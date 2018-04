Nadprůměrné platy a lákavé benefity. Jak se žije v pražském Skypu

Iva Toužimská má ve Skypu na starosti nábory nových lidí a jejich uvedení do týmu. Za poslední tři roky se počet zaměstnanců v pražské pobočce zvýšil ze 40 na 250. „Praha je ideální místo, inženýři z celého světa se sem rádi stěhují, takže v americké centrále bylo rozhodnuto, že se budeme i letos dál rozšiřovat,“ říká.

V čem je právě Praha tak atraktivní?

Je v srdci Evropy a dá se odtud snadno létat do všech našich poboček v Evropě. Praha je také atraktivní místo pro život, životní náklady zde nejsou tak vysoké jako například v jiných světových metropolích.

Iva Toužimská Narodila se v Příbrami, vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci a Trenčínskou univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíně.

Ještě před tím strávila dva roky na Australian College of Travel&Tourism Management.

Osm let žila v zahraničí a sbírala zkušenosti v různých odvětvích.

Několik let pracovala v headhunterské společnosti Apix consultants Ltd. v Berlíně, kde vyhledávala talenty do start-upových firem.

Od loňského roku pracuje jako recruiter ve společnosti Skype v Praze.

Ve volném čase se věnuje józe.

Kolik vývojářů chcete letos přijmout?

Číslo se nedá přesně odhadnout, reagujeme velmi rychle podle potřeb. Počítám zhruba s desítkami lidí. Nová místa vypisujeme stále. Inzerujeme je na našich webových stránkách i na předních pracovních portálech.

Jaký je zájem o práci u vás?

Na jedno volné místo reaguje v průměru 150 uchazečů. Ale zároveň si vhodné kandidáty vyhledáváme sami. Microsoft, pod který Skype patří, má tým takzvaných vyhledávačů talentů, tedy expertů, kteří jsou trénovaní na headhunting. Ti neustále vyhledávají profesionály po celé Evropě a snaží se je přetáhnout k nám. A máme také tipy od našich stávajících zaměstnanců. Motivujeme je, aby nám dali vědět, pokud o někom šikovném vědí.

Jaká práce případné uchazeče v pražském centru čeká?

Dělá se tu všechno, co uživatel vidí na Skypu. Vývojáři si sáhnou na různé projekty, ať už je to údržba stávajících funkcí, nebo vývoj nových. Pracují s těmi nejnovějšími technologiemi a sami mohou ovlivňovat to, co budeme nabízet uživatelům. Stačí přijít s nápadem. Co se týká kariérního růstu, není možné tady „zamrznout“. Pořád se může stoupat výš.

Koho přesně na vývojářské pozice hledáte?

Jsme otevření jak absolventům, tak už odborníkům s praxí, kteří mají potřebné zkušenosti s vývojem softwaru. Nezavíráme dveře nikomu. Vysokoškolský diplom pro nás není prvořadý, máme tu vývojáře, kteří už v prváku na vysoké škole získali zajímavý projekt a ze školy odešli. Nás zajímá, co má dotyčný v životopise.

Může se hodit Nastartujte svoji kariéru. Najděte si práci snů na jobDNES.cz. Vybírejte z aktuálních pracovních nabídek.

A co tam má mít?

Zajímá mě, zda je uchazeč aktivní v „open source“ komunitě, zda pracuje na nějakému sebevzdělání, zda se technologiím věnuje i ve volném čase. Zda má svůj blog, webové stránky, účastní se konferencí. Existují různé internetové stránky, na kterých mohu zjistit, jak je ten kandidát aktivní a zapálený ve své práci. Samozřejmě se podívám na firmu, ve které pracuje, případně pracoval, a zjistím, jak dlouho tam byl a jaké měl kompetence.

Podíváte se i na facebookový profil?

Ano, ale nehledám fotky z večírku. Nemám žádné domněnky, předsudky, protože kvůli nim bych mohla ztratit nějaké vývojářské eso. Jestli má uchazeč růžové vlasy nebo tetování, to je nám úplně jedno. Jde o to, co umí, jak moc ho to baví a jestli chce s námi pracovat. A pak má dveře otevřené.

