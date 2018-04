Nabourané auto podnikatele

K. Dvořák, Praha



Společné jmění manželů zaniká zánikem jejich manželství. Při vypořádání se vychází z toho, že podíly obou manželů na majetku patřícím do jejich společného jmění jsou stejné. Každý z manželů je oprávněn požadovat, aby bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek. Zároveň je povinen nahradit, co bylo ze společného majetku vynaloženo na jeho ostatní majetek. Stejně tak se vychází z toho, že závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství, jsou povinni manželé splnit rovným dílem. Při vypořádání se přihlédne mimo jiné i k tomu, jak se ten který z manželů zasloužil o nabytí a udržení společného jmění.

To znamená, že se přihlíží k zásluhám jednotlivých manželů na získání společných věcí, ale i k tomu, zda některý z manželů svým nevhodným chováním nepřispěl k tomu, že se společné jmění zmenšilo. Vaše manželka nabourala vozidlo. Tím snížila jeho tržní hodnotu. Na druhé straně je třeba konstatovat, že vozidlo sloužilo celé rodině. Vaše manželka způsobila škodu v důsledku určitého rizika, které je vždy spojeno s provozem motorového vozidla a nevybočuje z běžných mezí jeho provozu. Z tohoto plyne, že na své bývalé manželce nemůžete požadovat, aby k její tíži byla započtena částka, o kterou se cena auta, který jste si koupili na leasing, snížila.