozřejmě není rozhodujícím kritériem pro každého. Velká část klientů, kteří si hodlají vybrat finanční instituci pro správu svých peněz, je předem přesvědčena o tom, že bude v budoucnu využívat pouze omezenou škálu služeb. Potom je pochopitelně účelnější založit výběr banky na vzájemném porovnání vybraných služeb mezi jednotlivými bankami.

Víte ale jistě, zda nebudete chtít v budoucnu využívat další bankovní produkty? Možná chcete namítnout, že pak není problém změnit banku, ale to je chyba. Nejen, že vás to bude stát všechny možné poplatky, spojené se zrušením starého a otevřením nového účtu a s tím spojených nástrojů, ale navíc se připravíte o finanční historii. A to je škoda, protože tu banky berou v potaz při poskytování úvěrových produktů. Vybíráte-li si proto banku, dívejte se na věc také z tohoto pohledu. Správným výběrem banky totiž ušetříte nejen peníze, ale i čas.