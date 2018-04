Nabízíme lidi, kteří chtějí pracovat

„Naši klienti jsou často kvalifikovaní, fyzicky zdatní a chtějí se uplatnit,“ říká pracovní manažer Petr Soukup.

Kdo vaše služby využívá?

Projektu Vstup, který jsme zahájili, se může zúčastnit každý, kdo se při hledání práce cítí sociálně znevýhodněn. Našimi klienty jsou lidé, kteří mají aspoň dvě sociální znevýhodnění či kombinaci sociálního a zdravotního znevýhodnění.

Jaké máte výsledky?

Už nějakou dobu jsme zapojeni do projektu Aktivizace. Příjemcem a rozdělovatelem peněz je Centrum sociálních služeb Praha. Jednotliví partneři nám posílají klienty, o kterých usoudí, že jsou schopni pracovat. Předtím se připravují v rámci tréninkového zaměstnávání. Nacházet jim práci se nám daří. Projekt Vstup teprve začíná. Klienti jsou v přípravné fázi, chodí na schůzky s naším personalistou, který je prověřuje. Posíláme je také na kurzy a rekvalifikace. Zaměstnavatel má jistotu, že mu nabízíme člověka, který chce pracovat.

Je těžké najít práci někomu, kdo má zápis v trestním rejstříku?

Závisí to na komunikaci se zaměstnavatelem. Je třeba mu popsat příběh uchazeče, vysvětlit všechny okolnosti. Zaměstnavatel pak má chuť to s takovým člověkem zkusit. Jakmile o něm nechce nic vědět, šance jsou omezené.

Přesto - proč by si měla firma vybrat mezi uchazeči toho, kdo byl odsouzen za trestný čin? Výhodou lidí se zápisem v rejstříku je, že mají obvykle velkou motivaci. Uvědomují si ten škraloup a chtějí pracovat. Navíc jsou často kvalifikovaní a fyzicky zdatní. Když už je zaměstnavatel vezme, je s nimi většinou spokojen.

Práci hledáte klientovi sami. Vyžadujete po něm také nějakou aktivitu?

Musí spolupracovat s personalistou, například si obstarat všechny potřebné dokumenty. Klienti většinou nemají zápočtové listy z předchozích zaměstnání, potřebují hygienický průkaz a podobně. To všechno by si měli vyjednat sami. Musí také třeba přinést výpis z rejstříku trestů. Pracovní pozici jim pak už hledáme my.