Uděláte si rešerše, vyberete několik vhodných kandidátů a co následuje?

Dám si s nimi „call“, tedy hovor. Nejlépe videohovor přes Skype. Říkám: když už ho máme, tak ho pojďme využít. Někdy hovor trvá 20 minut, jindy i hodinu. Ptám se na koníčky, na to, co je baví, co mají rádi. Když vím více o jejich osobnosti a životě, lépe se mi s nimi pracuje.

Pak pošlu složky těch, co se mi líbí, manažerovi, pod kterým by případně pracovali. A ten je pozve k nám do kanceláře. Osobní setkání je důležité mimo jiné i z pohledu různých nonverbálních projevů, které o kandidátovi také ledacos prozradí.

Kolik kol celkem má výběrové řízení? A testujete angličtinu?

Zhruba tři až pět kol, čím seniornější kandidát, tím více. Uchazeče testujeme formou jakéhosi domácího úkolu. Psychologické testy neděláme a assessment centrum pouze u pozic, které vyžadují práce s lidmi. Angličtinu si vyzkoušíme tím, že v ní celý pohovor vedeme.

Co můžete nováčkům nabídnout?

Když už se nám uchazeč líbí a vybereme si ho, snažíme se udělat nabídku lukrativní. Uděláme prostě všechno, abychom se domluvili. Platy tu máme velmi dobré, jsou vyšší než ty běžné v oboru informačních technologií, takže jsou motivační. Vývojáři za to na oplátku mají velkou zodpovědnost. Je to náročná práce.

Jaké jsou první dny v práci?

Novým kolegům vysvětlíme, kdo je kdo, představíme personální oddělení, aby věděli, za kým mají jít, ukážeme, kde co je. Funguje tu takzvaný „buddy systém“, takže každý nováček má přiděleného člověka, který se o něj stará, pomáhá mu, řeší problémy. Je tu dobrá firemní kultura, myslím, že se tu lidé cítí dobře. Když se ukáže, že někoho něco opravdu baví, tak se ho snažíme motivovat a na daný úkol ho přeřadíme. Není to tak, že nastoupíte na jednu pozici a na té už zůstanete.

Nadstandardní platy jste už zmínila. Představila byste i firemní benefity?

Fajn určitě je, že máme jídlo a nápoje zadarmo. V ledničkách jsou sendviče, jogurty, salámy, sýry, ovoce, zelenina i sladkosti, na co si vzpomenete. A to si můžete brát kdykoliv a v jakémkoli množství. Máme tu dvě paní, které se nám o to starají, jsou jako maminky. Dokonce nám ráno oloupou ovoce a ve středu nám pravidelně pečou nejrůznější zákusky, to máme totiž „cake day“. A pořád doplňují. Takže, když se někdo zabere do projektu a je tu do pozdního večera, hlady určitě nezůstane.

A co ještě?

Poskytujeme například dovolenou navíc, příspěvky na vzdělávání, flexi pasy. Máme možnost pracovat občas z domova. O dalších benefitech se bude diskutovat. Máme určitě nadstandardní benefity, ale my potřebujeme spokojené a do práce nadšené zaměstnance.

Do Prahy se přestěhovala řada cizinců. V současnosti máte v týmu 29 národností.

Ano, někdy je ta pozice tak specializovaná, že nenajdeme kandidáta v České republice, a tak hledáme po celé Evropě. V současnosti je v týmu zhruba 40 % Čechů, ostatní jsou cizinci. Když pak najdeme odborníka a on je ochoten se přestěhovat, snažíme se mu relokaci maximálně usnadnit. Takže se postaráme o víza, letenky, přes vyhledání vhodného bytu či domu i třeba školy, školky pro děti.

Vnímáte nějaké rozdíly v přístupu k práci u Čechů a cizinců?

Svět IT je opravdu specifický. Vesměs jsou to všechno lidé zapálení do technologií a u nich se ty rozdíly v národnostech stírají. Dříve byl ajťák považován tak trochu za podivína. Ale dnes už je to jiné. Musejí mít nějaké „social skills“, tedy sociální dovednosti. Musejí se umět v týmu prosadit, svou práci prezentovat. Jsou prostě společenštější.