Nábytkář: začínali jsme vyrábět v garáži

Při rozjezdu firmy Hanák Nábytek bylo Stanislavu Hanákovi 48 let. Jeho největším „majetkem“ tehdy bylo odborné vzdělání. Rodinná tradice stolařské výroby sahá u Hanáků až do období před druhou světovou válkou. „Přesto jsme s manželkou začínali v roce 1990 v podstatě z ničeho, bez peněz, a navíc v oboru, kde pro nás bylo pořízení základních strojů nedosažitelné,“ vzpomíná Stanislav Hanák, jak zakládal firmu vyrábějící zejména kuchyně, ale i další bytové vybavení.

Začátky s vyřazenými stroji

Tradiční firma zahájila svou novodobou historii opravdu netradičně - nákupem vyřazených strojů na výrobu tácků a kelímků, pro které se našlo místo v garáži. „Na tuto dílnu si rodina vzala svůj první a poslední úvěr ve výši padesáti tisíc korun a zbytek peněz potřebných na rozjezd jsem si prostě půjčil od kamarádů,“ pokračuje Stanislav Hanák ve vzpomínkách na tvrdé začátky.

Tehdy do firmy přišel jeho syn Stanislav, dcera Ivana, snacha Mirka a zeť Ladislav a začalo se naplno pracovat. „Rodinný kolektiv ,bušil‘ na lisech na tři směny a vydělával peníze na nábytkářské stroje,“ popisuje Hanák. „První opravdový stroj jsme koupili už za měsíc a pak následovaly další a další.“ Souběžně probíhala rekonstrukce části dílny, kterou rodině vrátili v restituci po dědečkovi Josefu Hanákovi.

Drobná řemesla vedle velkých provozů

Za patnáct let vybudovali Hanákovi závod s výrobní plochou 35 tise síc metrů čtverečních, vybavený moderním strojním parkem. Firma tak může ve vlastních provozech vyrábět všechny díly, které se pak používají při sestavování konečného výrobku. „Cením si ale hlavně toho, že se nám od počátku daří skloubit velkosériovou výrobu s řemeslem,“ říká Stanislav Hanák.

Ve firmě jsou provozovny, kde vše odehrává ve vysoké rychlosti - obrábění, sestavování skříněk a pohyby velkého množství dílců a polotovarů mezi jednotlivými operacemi. Hned vedle je řemeslná výroba, frekvenční lisování, ohýbání dřeva či soustružení.

Udeřily záplavy i oheň

I když se daří, všechno může změnit příroda. „Velké záplavy, které nás postihly, znamenaly opravdovou pohromu. Výroba se na dva měsíce zcela zastavila,“ vzpomíná Stanislav Hanák a dodává: „Jako by toho nebylo dost, do základů vyhořel celý výrobní areál.“ S dvojnásobnou živelní katastrofou přišly samozřejmě problémy s financováním výroby, způsobené mimo jiné i chybou v pojištění. Na záplavy se nevztahovalo a po požáru byla pojišťovnou vyplacena kvůli omylu úředníka při uzavírání pojistky pouze polovina částky. To byly opravdové katastrofy, které málem znamenaly konec.

Stanislav Hanák věří, že to, co firmu v těžkých časech udrželo nad vodou a pomohlo projít ohněm, byli lidé, především soudržná rodina, která má rodinnou firmu pod kontrolou a všichni jsou do ní plně zapojeni. „Každý zodpovídá za určitý úsek - od výrobního přes ekonomický, rozvoj investice až po zásobování a expedici,“ vypočítává Hanák. Rodinné jádro se pak opírá o 64 středoškolsky a 14 vysokoškolsky vzdělaných specialistů v nábytkářském oboru. Dnes v rodinné tradici pokračuje Hanákův syn Stanislav Hanák mladší.

Jak na zákazníky?

Snem otce i syna Hanákových vždy bylo vybudovat nábytkářský závod, který dělá čest českému řemeslu. Jakou strategii mohou doporučit? „Jsou to nové nápady, aby si k vám lidé našli cestu. Přesvědčíte je jen kvalitním a hezkým výrobkem, který má duši. Ne reklamním řvaním nebo 95procentními slevami,“ míní Stanislav Hanák starší.

A připojuje: „Dle mého názoru na trhu uspěje kvalita zpracování a materiálů, dobrá cena oproti srovnatelné zahraniční konkurenci, originální design, atypické prvky a široký sortiment.“ Důležitá je podle něho také výroba všech nábytkových dílců ve vlastní režii. „Nechceme nakupovat jednotlivé prvky jako montážní firma,“ říká.