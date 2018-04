Nábor Jak se v Česku „loví“ experti

Kdo by nechtěl mít ve firmě nejlepší odborníky? Jejich hledání však není snadné. Pomoci mohou specialisté z personálních agentur, kteří profesionály najdou a zlákají do vašich řad.

Říká se jim lovci mozků, anglicky lovci hlav - headhunters. Hledají špičkové odborníky v různých odvětvích. Jde hlavně o obsazení specializovaných pozic, u kterých je na pracovním trhu stálý nedostatek vhodných lidí. Tady inzerce v tisku moc nezabírá, proto je potřeba odborníky oslovit aktivně. Nahození headhunterovy „udičky“ vypadá asi takto: zavolá vám na pracoviště a pokusí se vás zlákat ke schůzce ohledně zajímavé pracovní nabídky. Se žádostí o pomoc se na headhuntery obracejí zaměstnavatelé, kteří kvalitní lidi často neúspěšně shánějí i řadu měsíců. Nejlepší „lovce“ si personální agentury hýčkají a hlavně dobře platí.

Přítel na telefonu

Manažer Martin Klčo z Orlové, který pracuje v ostravské firmě ST Consult jako úspěšný expert na finančnictví, si už zvykl, že mu občas zazvoní telefon a někdo jej přesvědčuje ke schůzce ohledně výhodné pracovní nabídky. „Ti lidé o mně mají zjištěných hodně údajů a samozřejmě mě lákají na vyšší plat a výhodnější pracovní podmínky. V naší sféře je přetahování zaměstnanců docela běžný jev, takže už jsem si na tyto telefonáty zvykl,“ říká Klčo. „Pokaždé však slušně odmítnu. Jednak chci zůstat loajální k firmě, která mi všemožně vychází vstříc, jednak mám ve své profesi dlouhodobé plány jak dál, a ta není o momentálním ,nahrabání‘ peněz. Vedení firmy mi umožňuje tyto plány naplňovat, a ovlivňovat tak chod společnosti, proto se zlákat nedám.“

Headhunter musí mít obrovský přehled

Ne všechny poradenské společnosti se na vyhledávání špičkových odborníků specializují. Lovci hlav z větších společností mají výhodu v tom, že jim oslovený člověk více důvěřuje, jméno známé firmy pro něj znamená záruku solidnosti. Alice Dolanská, studující andragogiku a personální řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, si také vyzkoušela, co je to být headhunterem. A jak sama říká, být úspěšným lovcem hlav není nic jednoduchého.

Málokterá firma totiž dokáže sama přesně popsat, jakého člověka vlastně hledá. „Je na nás, abychom to vhodnými otázkami zjistili. Většina konzultantů má svého asistenta. Ten na základě požadavku zákazníka a popisu pracovního místa, které je potřeba obsadit, odvodí, v jaké oblasti trhu hledat. Musí mít perfektně přečtený trh a zmapovaná data o lidech na jednotlivých pozicích, sledovat profesní organizace, a připravit tak konzultantovi podklady, kde bude nejvhodnější ,lovit‘,“ uvádí Dolanská. Samozřejmě, že pokud jde třeba o firmu působící v telekomunikacích, dostane zakázku konzultant, který oblast nejlépe zná.

Postupy „lovu“ si hledači přísně střeží

„Vytipovaného odborníka jsme nejdříve oslovili telefonicky a snažili se s ním domluvit schůzku. Využívá se řada způsobů, jak se k dotyčnému dostat, ale návod na to už si ,lovec‘ přísně střeží. Každá firma na to také má své vlastní pokyny,“ říká Alice Dolanská. Záleží hlavně na dobrém odhadu, intelektu, na tom, jaký má personální poradce přehled a kolik má kontaktů. V cizině se tito lidé rádi pohybují na různých společenských akcích, chodí hrát golf nebo se zúčastní podobných činností, které vyhledávají zámožnější vrstvy. V Česku to ještě tak běžné není.

„V každé oblasti pracovního trhu je to jiné. Není lehké špičkového zaměstnance nějaké firmy přesvědčit, aby přešel jinam, byť za výhodnějších podmínek. Někteří nedůvěřují a obávají se, zda nejde o podvod, jiní se odmítají stěhovat, i když je jim nabízena zajímavější práce a lepší finanční ohodnocení. Někdy jim vadí, že nedostanou služební vůz nebo neumějí jazyky, což ve velké míře poptávající firmy vyžadují,“ dodává Alice Dolanská.

Přetahování napomáhá mobilitě

Co se však stane, pokud vše vyjde, dotyčný odborník se na udičku chytí, ale klient po čase zjistí, že to není ten pravý člověk, kterého do svého týmu hledal? Mezi personálními agenturami a zákazníkem existují různé dohody a smlouvy, které počítají i se zárukou. I když to zní trochu netradičně, nalezeného odborníka lze „reklamovat“ a popřípadě i „vrátit“.

Jisté je, že profese hledačů talentů přispívá k rozčeření českého pracovního trhu. Podle personální poradkyně Hany Špačkové z Olomouce napomáhá větší mobilitě a kladně ovlivňuje kvalitu řízení ve firmách a společnostech. „Pokud poradci nevyužívají podvodných praktik a neslibují, v touze získat experta pro svého klienta, věci nad rámec možností, je dobře, že lovení mozků existuje,“ konstatuje Špačková.

***

Když vás osloví „lovec“

* schůzce se nevyhýbejte, alespoň zjistíte svou cenu na trhu práce

* ověřte si co nejvíce informací o agentuře, kterou headhunter zastupuje

* ve své domácí firmě o nabídce nikomu neříkejte

* dopřejte si na rozhodnutí o změně místa dostatek času, když headhunter bude naléhat, ukončete s ním jednání

Návod na úspěšný „lov“ talentů si každý headhunter přísně střeží. Jejich zbraní je však hlavně dobrý odhad a síť kontaktů.

O autorovi| JANA PAŠTIKOVÁ Autorka je spolupracovnicí redakce